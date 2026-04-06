صحة

طنين الأذن المزمن.. إشارة تحذير نفسية لا يجب تجاهلها

Lebanon 24
06-04-2026 | 10:54
طنين الأذن المزمن.. إشارة تحذير نفسية لا يجب تجاهلها
اكتشف علماء من جامعة غازي ياسارغيل الطبية التركية أن طنين الأذن المزمن — وهو رنين أو أزيز مستمر في الأذنين — يرتبط بزيادة خطر الإصابة بالاكتئاب والقلق.
 
تشير دراسة نشرتها مجلة Neuropsychiatric Disease and Treatment إلى أن طنين الأذن المزمن — الذي يظهر على شكل رنين أو أزيز مستمر — قد يرتبط بزيادة خطر الإصابة بالاكتئاب والقلق، حيث قد يرتفع هذا الخطر في بعض الحالات إلى نحو ثلاثة أضعاف.

وشملت الدراسة 100 شخص يعانون من طنين الأذن لمدة لا تقل عن ستة أشهر، حيث قيّم الباحثون شدة الأعراض باستخدام مقياس إعاقة طنين الأذن (THI)، إلى جانب تقييم الحالة النفسية باستخدام اختبارات متخصصة، منها مقياس بيك للاكتئاب (BDI).

ارتباط واضح بين شدة الطنين والحالة النفسية
أظهر التحليل وجود ارتباط متوسط لكنه ثابت بين شدة طنين الأذن ومستوى الاكتئاب والقلق. وحتى بعد أخذ عوامل متعددة في الاعتبار، بقيت الدرجات المرتفعة في مقياس (THI) مرتبطة بزيادة مستويات الاضطرابات النفسية، خاصة لدى المرضى الذين يعانون من طنين شديد.

وتبيّن أن الأشخاص الذين سجلوا أكثر من 58 نقطة على مقياس (THI) كانوا أكثر عرضة للإصابة بالاكتئاب المتوسط إلى الشديد بنحو 3.1 مرات، وبالقلق بنحو 2.8 مرات مقارنة بغيرهم.

تفسير عصبي محتمل
يرجح العلماء أن العلاقة بين طنين الأذن والحالة النفسية تعود إلى تداخل شبكات عصبية مسؤولة عن معالجة الصوت والتنظيم العاطفي والتحكم المعرفي.

كما أظهرت الدراسة أن المصابين بطنين الأذن يعانون من تغيرات في نشاط مناطق دماغية عدة، تشمل:

القشرة السمعية
الجهاز الحوفي
الفص الجبهي
اللوزة الدماغية
الفص الجزيري
القشرة الحزامية الأمامية
وقد تسهم هذه التغيرات في تعزيز التأثير العاطفي للطنين، ما يزيد من الشعور بالانزعاج ويساعد على استمراره. (روسيا اليوم) 
