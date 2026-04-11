Advertisement
صحة
هل تؤثر روبوتات الدردشة بالفعل على الصحة النفسية؟ هذا ما يقوله الخبراء
Lebanon 24
11-04-2026
|
05:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
يتزايد استخدام روبوتات الدردشة المعتمدة على
الذكاء الاصطناعي
، ليس فقط للبحث أو الترفيه، بل أيضًا للحصول على دعم نفسي ومشورة شخصية، ما يثير تساؤلات حول تأثيرها الحقيقي على الصحة النفسية.
وفي هذا السياق، يشير تقرير نشرته “The Conversation” إلى أن مئات الملايين حول العالم يستخدمون هذه الأدوات، بينهم نسبة كبيرة من المراهقين، في بعض الأحيان كبديل عن التفاعل
البشري
أو الدعم العاطفي التقليدي.
وتوضح البيانات أن هذه الأنظمة قادرة على محاكاة التعاطف من خلال ردود لغوية مقنعة، ما يخلق ما يُعرف ب“وهم التعاطف”، حيث يشعر المستخدم بأنه يتفاعل مع جهة تفهمه، رغم غياب الفهم الحقيقي أو المسؤولية المهنية.
مخاطر محتملة مع الاعتماد المفرط
وتشير المعطيات إلى أن بعض الحالات التي تناولتها
وسائل الإعلام
ربطت بين استخدام هذه الروبوتات وحدوث أزمات نفسية حادة، مثل الاكتئاب أو حتى أفكار انتحارية، لكن الأدلة المباشرة على هذا الارتباط لا تزال محدودة.
كما أظهرت مراجعة إعلامية ل71 تقريرًا أن أكثر من نصف الحالات ركزت على نتائج شديدة، مثل الانتحار أو دخول المستشفى، ما قد يضخم استقبال المخاطر مقارنة بالواقع.
وفي المقابل، يحذر الباحثون من الاعتماد المفرط على هذه الأدوات، إذ قد تصبح مصدر الدعم الأساسي لبعض المستخدمين، رغم عدم قدرتها على تقييم المخاطر أو توجيه الشخص إلى رعاية متخصصة عند الحاجة.
كما قد تعزز بعض الردود معتقدات خاطئة أو تقدم دعمًا غير مناسب في مواقف حساسة، خاصة في غياب ضوابط سريرية واضحة.
ورغم ذلك، لا توجد حتى الآن بيانات كافية لتحديد مدى انتشار الأضرار أو مقارنة الاستخدام الآمن بالمشكلات المحتملة، ما يجعل الصورة العلمية غير مكتملة.
ومن المهم التمييز بين الارتباط والسببية، إذ إن ظهور مشكلات نفسية لدى بعض المستخدمين لا يعني أن الذكاء الاصطناعي هو السبب المباشر، بل قد يكون جزءًا من عوامل متعددة تشمل الحالة النفسية السابقة والظروف الاجتماعية.
لكن
بشكل عام
، تمثل روبوتات الدردشة أداة جديدة ذات تأثير نفسي محتمل، لكن فهم آثارها الحقيقية يتطلب دراسات أوسع، مع ضرورة استخدامها بحذر وعدم الاعتماد عليها كبديل للعلاج المتخصص.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
"هل أنت متأكد؟".. لماذا تتراجع روبوتات الدردشة عن إجاباتها الصحيحة؟
Lebanon 24
"هل أنت متأكد؟".. لماذا تتراجع روبوتات الدردشة عن إجاباتها الصحيحة؟
11/04/2026 14:41:35
11/04/2026 14:41:35
Lebanon 24
Lebanon 24
إذا كان طفلك يكرر كلامك.. إليك ما يقوله الخبراء
Lebanon 24
إذا كان طفلك يكرر كلامك.. إليك ما يقوله الخبراء
11/04/2026 14:41:35
11/04/2026 14:41:35
Lebanon 24
Lebanon 24
هل اقتربت حرب إيران؟ هذا ما قالهُ جنرال إسرائيلي
Lebanon 24
هل اقتربت حرب إيران؟ هذا ما قالهُ جنرال إسرائيلي
11/04/2026 14:41:35
11/04/2026 14:41:35
Lebanon 24
Lebanon 24
هل يخفض تناول القهوة يوميا خطر الإصابة بالاضطرابات النفسية؟
Lebanon 24
هل يخفض تناول القهوة يوميا خطر الإصابة بالاضطرابات النفسية؟
11/04/2026 14:41:35
11/04/2026 14:41:35
Lebanon 24
Lebanon 24
الذكاء الاصطناعي
وسائل الإعلام
بشكل عام
البشري
الملا
العلم
روبوت
هنية
تابع
قد يعجبك أيضاً
ذبابة على طبقك… تفصيل بسيط أم خطر خفي؟
Lebanon 24
ذبابة على طبقك… تفصيل بسيط أم خطر خفي؟
06:36 | 2026-04-11
11/04/2026 06:36:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هل يخفف زيت النعناع الصداع في دقائق؟
Lebanon 24
هل يخفف زيت النعناع الصداع في دقائق؟
03:00 | 2026-04-11
11/04/2026 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
إضافات بسيطة تجعل السلطة وجبة مشبعة.. اليكم التفاصيل
Lebanon 24
إضافات بسيطة تجعل السلطة وجبة مشبعة.. اليكم التفاصيل
01:00 | 2026-04-11
11/04/2026 01:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الإفراط في السكر.. طريقك نحو أمراض مزمنة
Lebanon 24
الإفراط في السكر.. طريقك نحو أمراض مزمنة
23:00 | 2026-04-10
10/04/2026 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أهم النصائح الغذائية لتجنب فقر الدم أثناء الحمل
Lebanon 24
أهم النصائح الغذائية لتجنب فقر الدم أثناء الحمل
15:37 | 2026-04-10
10/04/2026 03:37:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
وهاب في منشور لافت.. ماذا سيجري خلال ساعات؟
Lebanon 24
وهاب في منشور لافت.. ماذا سيجري خلال ساعات؟
14:58 | 2026-04-10
10/04/2026 02:58:29
Lebanon 24
Lebanon 24
خبر عن البنزين.. هل من أزمة؟
Lebanon 24
خبر عن البنزين.. هل من أزمة؟
16:50 | 2026-04-10
10/04/2026 04:50:48
Lebanon 24
Lebanon 24
"أفيخاي حبيبي صلي معنا".. فنانة لبنانية تُغضب اللبنانيين ودعوات لمُعاقبتها (فيديو)
Lebanon 24
"أفيخاي حبيبي صلي معنا".. فنانة لبنانية تُغضب اللبنانيين ودعوات لمُعاقبتها (فيديو)
03:10 | 2026-04-11
11/04/2026 03:10:52
Lebanon 24
Lebanon 24
بالأسماء.. 11 شهيدًا وجريح من أمن الدولة في "غارة النبطية"
Lebanon 24
بالأسماء.. 11 شهيدًا وجريح من أمن الدولة في "غارة النبطية"
09:34 | 2026-04-10
10/04/2026 09:34:12
Lebanon 24
Lebanon 24
قرار إسرائيلي جديد يخصّ بيروت.. إقرأوا آخر خبر
Lebanon 24
قرار إسرائيلي جديد يخصّ بيروت.. إقرأوا آخر خبر
04:30 | 2026-04-11
11/04/2026 04:30:46
Lebanon 24
Lebanon 24
أيضاً في صحة
06:36 | 2026-04-11
ذبابة على طبقك… تفصيل بسيط أم خطر خفي؟
03:00 | 2026-04-11
هل يخفف زيت النعناع الصداع في دقائق؟
01:00 | 2026-04-11
إضافات بسيطة تجعل السلطة وجبة مشبعة.. اليكم التفاصيل
23:00 | 2026-04-10
الإفراط في السكر.. طريقك نحو أمراض مزمنة
15:37 | 2026-04-10
أهم النصائح الغذائية لتجنب فقر الدم أثناء الحمل
13:34 | 2026-04-10
أفضل الأطعمة لحماية القلب وتعزيز صحته
فيديو
إنقاذ مثير.. وقع عن علو 50 قدما وهكذا نجا
Lebanon 24
إنقاذ مثير.. وقع عن علو 50 قدما وهكذا نجا
02:43 | 2026-04-10
11/04/2026 14:41:35
Lebanon 24
Lebanon 24
غارة إسرائيلية استهدفت الشيّاح
Lebanon 24
غارة إسرائيلية استهدفت الشيّاح
18:35 | 2026-04-08
11/04/2026 14:41:35
Lebanon 24
Lebanon 24
ترفض أن تكون زوجة ثانية.. فنانة شهيرة تكشف سبب تأخرها في الزواج (فيديو)
Lebanon 24
ترفض أن تكون زوجة ثانية.. فنانة شهيرة تكشف سبب تأخرها في الزواج (فيديو)
04:56 | 2026-04-08
11/04/2026 14:41:35
Lebanon 24
Lebanon 24
