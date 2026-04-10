وضعية تقاطع الساقين.. هل تسبب مشكلات صحية؟

يحذّر الأهل أولادهم من الجلوس بوضعية تقاطع الساقين، باعتبارها سببًا لمشكلات صحية مثل الدوالي وآلام الظهر وتلف المفاصل، إلا أن خبراء في العلاج الطبيعي من في سيدني أكدوا أن هذه المخاوف مبالغ فيها إلى حد كبير ولا تستند إلى أدلة علمية قوية.وأشار الخبراء بحسب صحيفة " " إلى عدم وجود دليل علمي يثبت أن هذه الوضعية تسبب أضرارًا طويلة الأمد:ولم تثبت الدراسات وجود وضعية جلوس مثالية واحدة. ورغم أن تقاطع الساقين قد يسبب انحناءً طفيفًا في العمود الفقري، فإن الجسم قادر على التكيف، المشكلة الحقيقية تكمن في البقاء في وضعية واحدة لفترة طويلة.متى يصبح تقاطع الساقين خطيرا؟توجد بعض الحالات المحدودة التي تستدعي الحذر، مثل المرضى الذين خضعوا لعمليات استبدال مفصل الورك، حيث يُنصحون تقليديًا بتجنب هذه الوضعية، رغم أن أبحاثًا حديثة بدأت تشكك في ذلك. كما أن الشعور بالتنميل (الوخز) هو إشارة مؤقتة من الأعصاب لتغيير الوضعية، وليس دليلًا على ضرر دائم.ونصح بتغيير وضعية الجلوس باستمرار، والوقوف بين الحين والآخر، بدل القلق بشأن تقاطع الساقين، فإذا كانت الوضعية مريحة، فلا ضرر منها، لكن عند الشعور بالتيبس، يجب التحرك فورًا. (إرم نيوز)