الفحص الدوري.. سلاح فعال للكشف المبكر عن السرطان

الفحص الدوري يعتبر أداة أساسية للكشف المبكر عن أمراض السرطان وزيادة فرص الشفاء. إذ يساعد هذا الفحص في اكتشاف التغيرات أو الأورام قبل ظهور الأعراض، مما يسمح بالتدخل المبكر والعلاج الفعال.



توصي المؤسسات الصحية بأن يخضع الأشخاص للفحص بانتظام بحسب العمر ونوع السرطان المعرضين له، مثل سرطان الثدي، القولون، البروستاتا، وعنق الرحم. تشمل الفحوص الأشعة، التحاليل المخبرية، والتنظير حسب الحاجة.



الكشف المبكر يقلل من المضاعفات الصحية ويزيد من نسب البقاء على قيد الحياة، كما يخفف الأعباء النفسية والمالية على المرضى وعائلاتهم. لذلك، يعتبر الالتزام بالفحوص الدورية جزءًا مهمًا من الوقاية الصحية العامة.

