صحة
طنين الأذن المزمن.. إشارة تحذير نفسية لا يجب تجاهلها
Lebanon 24
06-04-2026
|
10:54
A-
A+
photos
0
A+
A-
اكتشف علماء من
جامعة غازي
ياسارغيل الطبية
التركية
أن طنين الأذن المزمن — وهو رنين أو أزيز مستمر في الأذنين — يرتبط بزيادة خطر الإصابة بالاكتئاب والقلق.
تشير دراسة نشرتها مجلة Neuropsychiatric Disease and Treatment إلى أن طنين الأذن المزمن — الذي يظهر على شكل رنين أو أزيز مستمر — قد يرتبط بزيادة خطر الإصابة بالاكتئاب والقلق، حيث قد يرتفع هذا الخطر في بعض الحالات إلى نحو ثلاثة أضعاف.
وشملت الدراسة 100 شخص يعانون من طنين الأذن لمدة لا تقل عن ستة أشهر، حيث قيّم الباحثون شدة الأعراض باستخدام مقياس إعاقة طنين الأذن (THI)، إلى جانب تقييم الحالة النفسية باستخدام اختبارات متخصصة، منها مقياس بيك للاكتئاب (BDI).
ارتباط واضح بين شدة الطنين والحالة النفسية
أظهر التحليل وجود ارتباط متوسط لكنه ثابت بين شدة طنين الأذن ومستوى الاكتئاب والقلق. وحتى بعد أخذ عوامل متعددة في الاعتبار، بقيت الدرجات المرتفعة في مقياس (THI) مرتبطة بزيادة مستويات الاضطرابات النفسية، خاصة لدى المرضى الذين يعانون من طنين شديد.
وتبيّن أن الأشخاص الذين سجلوا أكثر من 58 نقطة على مقياس (THI) كانوا أكثر عرضة للإصابة بالاكتئاب المتوسط إلى الشديد بنحو 3.1 مرات، وبالقلق بنحو 2.8 مرات مقارنة بغيرهم.
تفسير عصبي محتمل
يرجح العلماء أن العلاقة بين طنين الأذن والحالة النفسية تعود إلى تداخل شبكات عصبية مسؤولة عن معالجة الصوت والتنظيم العاطفي والتحكم المعرفي.
كما أظهرت الدراسة أن المصابين بطنين الأذن يعانون من تغيرات في نشاط مناطق دماغية عدة، تشمل:
القشرة السمعية
الجهاز الحوفي
الفص الجبهي
اللوزة الدماغية
الفص الجزيري
القشرة الحزامية الأمامية
وقد تسهم هذه التغيرات في تعزيز التأثير العاطفي للطنين، ما يزيد من الشعور بالانزعاج ويساعد على استمراره. (روسيا اليوم)
مواضيع ذات صلة
ما علاقة "نبض الأرض" بطنين الأذن؟
بزشكيان: لا يمكن تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة مع تجاهل الغزو الصهيوني الأميركي لبلادنا
Lebanon 24
بزشكيان: لا يمكن تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة مع تجاهل الغزو الصهيوني الأميركي لبلادنا
06/04/2026 21:05:59
06/04/2026 21:05:59
Lebanon 24
Lebanon 24
الألم المزمن والاكتئاب.. كيف يتغير دماغك مع الوقت؟
Lebanon 24
الألم المزمن والاكتئاب.. كيف يتغير دماغك مع الوقت؟
06/04/2026 21:05:59
06/04/2026 21:05:59
Lebanon 24
Lebanon 24
جرح النزوح الذي لا يندمل: قراءة إجتماعية ونفسية
Lebanon 24
جرح النزوح الذي لا يندمل: قراءة إجتماعية ونفسية
06/04/2026 21:05:59
06/04/2026 21:05:59
Lebanon 24
Lebanon 24
قد يعجبك أيضاً
الموز الأخضر أم الأصفر؟.. دراسة تحسم الجدل حول الأفضل لمرضى السكري
بشرى لمرضى كرون.. اكتشاف قد ينهي المعاناة من أكثر المضاعفات صعوبة في العلاج
Lebanon 24
بشرى لمرضى كرون.. اكتشاف قد ينهي المعاناة من أكثر المضاعفات صعوبة في العلاج
08:00 | 2026-04-06
06/04/2026 08:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
لتعزيز الطاقة.. ما هو أفضل توقيت لتناول فيتامين B12؟
Lebanon 24
لتعزيز الطاقة.. ما هو أفضل توقيت لتناول فيتامين B12؟
03:21 | 2026-04-06
06/04/2026 03:21:26
Lebanon 24
Lebanon 24
حقن التنحيف قبل الزفاف تتصدر الترند.. هل هي آمنة؟
Lebanon 24
حقن التنحيف قبل الزفاف تتصدر الترند.. هل هي آمنة؟
00:55 | 2026-04-06
06/04/2026 12:55:00
Lebanon 24
Lebanon 24
دون أشعة أو تحاليل.. جهاز جديد يكشف الالتهاب الرئوي عبر النفس خلال دقائق
Lebanon 24
دون أشعة أو تحاليل.. جهاز جديد يكشف الالتهاب الرئوي عبر النفس خلال دقائق
23:00 | 2026-04-05
05/04/2026 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الأكثر قراءة
بعد الغارة على عين سعادة.. ماذا كشف رئيس البلدية؟
Lebanon 24
بعد الغارة على عين سعادة.. ماذا كشف رئيس البلدية؟
16:30 | 2026-04-05
05/04/2026 04:30:15
Lebanon 24
Lebanon 24
عن حركة "أمل".. ماذا قال تقرير إسرائيلي؟
Lebanon 24
عن حركة "أمل".. ماذا قال تقرير إسرائيلي؟
15:00 | 2026-04-05
05/04/2026 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"الأمبير" بـ40 دولارا
Lebanon 24
"الأمبير" بـ40 دولارا
02:15 | 2026-04-06
06/04/2026 02:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد استهداف شقة في المبنى الذي يقطنه.. استشهاد مواطن في عين سعادة
Lebanon 24
بعد استهداف شقة في المبنى الذي يقطنه.. استشهاد مواطن في عين سعادة
14:41 | 2026-04-05
05/04/2026 02:41:06
Lebanon 24
Lebanon 24
خلال إقامة الجمعة العظيمة في زحلة... قوى الأمن اشتبهت بسيارة وهذا ما عثرت عليه في داخلها (صورة)
Lebanon 24
خلال إقامة الجمعة العظيمة في زحلة... قوى الأمن اشتبهت بسيارة وهذا ما عثرت عليه في داخلها (صورة)
06:55 | 2026-04-06
06/04/2026 06:55:28
Lebanon 24
Lebanon 24
أيضاً في صحة
14:00 | 2026-04-06
الموز الأخضر أم الأصفر؟.. دراسة تحسم الجدل حول الأفضل لمرضى السكري
08:00 | 2026-04-06
بشرى لمرضى كرون.. اكتشاف قد ينهي المعاناة من أكثر المضاعفات صعوبة في العلاج
03:21 | 2026-04-06
لتعزيز الطاقة.. ما هو أفضل توقيت لتناول فيتامين B12؟
00:55 | 2026-04-06
حقن التنحيف قبل الزفاف تتصدر الترند.. هل هي آمنة؟
23:00 | 2026-04-05
دون أشعة أو تحاليل.. جهاز جديد يكشف الالتهاب الرئوي عبر النفس خلال دقائق
16:25 | 2026-04-05
تأثير محدود لفيتامين C على ضغط الدم.. هذا ما يجب ان تعرفوه
فيديو
نسخة عن والدتها.. ابنة أنجلينا جولي تلفت الأنظار تعرّفوا إليها (فيديو)
Lebanon 24
نسخة عن والدتها.. ابنة أنجلينا جولي تلفت الأنظار تعرّفوا إليها (فيديو)
03:42 | 2026-04-04
06/04/2026 21:05:59
Lebanon 24
Lebanon 24
حادث مأسوي.. أم دهست طفلتها
Lebanon 24
حادث مأسوي.. أم دهست طفلتها
16:00 | 2026-04-03
06/04/2026 21:05:59
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو..غارات إسرائيلية إستهدفت الجناح
Lebanon 24
بالفيديو..غارات إسرائيلية إستهدفت الجناح
17:27 | 2026-03-31
06/04/2026 21:05:59
Lebanon 24
Lebanon 24
