تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
13
o
بيروت
14
o
طرابلس
13
o
صور
14
o
جبيل
14
o
صيدا
14
o
جونية
11
o
النبطية
5
o
زحلة
5
o
بعلبك
5
o
بشري
8
o
بيت الدين
11
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
صحة
هل الشوكولاتة الداكنة خيار صحي؟ اليكم ما كشفته الدراسات
Lebanon 24
05-04-2026
|
12:25
A-
A+
photos
0
A+
A-
يتجه كثيرون إلى الشوكولاتة الداكنة باعتبارها خيارًا "أكثر صحة" من نظيرتها بالحليب. لكن هذا الانطباع، رغم أنه يستند إلى بعض الحقائق، فلا يعكس الصورة الكاملة. وبحسب تقرير في The Conversation، فإن الفوائد الغذائية للشوكولاتة الداكنة تعتمد بشكل كبير على تركيبتها الفعلية، وليس مجرد لونها.
وتُصنع جميع أنواع الشوكولاتة من حبوب الكاكاو، لكن الفارق الأساسي يكمن في النسبة. إذ تحتوي الشوكولاتة الداكنة عادة على 50% إلى 90% من الكاكاو، مقارنة بـ20% إلى 30% فقط في الشوكولاتة بالحليب. وهذا يمنح الأولى ميزة غذائية نسبية، إذ توفر كميات أعلى من معادن مثل المغنيسيوم والحديد والزنك، إلى جانب مركبات نباتية مضادة للأكسدة تُعرف بـ"الفلافانولات".
وتشير الدراسات إلى أن هذه المركبات قد تساعد في تحسين صحة القلب، من خلال دعم تدفق
الدم
وخفض ضغطه بشكل طفيف. كما ربطت أبحاث بين استهلاك الشوكولاتة وانخفاض مخاطر أمراض القلب والسكتة الدماغية.
لكن هنا تظهر نقطة مهمة، فمعظم هذه الدراسات اعتمدت على مستخلصات كاكاو عالية التركيز أو منتجات مُصممة خصيصًا، وليس على الشوكولاتة التجارية المتاحة في الأسواق. كما أن الأدلة في مجملها تُصنف على أنها ضعيفة أو قائمة على ملاحظات، ما يعني أنها لا تثبت علاقة سببية مباشرة.
ورغم احتوائها على كاكاو أكثر، فقد تحتوي بعض أنواع الشوكولاتة الداكنة على نسب مرتفعة من السكر تصل إلى 40% أو حتى 50%. وهذا يعني أن قطعة بوزن 150 غرامًا قد تحتوي على نحو 19 ملعقة صغيرة من السكر.
كما أن ترتيب المكونات على العبوة يكشف الحقيقة. فإذا جاء السكر في مقدمة القائمة، فهذا يعني أنه المكون الأساسي، حتى في الشوكولاتة الداكنة.
كيف تختار بشكل أفضل؟
ينصح الخبراء بالبحث عن منتجات تحتوي على 70% كاكاو أو أكثر، مع التأكد من أن الكاكاو هو المكون الأول. كما أن الاعتدال يظل العامل الأهم، إذ إن القيمة الصحية لا تتعلق بنوع الشوكولاتة فقط، بل بالنمط الغذائي الكامل.
وفي النهاية، قد تحمل الشوكولاتة الداكنة بعض الفوائد، لكنها ليست "غذاءً صحيًا" بحد ذاتها. وبينما يمكن الاستمتاع بها ضمن نظام متوازن، يبقى العنصر الأهم هو الكمية وطريقة
الاختيار
، لا مجرد التصنيف.
مواضيع ذات صلة
هل من علاقة بين الأطفال والرشوة؟ اليكم آخر ما كشفته الدراسات
Lebanon 24
هل من علاقة بين الأطفال والرشوة؟ اليكم آخر ما كشفته الدراسات
06/04/2026 07:13:12
06/04/2026 07:13:12
Lebanon 24
Lebanon 24
آخر دراسة عن المقالي الهوائية.. إليكم ما كشفته
Lebanon 24
آخر دراسة عن المقالي الهوائية.. إليكم ما كشفته
06/04/2026 07:13:12
06/04/2026 07:13:12
Lebanon 24
Lebanon 24
عن "السبب الخفي" وراء ترك التمارين الرياضية.. إليكم ما كشفته أحدث دراسة
Lebanon 24
عن "السبب الخفي" وراء ترك التمارين الرياضية.. إليكم ما كشفته أحدث دراسة
06/04/2026 07:13:12
06/04/2026 07:13:12
Lebanon 24
Lebanon 24
هل ينقذ الصبار من ألزهايمر؟.. دراسة جديدة تكشف
Lebanon 24
هل ينقذ الصبار من ألزهايمر؟.. دراسة جديدة تكشف
06/04/2026 07:13:12
06/04/2026 07:13:12
Lebanon 24
Lebanon 24
قد يعجبك أيضاً
دون أشعة أو تحاليل.. جهاز جديد يكشف الالتهاب الرئوي عبر النفس خلال دقائق
Lebanon 24
دون أشعة أو تحاليل.. جهاز جديد يكشف الالتهاب الرئوي عبر النفس خلال دقائق
23:00 | 2026-04-05
05/04/2026 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تأثير محدود لفيتامين C على ضغط الدم.. هذا ما يجب ان تعرفوه
Lebanon 24
تأثير محدود لفيتامين C على ضغط الدم.. هذا ما يجب ان تعرفوه
16:25 | 2026-04-05
05/04/2026 04:25:48
Lebanon 24
Lebanon 24
فاكهة محبوبة.. ماذا تعرف عن فوائد "الفريز"؟
Lebanon 24
فاكهة محبوبة.. ماذا تعرف عن فوائد "الفريز"؟
11:00 | 2026-04-05
05/04/2026 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هل تحبّ "الكاتشآب"؟ إقرأ هذا الخبر
Lebanon 24
هل تحبّ "الكاتشآب"؟ إقرأ هذا الخبر
08:00 | 2026-04-05
05/04/2026 08:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
رابط محتمل ومقلق.. هل يزيد حكّ الأنف خطر الإصابة بالخرف؟
Lebanon 24
رابط محتمل ومقلق.. هل يزيد حكّ الأنف خطر الإصابة بالخرف؟
04:00 | 2026-04-05
05/04/2026 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الأكثر قراءة
هكذا سيكون طقس لبنان غداً.. استعدوا وتحضروا لـ"البرق"
Lebanon 24
هكذا سيكون طقس لبنان غداً.. استعدوا وتحضروا لـ"البرق"
10:11 | 2026-04-05
05/04/2026 10:11:55
Lebanon 24
Lebanon 24
في الضاحية.. ماذا حصل قبل إنذار اليوم؟
Lebanon 24
في الضاحية.. ماذا حصل قبل إنذار اليوم؟
08:38 | 2026-04-05
05/04/2026 08:38:33
Lebanon 24
Lebanon 24
ضابط إسرائيلي دخل لبنان.. انتقد تل أبيب وهكذا تحدث عن "الحزب"
Lebanon 24
ضابط إسرائيلي دخل لبنان.. انتقد تل أبيب وهكذا تحدث عن "الحزب"
14:00 | 2026-04-05
05/04/2026 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد استهداف شقة في المبنى الذي يقطنه.. استشهاد مواطن في عين سعادة
Lebanon 24
بعد استهداف شقة في المبنى الذي يقطنه.. استشهاد مواطن في عين سعادة
14:41 | 2026-04-05
05/04/2026 02:41:06
Lebanon 24
Lebanon 24
استهداف شقة في عين سعادة...4 شهداء وعدد من الجرحى
Lebanon 24
استهداف شقة في عين سعادة...4 شهداء وعدد من الجرحى
14:04 | 2026-04-05
05/04/2026 02:04:23
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في صحة
23:00 | 2026-04-05
دون أشعة أو تحاليل.. جهاز جديد يكشف الالتهاب الرئوي عبر النفس خلال دقائق
16:25 | 2026-04-05
تأثير محدود لفيتامين C على ضغط الدم.. هذا ما يجب ان تعرفوه
11:00 | 2026-04-05
فاكهة محبوبة.. ماذا تعرف عن فوائد "الفريز"؟
08:00 | 2026-04-05
هل تحبّ "الكاتشآب"؟ إقرأ هذا الخبر
04:00 | 2026-04-05
رابط محتمل ومقلق.. هل يزيد حكّ الأنف خطر الإصابة بالخرف؟
02:30 | 2026-04-05
بين الإفراط والحرمان.. كيف نصل إلى علاقة متوازنة مع الطعام؟
فيديو
نسخة عن والدتها.. ابنة أنجلينا جولي تلفت الأنظار تعرّفوا إليها (فيديو)
Lebanon 24
نسخة عن والدتها.. ابنة أنجلينا جولي تلفت الأنظار تعرّفوا إليها (فيديو)
03:42 | 2026-04-04
06/04/2026 07:13:12
Lebanon 24
Lebanon 24
حادث مأسوي.. أم دهست طفلتها
Lebanon 24
حادث مأسوي.. أم دهست طفلتها
16:00 | 2026-04-03
06/04/2026 07:13:12
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو..غارات إسرائيلية إستهدفت الجناح
Lebanon 24
بالفيديو..غارات إسرائيلية إستهدفت الجناح
17:27 | 2026-03-31
06/04/2026 07:13:12
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24