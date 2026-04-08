دراسة: هكذا تغيّر المواد المهلوسة الدماغ

دراسة: هكذا تغيّر المواد المهلوسة الدماغ
في وقت يتزايد فيه الاهتمام العلمي بالأدوية المؤثرة على العقل مثل LSD وفطر السيلوسيبين، لا يزال فهم الطريقة الدقيقة التي تعمل بها هذه المركبات داخل الدماغ يشكل تحدياً للباحثين. إلا أن دراسة جديدة سعت إلى توضيح هذه الصورة بعد سنوات من النتائج المتباينة والمتناقضة أحياناً.

واعتمد الباحثون على جمع بيانات من نحو 12 دراسة لتصوير الدماغ أُجريت في 5 دول منذ عام 2012، وشملت أكثر من 500 فحص لـ267 مشاركاً تناولوا 5 مواد مختلفة هي LSD والسيلوسيبين والميسكالين وDMT والأياهواسكا. ونُشرت النتائج، الإثنين، في مجلة "نيتشر ميديسن".

وأظهرت الدراسة أن هذه المواد تعزز نشاطاً مكثفاً بين مناطق دماغية تعمل عادة بصورة أكثر استقلالاً، وخصوصاً تلك المرتبطة بالحواس مثل الرؤية والسمع واللمس، إلى جانب المناطق المشاركة في التفكير المجرد والتأمل الذاتي. ويشير ذلك إلى أن المواد المهلوسة تقلل مؤقتاً من الفصل بين طريقة التفكير وطريقة الإدراك، وهو ما قد يفسر التشوهات الحسية والتجارب الصوفية وتلاشي الإحساس بالأنا خلال الجلسات.

وتزداد أهمية هذه النتائج مع تنامي الأبحاث التي تشير إلى إمكان استخدام بعض هذه المواد، مثل الأياهواسكا والكيتامين وMDMA، في علاج الاكتئاب والقلق واضطراب ما بعد الصدمة وحالات نفسية أخرى. وقال الباحث الرئيسي مانيش جيرن من جامعة كاليفورنيا في سان فرانسيسكو إن الدراسة توفر مرجعاً أوضح لفهم كيفية تأثير هذه المواد على الدماغ، وما إذا كانت تمتلك فوائد علاجية فعلية.

كما خلص الباحثون إلى أن الأدوية الخمسة تؤثر في مناطق مرتبطة بتنسيق الإدراك والفعل، ما يعني أنها لا تغيّر التفكير فقط، بل تبدل أيضاً طريقة تدفق المعلومات عبر دوائر الدماغ الأساسية. واعتبر الباحثون أن هذا قد يساعد الأشخاص على الخروج من أنماطهم المعتادة في إدراك العالم والتفاعل معه.

وفي المقابل، لم تؤيد الدراسة بشكل قوي بعض الفرضيات السابقة التي كانت تقول إن المواد المهلوسة تفكك بصورة موثوقة شبكات الدماغ، بما في ذلك "شبكة الوضع الافتراضي"، ما يوحي بأن تأثيراتها أكثر تعقيداً ودقة مما كان يُعتقد.

ورأى باحثون مشاركون في الدراسة أن هذه النتائج قد تساعد أيضاً في تطوير جيل جديد من الأدوية الشبيهة بالمواد المهلوسة، خصوصاً تلك التي يُراد لها أن تقدم فوائد علاجية من دون التسبب بتجربة هلوسة كاملة.
مواضيع ذات صلة
دراسة حديثة: التأمل يعيد برمجة الدماغ للوصول إلى "ذروة الكفاءة"
lebanon 24
Lebanon24
08/04/2026 11:47:58 Lebanon 24 Lebanon 24
لماذا يفقد دماغنا "السعادة" مع غياب الشمس؟ دراسة تكشف
lebanon 24
Lebanon24
08/04/2026 11:47:58 Lebanon 24 Lebanon 24
دراسة جديدة.. هذا ما يفعله تغير المناخ بـ"الصحة العقلية"
lebanon 24
Lebanon24
08/04/2026 11:47:58 Lebanon 24 Lebanon 24
سلام: زيادة الضريبة على القيمة المضافة تستثني المواد الغذائية الأساسية والأدوية وغيرها من الأمور
lebanon 24
Lebanon24
08/04/2026 11:47:58 Lebanon 24 Lebanon 24

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
أيضاً في صحة Lebanon 24
Lebanon24
01:11 | 2026-04-08
Lebanon24
00:40 | 2026-04-08
Lebanon24
23:42 | 2026-04-07
Lebanon24
23:00 | 2026-04-07
Lebanon24
10:53 | 2026-04-07
Lebanon24
08:40 | 2026-04-07
فيديو
lebanon 24
Lebanon24
16:00 | 2026-04-03 Lebanon 24 Lebanon 24
