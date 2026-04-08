صحة
البيض.. غذاء صحي وفوائد متعددة للجسم
Lebanon 24
08-04-2026
|
15:52
A-
A+
photos
0
A+
A-
يُعتبر البيض من الأطعمة الأساسية في
النظام الغذائي
للكثيرين حول العالم، لما يحتويه من بروتينات عالية الجودة، وفيتامينات ومعادن مهمة لصحة الجسم. ويُعد صفار البيض مصدرًا غنيًا بالكولين الضروري لوظائف الدماغ، كما يحتوي على مضادات أكسدة مثل اللوتين والزياكسانثين التي تحمي
العين
من الأمراض المرتبطة بالتقدم في العمر.
ومن أبرز فوائده دعم صحة العضلات، تعزيز جهاز المناعة، والمساهمة في بناء العظام بفضل محتواه من فيتامين د والمعادن الأساسية.
مع ذلك، ينصح الخبراء بعدم الإفراط
في تناوله
، خصوصًا لمرضى ارتفاع
الكوليسترول
، حيث يحتوي صفار البيض على نسبة عالية منه. كما يحذر من تناول البيض النيء أو غير المطهو جيدًا لتفادي خطر الإصابة ببكتيريا السالمونيلا.
وبشكل عام، يمكن للبيض أن يكون جزءًا من نظام غذائي صحي ومتوازن عند استهلاكه باعتدال، مع مراعاة طرق الطهي الصحية مثل السلق أو القلي بقليل من الزيت.
