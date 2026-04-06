صحة
لتعزيز الطاقة.. ما هو أفضل توقيت لتناول فيتامين B12؟
Lebanon 24
06-04-2026
|
03:21
A-
A+
photos
0
A+
A-
يُعد فيتامين B12 من العناصر الأساسية لإنتاج الطاقة ودعم وظائف الجهاز العصبي، لكن توقيت تناوله قد يؤثر على مدى استفادة الجسم منه. وبحسب تقرير في موقع Verywell Health، فإن تناوله صباحًا وعلى معدة فارغة يُعد الخيار الأمثل لتعزيز الامتصاص وتفادي اضطرابات النوم.
وتشير التوصيات إلى أن تناول B12 في بداية اليوم يساعد الجسم على تحويل الطعام إلى طاقة بكفاءة أعلى، وهو ما ينعكس على زيادة النشاط والتركيز خلال ساعات النهار. كما أن بعض الدراسات ربطت بين ارتفاع مستويات هذا الفيتامين وزيادة اليقظة، وهو ما قد يصبح مزعجًا إذا تم تناوله في وقت متأخر.
ويوضح التقرير أن فيتامين B12 قد يؤثر على هرمون "الميلاتونين" المسؤول عن تنظيم النوم. فارتفاع مستوياته قد يقلل إنتاج هذا الهرمون، ما قد يؤدي إلى صعوبة النوم إذا تم تناوله مساءً.
كما أن تناوله على معدة فارغة يُحسّن امتصاصه في الجهاز الهضمي، مقارنة بتناوله مع الطعام، خاصة في وجود بعض العناصر التي قد تعيق امتصاصه.
وتشير البيانات إلى أن بعض العادات قد تزيد فعالية فيتامين B12، مثل تجنب تناوله مع جرعات عالية من فيتامين C، والابتعاد عن
الكحول
، بالإضافة إلى الفصل بينه وبين أدوية معينة مثل "الميتفورمين" أو أدوية المعدة.
من الأكثر عرضة للنقص؟
يُعد النباتيون وكبار السن من أكثر الفئات عرضة لنقص فيتامين B12، نظرًا لوجوده بشكل أساسي في المنتجات الحيوانية. كما أن بعض الحالات الصحية التي تؤثر على الامتصاص قد تتطلب مكملات أو حتى حقنًا مباشرة في
الدم
.
وتشمل أعراض النقص التعب، شحوب البشرة، ضيق التنفس، واضطرابات عصبية مثل التنميل وضعف الذاكرة.
ورغم أهمية التوقيت، يؤكد الخبراء أن الاستمرارية هي العامل الأهم. فالفائدة الحقيقية تتحقق مع الانتظام
في تناوله
، خاصة عند علاج نقص فعلي، مع الالتزام بتعليمات الطبيب. لكن يبقى أن تناول فيتامين B12 صباحًا وعلى معدة فارغة قد يمنح أفضل استفادة من حيث الطاقة والامتصاص، مع تقليل تأثيره المحتمل على النوم، لكن الانتظام يظل العامل الحاسم لتحقيق نتائجه الصحية.
