خطأ يومي مع القهوة يسرّع تصبّغ الأسنان... تجنّبه!

بالنسبة لملايين من محبي القهوة، يبقى السؤال الصباحي نفسه يتكرر: هل نبدأ يومنا بفنجان القهوة أم بتنظيف الأسنان أولًا؟

في هذا الإطار، يوضح طبيب الأسنان الأميركي أن كثيرين يعتمدون ترتيبًا غير صحيح إذا كانوا يسعون لتفادي تصبغات الأسنان.

ويشرح، عبر منشور على "إنستغرام"، أن المشكلة لا تتعلق بالقهوة بحد ذاتها، بل بما يحدث داخل الفم خلال الليل، حيث تتكوّن طبقة رقيقة من البكتيريا والبروتينات على الأسنان تُعرف بالغشاء الحيوي، ما يجعل سطحها أكثر قابلية لالتقاط الألوان.

هذه الطبقة، بحسب ، تعمل كأنها "مغناطيس" يجذب صبغات القهوة، خصوصًا المشروبات التي تحتوي على الحليب مثل اللاتيه والكابتشينو، ما يؤدي مع الوقت إلى ظهور بقع بنية على الأسنان.

ويشير إلى أنه يلاحظ هذه التصبغات بشكل متكرر لدى مراجعيه من عشاق القهوة، مؤكدًا أنها قابلة للإزالة خلال جلسات التنظيف، لكن يمكن الحد منها إلى حد كبير من خلال تعديل بسيط في .

لذلك، ينصح بتنظيف الأسنان قبل شرب القهوة بدلًا من بعدها، لأن ذلك يزيل طبقة البلاك التي تلتصق بها الصبغات، ويجعل الأسنان أقل عرضة للتلوّن.

كما يحذّر خبراء صحة الفم من تفريش الأسنان مباشرة بعد شرب القهوة، نظرًا لطبيعتها الحمضية التي قد تُضعف مينا الأسنان مؤقتًا، ما يجعل تنظيفها فورًا عاملًا قد يزيد من تآكلها بدلًا من حمايتها.

وبحسب المختصين، فإن تنظيف الأسنان قبل القهوة يوفّر أيضًا طبقة واقية من الفلورايد تعزّز حماية ، ما يجعل هذه الخطوة البسيطة أكثر فاعلية للحفاظ على صحة الفم على المدى .