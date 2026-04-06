تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

صحة

بشرى لمرضى كرون.. اكتشاف قد ينهي المعاناة من أكثر المضاعفات صعوبة في العلاج

Lebanon 24
06-04-2026 | 08:00
A-
A+
بشرى لمرضى كرون.. اكتشاف قد ينهي المعاناة من أكثر المضاعفات صعوبة في العلاج
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
حقق باحثون بقيادة جامعة إدنبرة اكتشافا مهما قد يغير طريقة التعامل مع مرض كرون، حيث تمكنوا من تحديد الآلية التي تؤدي إلى تكوّن النسيج الندبي في الأمعاء، ما يعرف طبيا بـ"التليف". 
 
ويحدث هذا التليف عندما تحفز مجموعات من الخلايا المناعية داخل الأمعاء الخلايا المجاورة لإنتاج كميات كبيرة من الكولاجين، ما يؤدي إلى تصلب جدار الأمعاء وتضيقه، وقد يصل الأمر إلى انسداد كامل يستدعي التدخل الجراحي.
 
وتكمن أهمية هذا الاكتشاف في أن التليف يعتبر من أكثر مضاعفات مرض كرون صعوبة في العلاج، وذلك لأن الأدوية الحالية تركز فقط على مكافحة الالتهاب ولا تعالج التندب نفسه. ولهذا السبب، فإن فهم الآلية التي تربط النشاط المناعي بإنتاج الكولاجين يفتح الباب أمام تطوير أدوية مستقبلية قادرة على منع التليف أو إبطاء تطوره بشكل فعال.

وللوصول إلى هذه النتائج، قام فريق البحث بتحليل عينات من الأنسجة المعوية لمرضى كرون الذين يعانون من التليف، مع التركيز على جزء "اللفائفي" وهو نهاية الأمعاء الدقيقة حيث يكثر ظهور المرض. 

ولاحظ الباحثون وجود تليف كبير وتراكم ملحوظ للخلايا المناعية في أنسجة المرضى مقارنة بالأنسجة السليمة، خاصة في الطبقة تحت المخاطية التي قد تلعب دورا مبكرا في تطور التليف.

ثم استخدم الباحثون تقنية متطورة تعرف بـ"تسلسل الحمض النووي الريبوزي أحادي الخلية" لدراسة النشاط الجيني داخل الخلايا الفردية، فاكتشفوا وجود تفاعلات إشاراتية بين ثلاث مجموعات خلوية رئيسية: الخلايا المناعية التي تسمى التجمعات اللمفاوية لكرون، والخلايا البطانية التي تبطن الأوعية الدموية، والخلايا المنتجة للكولاجين. كما تبين أن الخلايا البطانية تشكل هياكل مميزة تحيط بالخلايا المناعية، ما يشير إلى أنها تساهم بنشاط في تعزيز التليف.
 
وتعليقا على هذه النتائج، أوضحت الدكتورة شاهدة دين، استشارية أمراض الجهاز الهضمي في هيئة الصحة بلوثيان والمحاضرة في جامعة إدنبرة، أن التليف ما يزال أحد أكثر مضاعفات كرون تحديا لأن العلاجات الحالية تستهدف الالتهاب وليس التندب نفسه، مضيفة أن فهم مسارات الإشارات الخلوية سيساعد في تطوير علاجات جديدة تمنع التليف أو تبطئ تطوره. 

من جانبه، أكد الدكتور مايكل غلينكا، الباحث في جامعة إدنبرة، أن الجمع بين علم الأمراض التقليدي والتقنيات الحديثة كشف مسارات بيولوجية لم تكن معروفة سابقا، ويمكن أن توفر أهدافا دوائية جديدة واعدة. (روسيا اليوم) 
مواضيع ذات صلة
عمرها 1400 سنة... إكتشاف مقبرة تحتوي على أكثر من 100 جمجمة بشريّة
lebanon 24
Lebanon24
06/04/2026 21:05:53 Lebanon 24 Lebanon 24
اكتشاف شبكة دماغية جديدة يغيّر فهم مرض باركنسون ويفتح آفاقاً علاجية واعدة
lebanon 24
Lebanon24
06/04/2026 21:05:53 Lebanon 24 Lebanon 24
ألتمان: البشر يستهلكون الطاقة أكثر من الذكاء الاصطناعي
lebanon 24
Lebanon24
06/04/2026 21:05:53 Lebanon 24 Lebanon 24
أميركا تنهي وضع الحماية المؤقتة لليمنيين بعد أكثر من 10 أعوام
lebanon 24
Lebanon24
06/04/2026 21:05:53 Lebanon 24 Lebanon 24

أمراض الجهاز الهضمي

الحمض النووي

روسيا اليوم

الجراح

التركي

النووي

روسيا

مايكل

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
Lebanon24
14:00 | 2026-04-06
Lebanon24
10:54 | 2026-04-06
Lebanon24
03:21 | 2026-04-06
Lebanon24
00:55 | 2026-04-06
Lebanon24
23:00 | 2026-04-05
Lebanon24
16:25 | 2026-04-05
فيديو
lebanon 24
Lebanon24
16:00 | 2026-04-03 Lebanon 24 Lebanon 24
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24