تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

صحة

نظام خفي يحوّل الدهون إلى محرك لحرق السعرات

Lebanon 24
30-03-2026 | 00:52
A-
A+
نظام خفي يحوّل الدهون إلى محرك لحرق السعرات
نظام خفي يحوّل الدهون إلى محرك لحرق السعرات
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
كشف علماء عن آلية بيولوجية جديدة تمكّن الدهون البنية من حرق الطاقة بدل تخزينها، في خطوة قد تغيّر طرق التعامل مع السمنة.

وبحسب تقرير نشره موقع ScienceDaily نقلًا عن جامعة نيويورك، فإن بروتينًا يُعرف باسم SLIT3 يلعب دورًا محوريًا في بناء البنية التحتية التي تحتاجها هذه الدهون لتوليد الحرارة وحرق السعرات.

وتُظهر النتائج المنشورة في مجلة nature communications أن التركيز على تعزيز استهلاك الطاقة قد يكون بديلًا واعدًا لنهج تقليل الشهية المعتمد في معظم أدوية إنقاص الوزن.
ويحتوي الجسم على نوعين رئيسيين من الدهون. الدهون البيضاء تخزّن الطاقة الزائدة، بينما تعمل الدهون البنية بكميات أقل على حرق الجلوكوز والدهون لإنتاج الحرارة، خاصة عند التعرض للبرد.

لكن هذه العملية لا تعتمد فقط على الخلايا نفسها، بل تحتاج إلى شبكة كثيفة من الأوعية الدموية والأعصاب. الأوعية تنقل الأكسجين والمواد الغذائية، بينما تنقل الأعصاب إشارات الدماغ التي تنشّط هذه الدهون.

وهنا يأتي دور البروتين SLIT3، الذي ينقسم إلى جزأين، كل منهما يؤدي وظيفة مختلفة. أحد الجزأين يحفّز نمو الأوعية الدموية، فيما يدعم الآخر تكوين الشبكات العصبية داخل النسيج الدهني. هذا التنسيق يسمح للدهون البنية بالعمل بكفاءة وتحويل الطاقة إلى حرارة بدل تخزينها.

وأظهرت تجارب على الفئران أن تعطيل هذا النظام يؤدي إلى ضعف القدرة على تحمل البرد، نتيجة خلل في البنية العصبية والوعائية للدهون البنية.
دلالات على السمنة والصحة الأيضية
ولفحص مدى ارتباط هذا المسار بالبشر، حلل الباحثون بيانات أنسجة دهنية لأكثر من 15 ألف شخص، بينهم مصابون بالسمنة. وأشارت النتائج إلى أن نشاط الجين المسؤول عن إنتاج SLIT3 يرتبط بحساسية الإنسولين وصحة الأنسجة الدهنية والالتهاب.

ورغم أن الدراسة تكشف ارتباطًا مهمًا، فإنها لا تثبت بشكل مباشر أن هذا البروتين يسبب السمنة أو يعالجها، بل تشير إلى مسار بيولوجي واعد يحتاج إلى مزيد من البحث.

وبعكس أدوية GLP-1 التي تقلل الشهية، يقترح هذا الاكتشاف استراتيجية مختلفة تقوم على زيادة حرق الطاقة داخل الجسم. ويؤكد الباحثون أن وجود الدهون البنية وحده لا يكفي، بل يجب أن تمتلك البنية الداعمة من أعصاب وأوعية لتعمل بكفاءة.

ويفتح هذا الاكتشاف الباب أمام علاجات مستقبلية تستهدف “تنشيط” الدهون البنية، ما قد يوفر خيارًا جديدًا لمواجهة السمنة عبر تعزيز الأيض بدل كبح الشهية.
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
Lebanon24
02:00 | 2026-03-30
Lebanon24
23:00 | 2026-03-29
Lebanon24
15:29 | 2026-03-29
Lebanon24
12:49 | 2026-03-29
Lebanon24
09:58 | 2026-03-29
Lebanon24
08:28 | 2026-03-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24