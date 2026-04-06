الأرز البني يتصدر القائمة.. إليكم أنواع الأرز الأكثر احتواء على الزرنيخ

تُحذّر تقارير صحية حديثة من تفاوت نِسب مادة "الزرنيخ" السامة في أنواع المختلفة، مشيرةً إلى أن الأرز البني يُعد الأكثر احتواءً على هذه المادة مقارنةً بالأرز الأبيض، نظراً لتركّز الزرنيخ في القشرة الخارجية (النخالة) التي تُزال عند التكرير.



وتلعب مناطق الزراعة دوراً حاسماً في هذا التلوث، حيث سُجلت مستويات أعلى في محاصيل معينة من وجنوب نتيجة تلوث التربة والمياه.

وللحد من هذه المخاطر، ينصح الخبراء بضرورة غسل الأرز جيداً بالماء الجاري قبل الطهي، واعتماد طريقة الطبخ بكميات وافرة من الماء (بنسبة 6 إلى 1) ثم تصفية الفائض، ما يساهم في خفض مستويات السموم بنسبة تصل إلى 60%.

كما تُشدد التوصيات على أهمية التنويع الغذائي عبر إدخال حبوب بديلة مثل "الكينوا" و"البرغل" لتقليل الاعتماد الكلي على الأرز.



