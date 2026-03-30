تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
17
o
بيروت
16
o
طرابلس
16
o
صور
15
o
جبيل
16
o
صيدا
15
o
جونية
15
o
النبطية
9
o
زحلة
9
o
بعلبك
3
o
بشري
12
o
بيت الدين
7
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
صحة
شريحة ذكية تحت الجلد تُوزع الأدوية تلقائياً حسب الحاجة.. اليكم التفاصيل
Lebanon 24
30-03-2026
|
02:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
طوّر باحثون من جامعة نورثويسترن جهازًا مزروعًا داخل الجسم يعمل ك"صيدلية حية"، قادر على إنتاج عدة أدوية بيولوجية في الوقت نفسه. وبحسب تقرير نشره موقع Northwestern Now، فإن الجهاز الجديد، المسمى HOBIT، قد يفتح الباب أمام علاج الأمراض المزمنة دون الحاجة إلى جرعات يومية متكررة.
ويعتمد الجهاز على خلايا مُهندسة وراثيًا توضع داخل كبسولة صغيرة بحجم علكة تقريبًا، وتقوم هذه الخلايا بإنتاج أدوية مختلفة، مثل أجسام مضادة لفيروس HIV، وعلاجات للسكري من النوع الثاني، وهرمونات تتحكم في الشهية.
والتحدي الأكبر في هذا النوع من التقنيات كان بقاء الخلايا حية داخل الجسم. فعند وضع عدد كبير من الخلايا في مساحة صغيرة، تتنافس على الأكسجين، ما يؤدي إلى موتها سريعًا.
لكن الباحثين وجدوا حلًا عبر دمج نظام إلكتروني دقيق ينتج الأكسجين داخل الجهاز نفسه، من خلال تحليل الماء كهربائيًا. وهذا الابتكار سمح بزيادة كثافة الخلايا إلى ستة أضعاف مقارنة بالطرق التقليدية، مع بقاء نحو 65% منها حيًا بعد 30 يومًا، مقابل 20% فقط في الأجهزة التقليدية.
إنتاج مستمر لعدة أدوية
وفي تجارب على الحيوانات استمرت 30 يومًا، نجح الجهاز في الحفاظ على مستويات ثابتة من ثلاثة أدوية مختلفة في
الدم
، رغم اختلاف مدة بقاء كل دواء في الجسم.
وفي المقابل، فشلت الأجهزة التي لا تحتوي على نظام الأكسجين في الحفاظ على فعالية الأدوية بعد أسبوع واحد فقط، ما يبرز أهمية هذا التطور.
كما أظهرت النتائج أن الخلايا داخل الجهاز تعمل كمصانع مستمرة، تنتج العلاج بشكل متواصل بدل الاعتماد على جرعات متقطعة.
ويرى الباحثون أن هذه التقنية قد تقلل عبء العلاج اليومي، خصوصًا لدى مرضى الأمراض المزمنة مثل
السكري
، كما قد تتيح توصيل علاجات معقدة بطرق لم تكن ممكنة سابقًا.
ومع ذلك، لا تزال النتائج في مراحلها قبل السريرية، إذ أُجريت التجارب على الحيوانات، ويحتاج الجهاز إلى اختبارات أوسع قبل استخدامه لدى البشر.. لكن هذا الابتكار يمثل خطوة نحو مستقبل تصبح فيه الأدوية جزءًا مزروعًا داخل الجسم، تعمل بشكل تلقائي ومستمر، لكن فعاليته وسلامته لدى البشر ما زالت قيد الدراسة.
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24