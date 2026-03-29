دور زيت الزيتون في حماية القلب

يُعدّ زيت من أهمّ المواد الغذائية الطبيعية التي عرفها الإنسان منذ القدم، وهو جزء أساسي من في دول . يتم استخراج زيت الزيتون من ثمار الزيتون، ويتميّز بقيمته الغذائية العالية وفوائده الصحية العديدة.



يحتوي زيت الزيتون على الدهون الصحية، خاصة الدهون الأحادية غير المشبعة، التي تساعد في الحفاظ على صحة القلب وتقليل نسبة الضار في . كما أنه غني بمضادات الأكسدة التي تحمي الجسم من الأمراض المزمنة وتساهم في تقوية جهاز المناعة.



إضافة إلى فوائده الصحية، يُستخدم زيت الزيتون في العناية بالبشرة والشعر، حيث يعمل على ترطيب الجلد ومنحه النعومة، كما يساعد في تقوية الشعر ومنع تساقطه. وله أيضًا دور في تسهيل عملية الهضم وتحسين صحة الجهاز الهضمي.



ولا تقتصر أهمية زيت الزيتون على الصحة فقط، بل يدخل في العديد من الأطباق الشهية، مما يضيف نكهة مميزة وفائدة غذائية عالية.



في الختام، يُعتبر زيت الزيتون كنزًا طبيعيًا يجمع بين الفائدة والطعم اللذيذ، ولذلك يُنصح باستخدامه بشكل منتظم ضمن نظام غذائي متوازن.

