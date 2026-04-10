صحة

المشي… وسيلة بسيطة وفعّالة لخسارة الوزن وتحسين الصحة العامة

10-04-2026 | 08:19
المشي… وسيلة بسيطة وفعّالة لخسارة الوزن وتحسين الصحة العامة
المشي… وسيلة بسيطة وفعّالة لخسارة الوزن وتحسين الصحة العامة photos 0
يُعتبر المشي من أبسط وأكثر الوسائل فعالية في دعم خسارة الوزن وتحسين الصحة العامة، إذ يمكن ممارسته بسهولة دون أي تجهيزات خاصة، مع الاكتفاء بزيادة عدد الخطوات اليومية بشكل تدريجي.

وبحسب موقع "كليفلاند الطبي"، يشير أخصائي فسيولوجيا التمارين كريستوفر ترافرز إلى أن المشي يُعدّ نشاطًا فعّالًا لحرق السعرات الحرارية والدهون، كما يتميّز بكونه من التمارين اليومية السهلة الالتزام مقارنة بغيره من الأنشطة الرياضية.

حرق السعرات وفقدان الوزن
يعتمد فقدان الوزن على إحداث عجز في السعرات الحرارية، أي استهلاك سعرات أقل مما يتم حرقه. ويساهم المشي في ذلك، إذ يحرق الشخص بمتوسط وزن طبيعي عشرات السعرات لكل ميل، وتزداد هذه الكمية مع ارتفاع الوتيرة أو زيادة الوزن.

فوائد إضافية للمشي
لا يقتصر أثر المشي على خفض الوزن فقط، بل يساهم أيضًا في تحسين تناسق الجسم عبر تقليل دهون البطن، والحفاظ على الكتلة العضلية، وتنشيط عملية الأيض، ما يعزز خسارة الوزن بشكل تدريجي ومستدام.

كم نحتاج من المشي؟
رغم شيوع هدف 10 آلاف خطوة يوميًا، إلا أن الفاعلية ترتبط أكثر بشدة النشاط ومدته. ويوصي المختصون بما لا يقل عن 150 دقيقة أسبوعيًا من النشاط المعتدل للصحة العامة، بينما قد يتطلب هدف إنقاص الوزن نحو 300 دقيقة أسبوعيًا.

وينصح بالبدء تدريجيًا عبر المشي لمدة 15 دقيقة يوميًا، ثم زيادة الوقت والسرعة تدريجيًا. كما يُفضّل تثبيت مواعيد محددة، وتجربة مسارات مختلفة، أو ممارسة المشي مع شخص آخر لتعزيز الاستمرارية والتحفيز.
مواضيع ذات صلة
هل الصيام المتقطع فعال لخسارة الوزن؟ دراسة توضح الحقيقة!
lebanon 24
Lebanon24
10/04/2026 21:15:49 Lebanon 24 Lebanon 24
30 دقيقة من المشي… عادة بسيطة بفوائد كبيرة
lebanon 24
Lebanon24
10/04/2026 21:15:49 Lebanon 24 Lebanon 24
خطوات فعالة لخفض ضغط الدم وتحسين صحة القلب
lebanon 24
Lebanon24
10/04/2026 21:15:49 Lebanon 24 Lebanon 24
ما هو أفضل توقيت لتناول الفاكهة لتعزيز الطاقة وتحسين النوم وفقدان الوزن؟
lebanon 24
Lebanon24
10/04/2026 21:15:49 Lebanon 24 Lebanon 24

كليفلاند

حسين ال

شخص آخر

الرياض

التزام

كريستو

ترافرز

رياضي

تابع
