تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

صحة

هل تؤثر روبوتات الدردشة بالفعل على الصحة النفسية؟ هذا ما يقوله الخبراء

Lebanon 24
11-04-2026 | 05:00
A-
A+
هل تؤثر روبوتات الدردشة بالفعل على الصحة النفسية؟ هذا ما يقوله الخبراء
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
يتزايد استخدام روبوتات الدردشة المعتمدة على الذكاء الاصطناعي، ليس فقط للبحث أو الترفيه، بل أيضًا للحصول على دعم نفسي ومشورة شخصية، ما يثير تساؤلات حول تأثيرها الحقيقي على الصحة النفسية.

وفي هذا السياق، يشير تقرير نشرته “The Conversation” إلى أن مئات الملايين حول العالم يستخدمون هذه الأدوات، بينهم نسبة كبيرة من المراهقين، في بعض الأحيان كبديل عن التفاعل البشري أو الدعم العاطفي التقليدي.

وتوضح البيانات أن هذه الأنظمة قادرة على محاكاة التعاطف من خلال ردود لغوية مقنعة، ما يخلق ما يُعرف ب“وهم التعاطف”، حيث يشعر المستخدم بأنه يتفاعل مع جهة تفهمه، رغم غياب الفهم الحقيقي أو المسؤولية المهنية.
مخاطر محتملة مع الاعتماد المفرط
وتشير المعطيات إلى أن بعض الحالات التي تناولتها وسائل الإعلام ربطت بين استخدام هذه الروبوتات وحدوث أزمات نفسية حادة، مثل الاكتئاب أو حتى أفكار انتحارية، لكن الأدلة المباشرة على هذا الارتباط لا تزال محدودة.

كما أظهرت مراجعة إعلامية ل71 تقريرًا أن أكثر من نصف الحالات ركزت على نتائج شديدة، مثل الانتحار أو دخول المستشفى، ما قد يضخم استقبال المخاطر مقارنة بالواقع.

وفي المقابل، يحذر الباحثون من الاعتماد المفرط على هذه الأدوات، إذ قد تصبح مصدر الدعم الأساسي لبعض المستخدمين، رغم عدم قدرتها على تقييم المخاطر أو توجيه الشخص إلى رعاية متخصصة عند الحاجة.
كما قد تعزز بعض الردود معتقدات خاطئة أو تقدم دعمًا غير مناسب في مواقف حساسة، خاصة في غياب ضوابط سريرية واضحة.

ورغم ذلك، لا توجد حتى الآن بيانات كافية لتحديد مدى انتشار الأضرار أو مقارنة الاستخدام الآمن بالمشكلات المحتملة، ما يجعل الصورة العلمية غير مكتملة.

ومن المهم التمييز بين الارتباط والسببية، إذ إن ظهور مشكلات نفسية لدى بعض المستخدمين لا يعني أن الذكاء الاصطناعي هو السبب المباشر، بل قد يكون جزءًا من عوامل متعددة تشمل الحالة النفسية السابقة والظروف الاجتماعية.

لكن بشكل عام، تمثل روبوتات الدردشة أداة جديدة ذات تأثير نفسي محتمل، لكن فهم آثارها الحقيقية يتطلب دراسات أوسع، مع ضرورة استخدامها بحذر وعدم الاعتماد عليها كبديل للعلاج المتخصص.
Advertisement
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24