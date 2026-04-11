صحة

هل يخفف زيت النعناع الصداع في دقائق؟

11-04-2026 | 03:00
هل يخفف زيت النعناع الصداع في دقائق؟
يُستخدم زيت النعناع منذ سنوات كخيار طبيعي لتخفيف الصداع، خاصة من النوع الناتج عن التوتر. ومع تزايد الاهتمام بالعلاجات البسيطة، يتجه البعض لتجربته كحل سريع يمكن تطبيقه في المنزل.

وفي هذا السياق، يشير تقرير في موقع “Verywell Health” إلى أن زيت النعناع قد يبدأ في تخفيف الألم خلال نحو 30 دقيقة من استخدامه موضعيًا، خاصة عند وضعه على الجبهة والصدغين في بداية الشعور بالصداع.

وتوضح النتائج أن فعالية الزيت ترتبط بمادة “المنثول”، التي تمنح الإحساس بالبرودة وتعمل على تنشيط مستقبلات الجلد، ما يساهم في تقليل الإشارات العصبية المرتبطة بالألم. كما قد يساعد في تحسين تدفق الدم وإرخاء عضلات الرقبة والكتفين، وهي عوامل ترتبط غالبًا بصداع التوتر.

متى يكون أكثر فاعلية؟
وتشير المعطيات إلى أن التوقيت يلعب دورًا مهمًا، إذ يكون التأثير أفضل عند استخدام الزيت في المراحل الأولى من الصداع. كما أن التطبيق الموضعي يظل الأكثر سرعة مقارنة باستخدامه عبر الاستنشاق.

وتُظهر بعض الدراسات أن محلولًا مخففًا من زيت النعناع بتركيز 1.5% قد يوفر نتائج مشابهة لبعض المسكنات المتاحة دون وصفة طبية في حالات الصداع الخفيف إلى المتوسط.
ورغم ذلك، لا يُعد زيت النعناع علاجًا لجميع أنواع الصداع، خاصة الصداع النصفي أو المزمن، حيث يتطلب الأمر تقييمًا طبيًا وخيارات علاجية أكثر تخصصًا.
كما قد يسبب استخدامه آثارًا جانبية محدودة مثل تهيج الجلد أو الإحساس بالحرقان، خصوصًا عند استخدامه دون تخفيف. لذلك يُنصح بتجربته على مساحة صغيرة أولًا وتجنب ملامسته للعين.

وفي المحصلة، يوفر زيت النعناع خيارًا سريعًا وبسيطًا لتخفيف الصداع الخفيف، لكنه يظل حلاً مساعدًا وليس بديلاً عن التشخيص أو العلاج الطبي عند الحاجة.
