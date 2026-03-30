تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
14
o
بيروت
15
o
طرابلس
15
o
صور
13
o
جبيل
15
o
صيدا
14
o
جونية
13
o
النبطية
7
o
زحلة
7
o
بعلبك
3
o
بشري
9
o
بيت الدين
12
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
صحة
"الخميرة الطبيعية".. سر الخبز الذي لا يرفع سكر الدم
Lebanon 24
30-03-2026
|
14:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
أظهرت دراسات طبية أن خبز الخميرة الطبيعية يتميز بتأثير إيجابي على مستويات سكر
الدم
مقارنة بالأنواع الأخرى من الخبز المصنع بالخميرة الفورية.
وتعود هذه الفاعلية إلى عملية التخمير الطويلة التي تقوم بها البكتيريا النافعة، والتي تعمل على تكسير النشا والسكريات المعقدة في الدقيق، مما يؤدي إلى خفض "المؤشر الجلايسيمي" للخبز وبطء امتصاص الجلوكوز في الجسم.
ويساعد حمض اللاكتيك الناتج عن التخمير الطبيعي في تقليل سرعة تفريغ المعدة، وهو ما يمنع الارتفاعات الحادة والمفاجئة في سكر الدم بعد تناول الوجبات.
وأشارت المعطيات إلى أن هذا النوع من الخبز لا يساهم فقط في استقرار مستويات الأنسولين، بل يعزز أيضاً صحة الجهاز الهضمي ويزيد من توفر
المعادن
الأساسية للجسم، مما يجعله خياراً آمناً ومفضلاً لمرضى
السكري
والراغبين في الحفاظ على وزن صحي.
صحة
متفرقات
المعادن
الطويل
السكري
مي وي
بيت أ
سولي
ساسي
راغب
تابع
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24