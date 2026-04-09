صحة

المشي حافياً.. أفضل ما يمكنك فعله لقدميك

Lebanon 24
09-04-2026 | 10:50
المشي حافياً.. أفضل ما يمكنك فعله لقدميك
يعتقد كثيرون أن المشي حافي القدمين داخل المنزل عادة غير صحية، لكن اختصاصي القدم الإسباني، مانو فيدال، يرى العكس تماماً. ففي حديثه مع الإعلامية مارا توريس ضمن برنامج "El Faro Planta"، أكد أن خلع الأحذية في البيت قد يكون من أفضل ما يمكن فعله لصحة القدمين.

وقال فيدال إن المشي حافياً في المنزل ليس مجرد أمر مقبول، بل مفيد جداً. وأضاف: "ليس جيداً فحسب، بل ممتازاً. في المنزل من الأفضل أن نكون حُفاة دائماً". 
 
وتطرّق اختصاصي القدم خلال الحوار إلى مسألة استخدام النعال الطبية، موضحاً أنها ليست ضرورية للجميع كما يعتقد البعض. وأكد أن استخدامها يجب أن يكون مرتبطًا بحالات مرضية محددة فقط.

وقال فيدال: "يكون ارتداء النعل الطبي مناسباً إذا كان الشخص يعاني مشكلة في القدم، وإذا وصفه له اختصاصي القدم. أنا شخصياً لا أحب وصف النعال الطبية مدى الحياة إلا في حالات قليلة جداً. الفكرة هي استخدامها مؤقتاً ثم التخفيف منها تدريجياً عندما تتحسن الحالة".

كما تناول فيدال موضوع "الوكعات"، وهي من أكثر مشاكل القدم شيوعاً. وأوضح أن الأحذية الضيقة قد تسهم في تفاقمها، لكنها ليست السبب الوحيد. وأضاف: "الأحذية الضيقة تجعل الوكعات أسوأ، لكن هناك عوامل أخرى. أحيانًا نجد المريض يعاني وكعة في قدم واحدة بينما تبدو القدم الأخرى طبيعية تماماً، وهذا يعني أن المشكلة قد تكون مرتبطة بخللٍ بيوميكانيكي في إحدى القدمين".
 
وشدد الاختصاصي على أن الجراحة لا يجب أن تكون الخيار الأول لعلاج هذه المشكلة. وقال إن العلاج المحافظ يجب أن يسبق أي تدخل جراحي، مثل ممارسة التمارين المناسبة، أو استخدام النعال الطبية، أو تغيير نوع الحذاء.

وختم فيدال حديثه بالتأكيد على أن منح القدمين فرصة للحركة الطبيعية داخل المنزل، دون أحذية، قد يكون خطوة بسيطة لكنها فعّالة للحفاظ على صحتهما. (إرم نيوز) 
Advertisement
مواضيع ذات صلة
رئيسة وزراء اليابان: ندرس ما يمكن فعله بشأن مضيق هرمز بشكل مستقل
lebanon 24
Lebanon24
09/04/2026 20:32:37 Lebanon 24 Lebanon 24
ستارمر: نتحدث مع الشركاء الدوليين حول ما يمكننا فعله للحد من التداعيات الاقتصادية للحرب
lebanon 24
Lebanon24
09/04/2026 20:32:37 Lebanon 24 Lebanon 24
وزيرة التربية: نعلم ان الاضرار كبيرة وأن ما نقدمه غير كاف ولكن هذا افضل ما يمكن في هذه المرحلة
lebanon 24
Lebanon24
09/04/2026 20:32:37 Lebanon 24 Lebanon 24
ترامب رداً على سؤال بشأن تغيير النظام في إيران: قد يكون ذلك أفضل ما يمكن أن يحدث
lebanon 24
Lebanon24
09/04/2026 20:32:37 Lebanon 24 Lebanon 24

مدى الحياة

في المنزل

الجراح

المري

فيدال

حسن ا

العلا

كاني

أيضاً في صحة Lebanon 24
Lebanon24
12:13 | 2026-04-09
Lebanon24
08:36 | 2026-04-09
Lebanon24
04:00 | 2026-04-09
Lebanon24
02:00 | 2026-04-09
Lebanon24
00:00 | 2026-04-09
Lebanon24
23:00 | 2026-04-08
