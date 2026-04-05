|
صحة
دون أشعة أو تحاليل.. جهاز جديد يكشف الالتهاب الرئوي عبر النفس خلال دقائق
Lebanon 24
05-04-2026
|
23:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
في تطور قد يغيّر طريقة تشخيص أمراض الرئة، نجح باحثون في تطوير جهاز محمول قادر على اكتشاف الالتهاب الرئوي من خلال تحليل نفس المريض فقط. وبحسب تقرير في ScienceAlert، يعتمد هذا الابتكار على تتبع جزيئات دقيقة تُستنشق ثم تُزفَّر، حاملة معها إشارات كيميائية تكشف وجود المرض.
والجهاز، الذي طوّره فريق من معهد MIT ويحمل اسم "PlasmoSniff"، لا يزال في مرحلة النموذج الأولي، وقد تم اختباره حتى الآن على الفئران فقط. لكن النتائج الأولية تشير إلى إمكانية تشخيص سريع خلال دقائق، دون الحاجة إلى الأشعة السينية أو التحاليل المخبرية المعقدة.
وتعتمد الفكرة على استنشاق جسيمات نانوية مُصممة خصيصًا، ترتبط داخل الجسم بإنزيمات مرتبطة بأمراض معينة. وعند الزفير، تحمل هذه الجسيمات “بصمات” كيميائية دقيقة يمكن للجهاز التقاطها وتحليلها.
والتحدي الأكبر كان في رصد كميات ضئيلة جدًا من هذه المؤشرات الحيوية. وهنا استخدم الباحثون تقنية تُعرف ب"البلازمونيات"، تعتمد على تفاعل الضوء مع الجزيئات. كما استُخدمت طريقة "رامان" لقياس اهتزازات الجزيئات، والتي تعمل كهوية كيميائية دقيقة لكل مادة.
ويحتوي الجهاز على جزيئات ذهبية دقيقة تعزز الإشارة، ما يسمح بالكشف عن هذه العلامات حتى لو كانت نادرة جدًا داخل هواء الزفير.
وبحسب الباحثين، يمكن للجهاز إعطاء قراءة خلال نحو 10 دقائق فقط من استنشاق الجسيمات، ما يجعله مرشحًا للاستخدام في العيادات أو حتى في المنازل مستقبلًا.
ورغم هذا التقدم، لا تزال التقنية في مراحلها المبكرة. إذ لم تُختبر بعد على البشر، كما أن التجارب ركزت على مؤشر حيوي واحد فقط. وهذا يعني أن الطريق لا يزال طويلًا قبل اعتمادها سريريًا.
كما يشير الباحثون إلى ضرورة تطوير قناع خاص لجمع وتحليل النفس على مدى عدة دقائق، إضافة إلى ضمان سلامة استخدام الجسيمات النانوية لدى المرضى.
ومن المهم التمييز هنا بين النتائج التجريبية والتطبيق الفعلي. فنجاح التقنية في الحيوانات لا يضمن بالضرورة فعاليتها بنفس الكفاءة لدى البشر، وهو ما يتطلب تجارب سريرية موسعة.
وفي حال أثبتت فعاليتها، قد تفتح هذه التقنية الباب أمام جيل جديد من أدوات التشخيص السريع، ليس فقط لأمراض الرئة، بل لمجموعة واسعة من الحالات التي يمكن رصدها عبر “بصمة النفس” الكيميائية.
تحاليل الدم تكشف مؤشرات مبكرة لمخاطر أمراض القلب
Lebanon 24
تحاليل الدم تكشف مؤشرات مبكرة لمخاطر أمراض القلب
06/04/2026 09:14:30
06/04/2026 09:14:30
Lebanon 24
Lebanon 24
حزب الله يعلن استهداف كريات شمونة للمرة الثانية خلال 10 دقائق بصلية صاروخية جديدة
Lebanon 24
حزب الله يعلن استهداف كريات شمونة للمرة الثانية خلال 10 دقائق بصلية صاروخية جديدة
06/04/2026 09:14:30
06/04/2026 09:14:30
Lebanon 24
Lebanon 24
تحليلات تحكيمية توضح سبب احتساب هدف الهلال دون إلغاء
Lebanon 24
تحليلات تحكيمية توضح سبب احتساب هدف الهلال دون إلغاء
06/04/2026 09:14:30
06/04/2026 09:14:30
Lebanon 24
Lebanon 24
توقيت يثير الشبهات: صفقة بمليارات تسبق تصريح ترامب وتحقق أرباحاً قياسية خلال دقائق
Lebanon 24
توقيت يثير الشبهات: صفقة بمليارات تسبق تصريح ترامب وتحقق أرباحاً قياسية خلال دقائق
06/04/2026 09:14:30
06/04/2026 09:14:30
Lebanon 24
Lebanon 24
الكشف عن
المري
ام جي
العلا
كاني
بريت
راما
بري
تابع
حقن التنحيف قبل الزفاف تتصدر الترند.. هل هي آمنة؟
Lebanon 24
حقن التنحيف قبل الزفاف تتصدر الترند.. هل هي آمنة؟
00:55 | 2026-04-06
06/04/2026 12:55:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تأثير محدود لفيتامين C على ضغط الدم.. هذا ما يجب ان تعرفوه
Lebanon 24
تأثير محدود لفيتامين C على ضغط الدم.. هذا ما يجب ان تعرفوه
16:25 | 2026-04-05
05/04/2026 04:25:48
Lebanon 24
Lebanon 24
هل الشوكولاتة الداكنة خيار صحي؟ اليكم ما كشفته الدراسات
Lebanon 24
هل الشوكولاتة الداكنة خيار صحي؟ اليكم ما كشفته الدراسات
12:25 | 2026-04-05
05/04/2026 12:25:00
Lebanon 24
Lebanon 24
فاكهة محبوبة.. ماذا تعرف عن فوائد "الفريز"؟
Lebanon 24
فاكهة محبوبة.. ماذا تعرف عن فوائد "الفريز"؟
11:00 | 2026-04-05
05/04/2026 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هل تحبّ "الكاتشآب"؟ إقرأ هذا الخبر
Lebanon 24
هل تحبّ "الكاتشآب"؟ إقرأ هذا الخبر
08:00 | 2026-04-05
05/04/2026 08:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هكذا سيكون طقس لبنان غداً.. استعدوا وتحضروا لـ"البرق"
Lebanon 24
هكذا سيكون طقس لبنان غداً.. استعدوا وتحضروا لـ"البرق"
10:11 | 2026-04-05
05/04/2026 10:11:55
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد الغارة على عين سعادة.. ماذا كشف رئيس البلدية؟
Lebanon 24
بعد الغارة على عين سعادة.. ماذا كشف رئيس البلدية؟
16:30 | 2026-04-05
05/04/2026 04:30:15
Lebanon 24
Lebanon 24
في الضاحية.. ماذا حصل قبل إنذار اليوم؟
Lebanon 24
في الضاحية.. ماذا حصل قبل إنذار اليوم؟
08:38 | 2026-04-05
05/04/2026 08:38:33
Lebanon 24
Lebanon 24
ضابط إسرائيلي دخل لبنان.. انتقد تل أبيب وهكذا تحدث عن "الحزب"
Lebanon 24
ضابط إسرائيلي دخل لبنان.. انتقد تل أبيب وهكذا تحدث عن "الحزب"
14:00 | 2026-04-05
05/04/2026 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد استهداف شقة في المبنى الذي يقطنه.. استشهاد مواطن في عين سعادة
Lebanon 24
بعد استهداف شقة في المبنى الذي يقطنه.. استشهاد مواطن في عين سعادة
14:41 | 2026-04-05
05/04/2026 02:41:06
Lebanon 24
Lebanon 24
00:55 | 2026-04-06
حقن التنحيف قبل الزفاف تتصدر الترند.. هل هي آمنة؟
16:25 | 2026-04-05
تأثير محدود لفيتامين C على ضغط الدم.. هذا ما يجب ان تعرفوه
12:25 | 2026-04-05
هل الشوكولاتة الداكنة خيار صحي؟ اليكم ما كشفته الدراسات
11:00 | 2026-04-05
فاكهة محبوبة.. ماذا تعرف عن فوائد "الفريز"؟
08:00 | 2026-04-05
هل تحبّ "الكاتشآب"؟ إقرأ هذا الخبر
04:00 | 2026-04-05
رابط محتمل ومقلق.. هل يزيد حكّ الأنف خطر الإصابة بالخرف؟
نسخة عن والدتها.. ابنة أنجلينا جولي تلفت الأنظار تعرّفوا إليها (فيديو)
Lebanon 24
نسخة عن والدتها.. ابنة أنجلينا جولي تلفت الأنظار تعرّفوا إليها (فيديو)
03:42 | 2026-04-04
06/04/2026 09:14:30
Lebanon 24
Lebanon 24
حادث مأسوي.. أم دهست طفلتها
Lebanon 24
حادث مأسوي.. أم دهست طفلتها
16:00 | 2026-04-03
06/04/2026 09:14:30
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو..غارات إسرائيلية إستهدفت الجناح
Lebanon 24
بالفيديو..غارات إسرائيلية إستهدفت الجناح
17:27 | 2026-03-31
06/04/2026 09:14:30
Lebanon 24
Lebanon 24
