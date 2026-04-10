تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
صحة

إنجاز طبي نادر.. علاج واحد ينهي معاناة امرأة مع 3 أمراض مناعية ذاتية

Lebanon 24
10-04-2026 | 05:13
A-
A+
إنجاز طبي نادر.. علاج واحد ينهي معاناة امرأة مع 3 أمراض مناعية ذاتية
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
في إنجاز طبي لافت، نجح فريق من الأطباء في ألمانيا في تحقيق شفاء تام لامرأة تبلغ 47 عامًا من ثلاثة أمراض مناعية ذاتية في وقت واحد، بعدما وصلت حالتها إلى مرحلة حرجة استدعت نقل دم يومي للبقاء على قيد الحياة.

المريضة كانت تعاني من ثلاث حالات نادرة يهاجم فيها جهاز المناعة الجسم عن طريق الخطأ:

فقر الدم الانحلالي المناعي (AIHA)، حيث تُدمَّر خلايا الدم الحمراء.

قلة الصفائح المناعية (ITP)، التي تؤثر على الصفائح المسؤولة عن تخثّر الدم.

متلازمة الأجسام المضادة للفوسفوليبيد (APLAS)، التي قد تؤدي إلى جلطات خطيرة تهدد الحياة.

بعد معاناة استمرت 10 سنوات وفشل تسعة أنواع من العلاج، لجأ الأطباء في مستشفى جامعة إرلانغن إلى خيار مبتكر يُعرف بعلاج "CAR-T"، والمستخدم عادة في علاج السرطان.

يقوم هذا العلاج على سحب الخلايا التائية من جسم المريض، ثم تعديلها مخبريًا لتصبح قادرة على استهداف خلايا محددة، قبل إعادة حقنها في الجسم. وفي هذه الحالة، تم توجيه هذه الخلايا المعدّلة نحو الخلايا البائية المسؤولة عن إنتاج الأجسام المضادة التي كانت تهاجم الدم، عبر استهداف بروتين يُعرف بـ"CD19".

هذا التدخل ساهم في إعادة "برمجة" الجهاز المناعي، ما أتاح تكوين جهاز مناعي جديد يعمل بشكل سليم.

النتائج جاءت سريعة وملفتة، إذ توقفت الحاجة إلى نقل الدم بعد أسبوع واحد فقط من بدء العلاج، وخلال شهر عادت مؤشرات الدم إلى مستوياتها الطبيعية للمرة الأولى منذ عقد.

وبعد نحو عام، لا تزال المريضة تتمتع بصحة جيدة ونشاط طبيعي، رغم عودة الخلايا البائية، لكنها لم تعد تشكّل خطرًا على الجسم.

ويرى الأطباء أن هذا النوع من العلاج قد يشكّل تحولًا في التعامل مع أمراض المناعة الذاتية، خصوصًا إذا استُخدم في مراحل مبكرة، ما قد يجنّب المرضى سنوات من العلاجات غير المجدية ويحدّ من المضاعفات الدائمة. (آرم نيوز) 
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
Lebanon24
04:00 | 2026-04-10
Lebanon24
01:00 | 2026-04-10
Lebanon24
23:00 | 2026-04-09
Lebanon24
15:17 | 2026-04-09
Lebanon24
12:13 | 2026-04-09
Lebanon24
10:50 | 2026-04-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24