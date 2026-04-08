تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
صحة

عبوات الطعام البلاستيكية تثير مخاوف صحية

Lebanon 24
08-04-2026 | 04:54
A-
A+
عبوات الطعام البلاستيكية تثير مخاوف صحية
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
قد تبدو وجبات الميكروويف الجاهزة خياراً عملياً وسريعاً في الأيام المزدحمة، لكن تقريراً جديداً لمنظمة "غرينبيس" أعاد تسليط الضوء على مخاطر محتملة مرتبطة بالعبوات البلاستيكية التي تُسخَّن معها، حتى تلك المصنفة على أنها آمنة للاستخدام في الميكروويف.

وبحسب التقرير، الذي استند إلى مراجعة 24 دراسة علمية محكمة، فإن العبوات البلاستيكية قد تطلق جزيئات بلاستيكية دقيقة ومواد كيميائية سامة إلى الطعام، مع ارتفاع هذا الخطر بشكل واضح عند التسخين. وأشارت إحدى الدراسات إلى تسرب مئات آلاف الجسيمات البلاستيكية الدقيقة إلى محاكيات الطعام بعد 5 دقائق فقط من تسخين عبوات مصنوعة من البولي بروبيلين في الميكروويف. كما أظهرت دراسات أخرى أن التجميد قد يجعل سطح البلاستيك أكثر هشاشة، ما يزيد احتمال إطلاق مزيد من الجسيمات عند التسخين لاحقاً.

ولم يقتصر الأمر على الجزيئات الدقيقة، إذ وجد التقرير أن الحاويات البلاستيكية المخصصة للميكروويف قد تطلق عشرات المواد المضافة عمداً، إلى جانب أكثر من 100 مادة غير مقصودة، في الطعام أو محاكياته.

وتزداد المخاوف لأن الأبحاث رصدت بالفعل وجود جزيئات بلاستيكية دقيقة ونانوية ومواد كيميائية مرتبطة بالبلاستيك في أجزاء مختلفة من جسم الإنسان، من بينها الدم والمشيمة وحليب الثدي والرئتان والكبد وأنسجة القلب. كما تشير الأدلة الأولية إلى أن هذه الجسيمات قد ترتبط بالالتهابات وتلف الخلايا والأنسجة واضطرابات في الميكروبيوم المعوي.

ورغم ذلك، لا يعني الأمر أن تناول وجبة ميكروويف بين الحين والآخر يسبب ضرراً فورياً، بل إن القلق الأكبر يتعلق بالتعرض المتكرر على المدى الطويل. لذلك، ينصح الخبراء بتجنب تسخين الطعام في أوعية بلاستيكية كلما أمكن، ونقل الوجبات إلى أطباق زجاجية أو خزفية، مع الامتناع عن تغطية الطعام الساخن بغلاف بلاستيكي.

كما يمكن تقليل التعرض عبر الاعتماد على بدائل بسيطة، مثل تحضير وجبات أكبر وتخزينها في عبوات زجاجية، أو استخدام مكونات طازجة أو مجمدة يمكن إعدادها سريعاً في المنزل، بما يوازن بين الراحة وتقليل ملامسة الطعام للبلاستيك الساخن. (verywell health)
مواضيع ذات صلة
الأطعمة المخمّرة قد تساعد الجسم على التخلّص من الجسيمات البلاستيكية
lebanon 24
Lebanon24
08/04/2026 14:23:27 Lebanon 24 Lebanon 24
الأمم المتحدة: إجراءات إسرائيل في الضفة الغربية وغزة تثير مخاوف من أعمال تطهير عرقي
lebanon 24
Lebanon24
08/04/2026 14:23:27 Lebanon 24 Lebanon 24
الأمم المتحدة: إجراءات إسرائيل في الضفة الغربية وغزة تثير مخاوف "التطهير العرقي"
lebanon 24
Lebanon24
08/04/2026 14:23:27 Lebanon 24 Lebanon 24
8 أطعمة أساسية لبشرة وشعر وأظافر صحية
lebanon 24
Lebanon24
08/04/2026 14:23:27 Lebanon 24 Lebanon 24

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
Lebanon24
03:16 | 2026-04-08
Lebanon24
01:11 | 2026-04-08
Lebanon24
00:40 | 2026-04-08
Lebanon24
23:42 | 2026-04-07
Lebanon24
23:00 | 2026-04-07
Lebanon24
10:53 | 2026-04-07
فيديو
lebanon 24
Lebanon24
16:00 | 2026-04-03 Lebanon 24 Lebanon 24
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24