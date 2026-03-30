تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
14
o
بيروت
15
o
طرابلس
15
o
صور
13
o
جبيل
15
o
صيدا
14
o
جونية
13
o
النبطية
7
o
زحلة
7
o
بعلبك
3
o
بشري
9
o
بيت الدين
12
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
صحة
فاكهة استوائية تساعد على إبطاء ألزهايمر.. ما هي؟
Lebanon 24
30-03-2026
|
08:42
A-
A+
photos
0
A+
A-
أظهرت دراسة أجراها علماء من
جامعة أوسلو
إلى أن مركب "ألفا-أميرين" الموجود في فاكهة الماراكويا يمكن أن يبطئ تطور مرض ألزهايمر بفضل قدرته على حماية العمليات الحيوية في الدماغ.
وكشفت الدراسة أن "ألفا-أمييرين" يمنع تراكم البروتينات السامة التي تُتلف الخلايا العصبية، كما يدعم هذا المركب وظيفة الميتوكوندريا، وهي "محطات الطاقة" في الخلايا، والضرورية لوظائف الدماغ الطبيعية.
وأظهرت التجارب التي أجريت على فئران مخبرية مصابة بنموذج يحاكي ألزهايمر، أن" ألفا-أمييرين" يُقلل من تراكم المواد الضارة في الدماغ ويُحسّن الذاكرة بشكل ملحوظ، كما اكتشف العلماء أن هذا المركب قادر على الانتقال من مجرى
الدم
إلى الدماغ، ويبقى في الجسم لفترة طويلة، مما يجعله مرشحا واعدا للتطبيقات الدوائية المستقبلية.
ويؤكد الباحثون أن مركب " ألفا-أمييرين" لا يوجد في فاكهة الماراكويا فقط، بل في فواكه وخضروات أخرى، والنتائج التي توصلوا إليها تدعم الفرضية التي تشير إلى أن
النظام الغذائي
الغني بالأطعمة النباتية قد يرتبط بانخفاض خطر الإصابة بالخرف. (روسيا اليوم)
مواضيع ذات صلة
الموز.. فاكهة مليئة بالفوائد الصحية
الكرز.. فاكهة صغيرة بفوائد كبيرة للجسم والصحة!
الكيوي.. فاكهة صغيرة بفوائد كبيرة
ما هو أفضل توقيت لتناول الفاكهة لتعزيز الطاقة وتحسين النوم وفقدان الوزن؟
قد يعجبك أيضاً
ليست مجرد "تفكير".. عادات يومية بسيطة تسرق منك النوم الهادئ
"الخميرة الطبيعية".. سر الخبز الذي لا يرفع سكر الدم
حالة صحية شائعة قد ترتبط بزيادة خطر الخرف
مشروبات ليلية بسيطة قد تحسّن جودة النوم.. اليكم ابرزها
شريحة ذكية تحت الجلد تُوزع الأدوية تلقائياً حسب الحاجة.. اليكم التفاصيل
الأكثر قراءة
هدية العيد للعسكريين النازحين
في الجنوب.. مئات آلاف الدولارات على "الأرض"
آخر معلومة عن علي شعيب.. ماذا فعل قبل استشهاده؟
وضعه الصحيّ خطير... بعد إصابته بجلطة دماغيّة هذا آخر ما كُشِفَ عن حالة الفنان الشهير
إرتفاع لافت لسعر الكيلواط... إليكم تسعيرة المولدات الخاصة
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في صحة
16:00 | 2026-03-30
ليست مجرد "تفكير".. عادات يومية بسيطة تسرق منك النوم الهادئ
14:00 | 2026-03-30
"الخميرة الطبيعية".. سر الخبز الذي لا يرفع سكر الدم
10:49 | 2026-03-30
حالة صحية شائعة قد ترتبط بزيادة خطر الخرف
04:00 | 2026-03-30
مشروبات ليلية بسيطة قد تحسّن جودة النوم.. اليكم ابرزها
02:00 | 2026-03-30
شريحة ذكية تحت الجلد تُوزع الأدوية تلقائياً حسب الحاجة.. اليكم التفاصيل
00:52 | 2026-03-30
نظام خفي يحوّل الدهون إلى محرك لحرق السعرات
فيديو
إطلالة نادرة جدا للفنانة نجاة الصغيرة.. وهذا ما قالته عن حقيقة صورتها على السوشيل ميديا (فيديو)
بدافع الانتقام.. أب أجبر ابنه المراهق على مساعدته في بناء قنبلة ضخمة
هذا الفنان هو من نقل شيرين عبد الوهاب الى المستشفى.. وهذه آخر تطورات حالتها الصحية
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24