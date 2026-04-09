|
صحة
المشي حافياً.. أفضل ما يمكنك فعله لقدميك
Lebanon 24
09-04-2026
|
10:50
A-
A+
photos
0
A+
A-
يعتقد كثيرون أن المشي حافي القدمين داخل المنزل عادة غير صحية، لكن اختصاصي القدم الإسباني، مانو
فيدال
، يرى العكس تماماً. ففي حديثه مع الإعلامية مارا توريس ضمن برنامج "El Faro Planta"، أكد أن خلع الأحذية في البيت قد يكون من أفضل ما يمكن فعله لصحة القدمين.
وقال فيدال إن المشي حافياً
في المنزل
ليس مجرد أمر مقبول، بل مفيد جداً. وأضاف: "ليس جيداً فحسب، بل ممتازاً. في المنزل من الأفضل أن نكون حُفاة دائماً".
وتطرّق اختصاصي القدم خلال الحوار إلى مسألة استخدام النعال الطبية، موضحاً أنها ليست ضرورية للجميع كما يعتقد البعض. وأكد أن استخدامها يجب أن يكون مرتبطًا بحالات مرضية محددة فقط.
وقال فيدال: "يكون ارتداء النعل الطبي مناسباً إذا كان الشخص يعاني مشكلة في القدم، وإذا وصفه له اختصاصي القدم. أنا شخصياً لا أحب وصف النعال الطبية
مدى الحياة
إلا في حالات قليلة جداً. الفكرة هي استخدامها مؤقتاً ثم التخفيف منها تدريجياً عندما تتحسن الحالة".
كما تناول فيدال موضوع "الوكعات"، وهي من أكثر مشاكل القدم شيوعاً. وأوضح أن الأحذية الضيقة قد تسهم في تفاقمها، لكنها ليست السبب الوحيد. وأضاف: "الأحذية الضيقة تجعل الوكعات أسوأ، لكن هناك عوامل أخرى. أحيانًا نجد المريض يعاني وكعة في قدم واحدة بينما تبدو القدم الأخرى طبيعية تماماً، وهذا يعني أن المشكلة قد تكون مرتبطة بخللٍ بيوميكانيكي في إحدى القدمين".
وشدد الاختصاصي على أن الجراحة لا يجب أن تكون الخيار الأول لعلاج هذه المشكلة. وقال إن العلاج المحافظ يجب أن يسبق أي تدخل جراحي، مثل ممارسة التمارين المناسبة، أو استخدام النعال الطبية، أو تغيير نوع الحذاء.
وختم فيدال حديثه بالتأكيد على أن منح القدمين فرصة للحركة الطبيعية داخل المنزل، دون أحذية، قد يكون خطوة بسيطة لكنها فعّالة للحفاظ على صحتهما. (إرم نيوز)
مدى الحياة
في المنزل
الجراح
المري
فيدال
حسن ا
العلا
كاني
