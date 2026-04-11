إضافات بسيطة تجعل السلطة وجبة مشبعة.. اليكم التفاصيل

يؤكد المختصون أن إضافة البروتين إلى السلطات لا يرفع قيمتها الغذائية فقط، بل يساعد أيضًا على الشعور بالشبع لفترة أطول، ما يجعلها خيارًا مناسبًا كوجبة رئيسية وليس مجرد طبق خفيف.



وبحسب تقرير في موقع “Verywell Health”، تشير البيانات إلى أن مصادر البروتين الحيواني مثل الدجاج أو اللحم أو توفر ما بين 20 إلى 25 غرامًا من البروتين في الحصة الواحدة، وهو ما يغطي جزءًا كبيرًا من الاحتياج اليومي. كما أن الأسماك الدهنية مثل السلمون تضيف فائدة إضافية بفضل أحماض أوميغا-3 التي تدعم صحة القلب.



وفي المقابل، توفر الخيارات النباتية بدائل فعالة، إذ تحتوي البقوليات مثل العدس والحمص على نحو 5 إلى 9 غرامات من البروتين لكل نصف كوب، إلى جانب الألياف التي تعزز الإحساس بالامتلاء. كما يبرز التوفو والتمبيه كمصادر مركزة، حيث يصل محتوى البروتين فيهما إلى 21 و16 غرامًا على التوالي في الحصة نفسها.

تنوع المصادر يعزز الفائدة

ولا تقتصر الخيارات على ذلك، إذ يمكن للبيض إضافة نحو 6 غرامات من البروتين للحبة الواحدة، بينما توفر الأجبان ما بين 4 إلى 6 غرامات للحصة. كذلك تلعب المكسرات والبذور دورًا مزدوجًا، إذ تقدم البروتين مع الدهون الصحية، ما يبطئ عملية الهضم ويطيل الشعور بالشبع.

كما ظهرت مؤخرًا إضافات جاهزة تحتوي على مزيج من الحبوب والبذور، وتوفر ما بين 7 إلى 10 غرامات من البروتين في الحصة، ما يجعلها خيارًا عمليًا وسريعًا.



ورغم هذه الفوائد، من المهم الإشارة إلى أن تأثير البروتين على الشبع قد يختلف من شخص لآخر، كما أن زيادة الشعور بالامتلاء لا تعني بالضرورة تقليل السعرات الحرارية بشكل تلقائي، إذ يعتمد ذلك على إجمالي مكونات الوجبة.



وبحسب الخبراء، يمكن لتحسين محتوى السلطة بالبروتين أن يحولها إلى وجبة متكاملة تدعم الطاقة وتساعد على الجوع، شرط تحقيق توازن بين المكونات وعدم الاعتماد على عنصر واحد فقط.