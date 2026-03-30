صحة

شريحة ذكية تحت الجلد تُوزع الأدوية تلقائياً حسب الحاجة.. اليكم التفاصيل

Lebanon 24
30-03-2026 | 02:00
شريحة ذكية تحت الجلد تُوزع الأدوية تلقائياً حسب الحاجة.. اليكم التفاصيل
شريحة ذكية تحت الجلد تُوزع الأدوية تلقائياً حسب الحاجة.. اليكم التفاصيل photos 0
طوّر باحثون من جامعة نورثويسترن جهازًا مزروعًا داخل الجسم يعمل ك"صيدلية حية"، قادر على إنتاج عدة أدوية بيولوجية في الوقت نفسه. وبحسب تقرير نشره موقع Northwestern Now، فإن الجهاز الجديد، المسمى HOBIT، قد يفتح الباب أمام علاج الأمراض المزمنة دون الحاجة إلى جرعات يومية متكررة.

ويعتمد الجهاز على خلايا مُهندسة وراثيًا توضع داخل كبسولة صغيرة بحجم علكة تقريبًا، وتقوم هذه الخلايا بإنتاج أدوية مختلفة، مثل أجسام مضادة لفيروس HIV، وعلاجات للسكري من النوع الثاني، وهرمونات تتحكم في الشهية.

والتحدي الأكبر في هذا النوع من التقنيات كان بقاء الخلايا حية داخل الجسم. فعند وضع عدد كبير من الخلايا في مساحة صغيرة، تتنافس على الأكسجين، ما يؤدي إلى موتها سريعًا.
لكن الباحثين وجدوا حلًا عبر دمج نظام إلكتروني دقيق ينتج الأكسجين داخل الجهاز نفسه، من خلال تحليل الماء كهربائيًا. وهذا الابتكار سمح بزيادة كثافة الخلايا إلى ستة أضعاف مقارنة بالطرق التقليدية، مع بقاء نحو 65% منها حيًا بعد 30 يومًا، مقابل 20% فقط في الأجهزة التقليدية.

إنتاج مستمر لعدة أدوية
وفي تجارب على الحيوانات استمرت 30 يومًا، نجح الجهاز في الحفاظ على مستويات ثابتة من ثلاثة أدوية مختلفة في الدم، رغم اختلاف مدة بقاء كل دواء في الجسم.
وفي المقابل، فشلت الأجهزة التي لا تحتوي على نظام الأكسجين في الحفاظ على فعالية الأدوية بعد أسبوع واحد فقط، ما يبرز أهمية هذا التطور.
كما أظهرت النتائج أن الخلايا داخل الجهاز تعمل كمصانع مستمرة، تنتج العلاج بشكل متواصل بدل الاعتماد على جرعات متقطعة.

ويرى الباحثون أن هذه التقنية قد تقلل عبء العلاج اليومي، خصوصًا لدى مرضى الأمراض المزمنة مثل السكري، كما قد تتيح توصيل علاجات معقدة بطرق لم تكن ممكنة سابقًا.

ومع ذلك، لا تزال النتائج في مراحلها قبل السريرية، إذ أُجريت التجارب على الحيوانات، ويحتاج الجهاز إلى اختبارات أوسع قبل استخدامه لدى البشر.. لكن هذا الابتكار يمثل خطوة نحو مستقبل تصبح فيه الأدوية جزءًا مزروعًا داخل الجسم، تعمل بشكل تلقائي ومستمر، لكن فعاليته وسلامته لدى البشر ما زالت قيد الدراسة.
مواضيع ذات صلة
الحرس الثوري الإيراني: مضيق هرمز يقع تحت سيطرة ذكية وكاملة لقواتنا البحرية
lebanon 24
Lebanon24
30/03/2026 10:59:54 Lebanon 24 Lebanon 24
مستوردو الأدوية: المخزون يكفي لتلبية حاجات السوق
lebanon 24
Lebanon24
30/03/2026 10:59:54 Lebanon 24 Lebanon 24
إتفاق وقف النار مع إسرائيل: هل سقط تلقائياً؟
lebanon 24
Lebanon24
30/03/2026 10:59:54 Lebanon 24 Lebanon 24
شريحة "C2" تمنح آيفون 18 برو أداءً أفضل وخصوصية أكثر للمستخدم
lebanon 24
Lebanon24
30/03/2026 10:59:54 Lebanon 24 Lebanon 24

السكري

فيروس

العلا

جامع

فيرو

ويست

الدم

