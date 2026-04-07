Najib Mikati
صحة

لماذا الأطعمة المُرّة مفيدة؟.. فوائد صحية قد تغيّر نظرتك إليها

07-04-2026 | 23:42
لماذا الأطعمة المُرّة مفيدة؟.. فوائد صحية قد تغيّر نظرتك إليها
رغم أن كثيرين ينفرون من الأطعمة المُرّة بسبب نكهتها الحادة، فإن هذا النوع من الطعام يحمل فوائد صحية مهمة بفضل احتوائه على مركبات نباتية مثل الفلافونويدات والفينولات والجلوكوزينولات والتربينات، وهي مواد ترتبط بخصائص مضادة للأكسدة والالتهابات والأمراض.

وتساعد الأطعمة المُرّة في دعم صحة الجهاز الهضمي، إذ تحفّز العصارات الهضمية في الأمعاء، كما تنشّط مستقبلات التذوق في الجزء الخلفي من اللسان، ما يعزز إفراز اللعاب والإنزيمات الهاضمة، وهو ما قد يخفف من الانتفاخ وعسر الهضم.

كذلك تشير المعطيات إلى أن البوليفينولات الموجودة في هذه الأطعمة قد تساعد الجسم على تحسين الاستجابة للأنسولين وتنظيم مستوى السكر في الدم. وفي دراسة شملت مصابين بالسكري من النوع الثاني، أظهر الذين تناولوا أنواعاً مُرّة من الملفوف تحسناً أكبر في ضبط السكر وضغط الدم ونسبة الدهون في الجسم وحساسية الأنسولين.

ومن جهة أخرى، تبرز أهمية هذه الأطعمة في الوقاية من الأمراض، وخصوصاً بفضل مضادات الأكسدة الموجودة في الخضراوات الصليبية مثل البروكلي والملفوف والكرنب. كما أشارت دراسة إلى أن الأشخاص الأكثر نفوراً من الطعم المُرّ قد يكونون أكثر عرضة للإصابة بالسرطان، ربما لأنهم يتجنبون تناول هذه الأطعمة.

ومن أبرز الأطعمة المُرّة التي يُنصح بتجربتها: الخرشوف، البطيخ المر، أوراق الهندباء البرية، قشر الحمضيات، القهوة، التوت البري، البروكلي، القرنبيط، الملفوف، الشوكولاتة الداكنة، الجريب فروت، والشاي الأخضر.

ويمكن تخفيف مرارة بعضها عبر الطهي أو الشوي أو دمجها مع أطعمة أخرى، ما يجعل إدخالها إلى النظام الغذائي أسهل وأكثر فائدة. (verywell health)
Advertisement
مواضيع ذات صلة
فوائد صحية لن تتوقعها للابتسامة
lebanon 24
Lebanon24
08/04/2026 11:47:24 Lebanon 24 Lebanon 24
هل قرأتم سابقاً عن فوائد "لبن العيران"؟ تعرفوا إليها
lebanon 24
Lebanon24
08/04/2026 11:47:24 Lebanon 24 Lebanon 24
"لبنان24": 4 شهداء إثر غارة إسرائيلية استهدفت بلدة مفيدون - جنوب لبنان
lebanon 24
Lebanon24
08/04/2026 11:47:24 Lebanon 24 Lebanon 24
8 أطعمة أساسية لبشرة وشعر وأظافر صحية
lebanon 24
Lebanon24
08/04/2026 11:47:24 Lebanon 24 Lebanon 24

النظام الغذائي

التوت البري

الصليبية

✨ الخلف

الصليب

توت ⚔️

السكري

صليبي

تابع
