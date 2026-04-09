السمنة عند الأطفال.. عادات يومية تغيّر المستقبل الصحي

زيادة حالات السمنة بين الأطفال أصبحت قضية صحية عالمية مقلقة. يعود السبب إلى عدة عوامل، منها غير المتوازن، الغني بالسكريات والدهون، وقلة النشاط البدني بسبب الاعتماد المتزايد على الأجهزة الإلكترونية. كما تلعب العوامل النفسية والعائلية دورًا في هذه الظاهرة.



للوقاية، من المهم تشجيع الأطفال على تناول وجبات صحية ومتنوعة تحتوي على الخضروات والفواكه، وتقليل الوجبات السريعة والمشروبات . بالإضافة إلى ذلك، يجب تعزيز النشاط البدني اليومي مثل اللعب أو ممارسة الرياضة، وتقليل وقت الجلوس أمام الشاشات.



التوعية الأسرية والمدرسية تلعب دورًا كبيرًا في تغيير العادات الصحية للأطفال، مما يساعد على تقليل مخاطر السمنة ومضاعفاتها المستقبلية مثل أمراض القلب والسكري.

Advertisement