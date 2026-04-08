فوائد صحية واعدة للفانيليا.. تعرفوا إليها

كشفت دراسة حديثة أن الفانيليا التي تستعمل على نطاق واسع لإعطاء طعم مميز للحلويات، لها فوائد مهمة على الصحة.

وأظهرت الدراسة أن الفانيليا، بفضل مركبها النشط الفانيلين، تمتلك خصائص مضادة للأكسدة والالتهابات قد تساعد في تقليل تلف الخلايا الناتج عن أنواع الأكسجين التفاعلية. ويشير الباحثون إلى أن هذه الآلية مرتبطة بالوقاية من أمراض القلب، وداء من النوع الثاني، وبعض أنواع السرطان.

كما أظهرت تجارب ما قبل السريرية على الخلايا والحيوانات أن الفانيلين ومستخلصات Vanilla planifolia قد تكون مضادة للسرطان والسكري، وتحمي القلب والأعصاب، وتدعم الدفاع المضاد للأكسدة، وتؤثر على مسارات الالتهاب. بالإضافة إلى ذلك، يمتلك الفانيلين نشاطا مضادا للميكروبات، وقد يكون مفيدا في تعزيز التئام الجروح.



مع ذلك، يحذر العلماء من أن هذه النتائج مبكرة، وأنه لا يمكن اعتبار الفانيليا علاجا مثبتا للبشر حتى الآن، إذ لا تزال الدراسات السريرية مطلوبة لتأكيد تأثيراتها. (روسيا اليوم)