فاكهة استوائية تساعد على إبطاء ألزهايمر.. ما هي؟

أظهرت دراسة أجراها علماء من إلى أن مركب "ألفا-أميرين" الموجود في فاكهة الماراكويا يمكن أن يبطئ تطور مرض ألزهايمر بفضل قدرته على حماية العمليات الحيوية في الدماغ.

وكشفت الدراسة أن "ألفا-أمييرين" يمنع تراكم البروتينات السامة التي تُتلف الخلايا العصبية، كما يدعم هذا المركب وظيفة الميتوكوندريا، وهي "محطات الطاقة" في الخلايا، والضرورية لوظائف الدماغ الطبيعية.



وأظهرت التجارب التي أجريت على فئران مخبرية مصابة بنموذج يحاكي ألزهايمر، أن" ألفا-أمييرين" يُقلل من تراكم المواد الضارة في الدماغ ويُحسّن الذاكرة بشكل ملحوظ، كما اكتشف العلماء أن هذا المركب قادر على الانتقال من مجرى إلى الدماغ، ويبقى في الجسم لفترة طويلة، مما يجعله مرشحا واعدا للتطبيقات الدوائية المستقبلية.



ويؤكد الباحثون أن مركب " ألفا-أمييرين" لا يوجد في فاكهة الماراكويا فقط، بل في فواكه وخضروات أخرى، والنتائج التي توصلوا إليها تدعم الفرضية التي تشير إلى أن الغني بالأطعمة النباتية قد يرتبط بانخفاض خطر الإصابة بالخرف. (روسيا اليوم)