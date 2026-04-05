هل الشوكولاتة الداكنة خيار صحي؟ اليكم ما كشفته الدراسات

يتجه كثيرون إلى الشوكولاتة الداكنة باعتبارها خيارًا "أكثر صحة" من نظيرتها بالحليب. لكن هذا الانطباع، رغم أنه يستند إلى بعض الحقائق، فلا يعكس الصورة الكاملة. وبحسب تقرير في The Conversation، فإن الفوائد الغذائية للشوكولاتة الداكنة تعتمد بشكل كبير على تركيبتها الفعلية، وليس مجرد لونها.



وتُصنع جميع أنواع الشوكولاتة من حبوب الكاكاو، لكن الفارق الأساسي يكمن في النسبة. إذ تحتوي الشوكولاتة الداكنة عادة على 50% إلى 90% من الكاكاو، مقارنة بـ20% إلى 30% فقط في الشوكولاتة بالحليب. وهذا يمنح الأولى ميزة غذائية نسبية، إذ توفر كميات أعلى من معادن مثل المغنيسيوم والحديد والزنك، إلى جانب مركبات نباتية مضادة للأكسدة تُعرف بـ"الفلافانولات".



وتشير الدراسات إلى أن هذه المركبات قد تساعد في تحسين صحة القلب، من خلال دعم تدفق وخفض ضغطه بشكل طفيف. كما ربطت أبحاث بين استهلاك الشوكولاتة وانخفاض مخاطر أمراض القلب والسكتة الدماغية.

لكن هنا تظهر نقطة مهمة، فمعظم هذه الدراسات اعتمدت على مستخلصات كاكاو عالية التركيز أو منتجات مُصممة خصيصًا، وليس على الشوكولاتة التجارية المتاحة في الأسواق. كما أن الأدلة في مجملها تُصنف على أنها ضعيفة أو قائمة على ملاحظات، ما يعني أنها لا تثبت علاقة سببية مباشرة.



ورغم احتوائها على كاكاو أكثر، فقد تحتوي بعض أنواع الشوكولاتة الداكنة على نسب مرتفعة من السكر تصل إلى 40% أو حتى 50%. وهذا يعني أن قطعة بوزن 150 غرامًا قد تحتوي على نحو 19 ملعقة صغيرة من السكر.



كما أن ترتيب المكونات على العبوة يكشف الحقيقة. فإذا جاء السكر في مقدمة القائمة، فهذا يعني أنه المكون الأساسي، حتى في الشوكولاتة الداكنة.

كيف تختار بشكل أفضل؟

ينصح الخبراء بالبحث عن منتجات تحتوي على 70% كاكاو أو أكثر، مع التأكد من أن الكاكاو هو المكون الأول. كما أن الاعتدال يظل العامل الأهم، إذ إن القيمة الصحية لا تتعلق بنوع الشوكولاتة فقط، بل بالنمط الغذائي الكامل.



وفي النهاية، قد تحمل الشوكولاتة الداكنة بعض الفوائد، لكنها ليست "غذاءً صحيًا" بحد ذاتها. وبينما يمكن الاستمتاع بها ضمن نظام متوازن، يبقى العنصر الأهم هو الكمية وطريقة ، لا مجرد التصنيف.