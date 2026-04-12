بديل طبيعي للفلورايد يحمي أسنانك من التسوس.. ما هو؟

بديل طبيعي للفلورايد يحمي أسنانك من التسوس.. ما هو؟
أظهرت دراسة علمية أن مستخلص نبات الريحان يمكن أن يكون بديلا طبيعيا للفلورايد في الوقاية من تسوس الأسنان لدى الأطفال.
 
وشملت الدراسة 40 طفلا تتراوح أعمارهم بين 6 و8 سنوات، وقسم المشاركون إلى مجموعتين، عُولجت المجموعة الأولى بطلاء أسنان يحتوي على مستخلص الريحان (Ocimum basilicum)، بينما عُولجت المجموعة الأخرى بطلاء تقليدي يحتوي على الفلورايد، وكرّرت الإجراء عدة مرات على مدار أربعة أشهر، وبعدها أجرى الباحثون تقييما لأسنان المشاركين والعلامات الأولية للتسوس وعدد بكتيريا المكورات العقدية الطافرة (Streptococcus mutans) المسؤولة الأساسية عن تسوس الأسنان.

تبين أن كلا العلاجين قلل من نشاط التسوس، لكن الفلورايد أظهر تأثيرا أكثر وضوحا في ترميم المينا وتقليل الآفات، وفي المقابل، كان طلاء الريحان أكثر فعالية في كبح البكتيريا المسببة للتسوس، مما يدل على خصائصه القوية المضادة للبكتيريا.
 
ويشير الباحثون إلى أن الريحان يحتوي على مركبات الكالسيوم والفوسفور التي تعزز إعادة تمعدن المينا في الأسنان، إضافة إلى نشاطه الطبيعي المضاد للميكروبات، ولم تلاحظ أية آثار جانبية لاستخدامه مع الأطفال، ما قد يجعله بديلا آمنا لمعالجات مشكلات التسوس والوقاية منها. (روسيا اليوم) 
مواضيع ذات صلة
أطعمة طبيعية تعزز جهاز المناعة وتحمي من الأمراض
lebanon 24
Lebanon24
12/04/2026 20:24:25 Lebanon 24 Lebanon 24
خبراء يحذرون: “مقرمشات الجبن” قد توازي الحلويات في تسوس الأسنان
lebanon 24
Lebanon24
12/04/2026 20:24:25 Lebanon 24 Lebanon 24
بدائل لمتصفح كروم تعزز الخصوصية وتحمي بيانات المستخدمين
lebanon 24
Lebanon24
12/04/2026 20:24:25 Lebanon 24 Lebanon 24
بدائل طبيعية للميلاتونين تساعد على تحسين النوم
lebanon 24
Lebanon24
12/04/2026 20:24:25 Lebanon 24 Lebanon 24

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
