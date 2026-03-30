تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

صحة

"الخميرة الطبيعية".. سر الخبز الذي لا يرفع سكر الدم

Lebanon 24
30-03-2026 | 14:00
A-
A+
الخميرة الطبيعية.. سر الخبز الذي لا يرفع سكر الدم
الخميرة الطبيعية.. سر الخبز الذي لا يرفع سكر الدم photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
أظهرت دراسات طبية أن خبز الخميرة الطبيعية يتميز بتأثير إيجابي على مستويات سكر الدم مقارنة بالأنواع الأخرى من الخبز المصنع بالخميرة الفورية.
 
وتعود هذه الفاعلية إلى عملية التخمير الطويلة التي تقوم بها البكتيريا النافعة، والتي تعمل على تكسير النشا والسكريات المعقدة في الدقيق، مما يؤدي إلى خفض "المؤشر الجلايسيمي" للخبز وبطء امتصاص الجلوكوز في الجسم.

ويساعد حمض اللاكتيك الناتج عن التخمير الطبيعي في تقليل سرعة تفريغ المعدة، وهو ما يمنع الارتفاعات الحادة والمفاجئة في سكر الدم بعد تناول الوجبات.
 
وأشارت المعطيات إلى أن هذا النوع من الخبز لا يساهم فقط في استقرار مستويات الأنسولين، بل يعزز أيضاً صحة الجهاز الهضمي ويزيد من توفر المعادن الأساسية للجسم، مما يجعله خياراً آمناً ومفضلاً لمرضى السكري والراغبين في الحفاظ على وزن صحي.

صحة

متفرقات

المعادن

الطويل

السكري

مي وي

بيت أ

سولي

ساسي

راغب

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24