تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

صحة

إليكم الأسباب الرئيسية لنقص الطاقة في الجسم

Lebanon 24
07-04-2026 | 10:53
A-
A+
إليكم الأسباب الرئيسية لنقص الطاقة في الجسم
إليكم الأسباب الرئيسية لنقص الطاقة في الجسم photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
أفادت الدكتورة إيرينا سكوروغودايفا أخصائية الغدد الصماء والوراثة، أن مقدار الطاقة التي يشعر بها الشخص خلال اليوم يحدد بالهرمونات وبقدرة الجسم على إنتاجها خلويا وخصائصه الفردية.
 
ووفقا لها، تؤثر الهرمونات على نشاط الشخص، ولكن من المهم التمييز بين الدافع والشعور الجسدي بالطاقة. فالأندروجينات والدوبامين، اللذان تنخفض مستوياتهما مع التقدم في السن، مسؤولان بشكل كبير عن الرغبة في العمل. علاوة على ذلك، هناك خصائص فردية تجعل بعض الأشخاص أكثر نشاطا من غيرهم بطبيعتهم.

وتقول: "يحدد الدوبامين إلى حد كبير شخصية الفرد، ودوافع نشاطه الهادف، وحالته العاطفية تجاه الأحداث. كما تؤثر الأندروجينات، بما فيها التستوستيرون، على مستوى النشاط والرغبة الجنسية، ويختلف مستواها من شخص لآخر. ولكن مع التقدم في السن، ينخفض مستوى هذه الهرمونات، ما يؤدي إلى انخفاض النشاط، وهذه عملية طبيعية. ونتيجة لذلك، يتمتع بعض الأشخاص بدوافع وحافز أقوى للتحرك من غيرهم".

وتشير، إلى أن الشعور بنقص الطاقة لا يرتبط غالبا بالهرمونات، بل باضطراب في إنتاج الطاقة على المستوى الخلوي. ويشير هذا إلى تخليق الأدينوسين ثلاثي الفوسفات، الذي يعتمد على إمداد الأكسجين والتغذية وتوافر المغذيات الدقيقة الأساسية. ويمكن أن يؤدي نقص الحديد و فيتامينات B وغيرها من العناصر الغذائية إلى الشعور بالتعب المستمر.

وتقول: "عند نقص الحديد في الجسم، يضطرب نقل الأكسجين، الذي بدونه يستحيل تكوين جزيئات الأدينوسين ثلاثي الفوسفات - المصدر الرئيسي للطاقة في الجسم. وينطبق الأمر نفسه على فيتامينات B، والعناصر النزرة، وهرمونات الغدة الدرقية. أي عند نقص هذه العناصر، يتباطأ التمثيل الغذائي، ويتأثر تدفق الدم، ويشعر الشخص بالضعف والإرهاق. في مثل هذه الحالات، لا تكون المشكلة هرمونية بقدر ما هي فسيولوجية".

وتضيف: "لا يتغير مستوى الهرمونات فجأة، بل يتبع إيقاعات الساعة البيولوجية. فمثلا، يبلغ الكورتيزول ذروته في الصباح، بينما تفرز العديد من الهرمونات، بما فيها هرمون النمو، ليلا. لذلك إذا لم يحصل الشخص على قسط كاف من النوم أو اضطرب روتينه اليومي، فإن هذه العمليات تختل، ما يؤثر على صحته ومستوى طاقته. كما تؤثر الأمراض ونقص العناصر الغذائية والنظام الغذائي، الذي لا يزود الجسم دائما بالعناصر المغذية اللازمة، على هذه الحالة أيضا".

وتنصح الطبيبة باستشارة الطبيب في حال الشعور بالتعب المستمر، بدلا من الاعتماد على التوصيات العامة. فغالبا ما ترتبط هذه الحالات بنقص أو اضطرابات، مثل نقص الحديد أو خلل في وظائف الغدة الدرقية، التي تتطلب تشخيصا. ويمكن في معظم الحالات، علاج هذه الأسباب، ولكن لا يمكن تحديدها دون إجراء فحص طبي. (روسيا اليوم) 
Advertisement
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24