صحة

البيض.. غذاء صحي وفوائد متعددة للجسم

Lebanon 24
08-04-2026 | 15:52
A-
A+

البيض.. غذاء صحي وفوائد متعددة للجسم
يُعتبر البيض من الأطعمة الأساسية في النظام الغذائي للكثيرين حول العالم، لما يحتويه من بروتينات عالية الجودة، وفيتامينات ومعادن مهمة لصحة الجسم. ويُعد صفار البيض مصدرًا غنيًا بالكولين الضروري لوظائف الدماغ، كما يحتوي على مضادات أكسدة مثل اللوتين والزياكسانثين التي تحمي العين من الأمراض المرتبطة بالتقدم في العمر.

ومن أبرز فوائده دعم صحة العضلات، تعزيز جهاز المناعة، والمساهمة في بناء العظام بفضل محتواه من فيتامين د والمعادن الأساسية.

مع ذلك، ينصح الخبراء بعدم الإفراط في تناوله، خصوصًا لمرضى ارتفاع الكوليسترول، حيث يحتوي صفار البيض على نسبة عالية منه. كما يحذر من تناول البيض النيء أو غير المطهو جيدًا لتفادي خطر الإصابة ببكتيريا السالمونيلا.

وبشكل عام، يمكن للبيض أن يكون جزءًا من نظام غذائي صحي ومتوازن عند استهلاكه باعتدال، مع مراعاة طرق الطهي الصحية مثل السلق أو القلي بقليل من الزيت.
مواضيع ذات صلة
فوائد العدس… غذاء صحي للرجيم والقلب والجسم
lebanon 24
Lebanon24
09/04/2026 00:53:14 Lebanon 24 Lebanon 24
فوائد الفواكه والخضروات للجسم
lebanon 24
Lebanon24
09/04/2026 00:53:14 Lebanon 24 Lebanon 24
الكرز.. فاكهة صغيرة بفوائد كبيرة للجسم والصحة!
lebanon 24
Lebanon24
09/04/2026 00:53:14 Lebanon 24 Lebanon 24
لضمان أقصى فائدة للجسم... متى يجب تناول الزنك؟
lebanon 24
Lebanon24
09/04/2026 00:53:14 Lebanon 24 Lebanon 24

النظام الغذائي

الكوليسترول

في تناوله

بشكل عام

المعادن

السالم

المون

العين

أيضاً في صحة Lebanon 24
Lebanon24
13:46 | 2026-04-08
Lebanon24
10:51 | 2026-04-08
Lebanon24
04:54 | 2026-04-08
Lebanon24
03:16 | 2026-04-08
Lebanon24
01:11 | 2026-04-08
Lebanon24
00:40 | 2026-04-08
فيديو
lebanon 24
Lebanon24
16:00 | 2026-04-03 Lebanon 24 Lebanon 24
