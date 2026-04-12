تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
18
o
بيروت
16
o
طرابلس
17
o
صور
14
o
جبيل
16
o
صيدا
14
o
جونية
14
o
النبطية
8
o
زحلة
7
o
بعلبك
11
o
بشري
10
o
بيت الدين
7
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
صحة
بديل طبيعي للفلورايد يحمي أسنانك من التسوس.. ما هو؟
Lebanon 24
12-04-2026
|
10:48
A-
A+
photos
0
A+
A-
أظهرت دراسة علمية أن مستخلص نبات
الريحان
يمكن أن يكون بديلا طبيعيا للفلورايد في الوقاية من تسوس الأسنان لدى الأطفال.
وشملت الدراسة 40 طفلا تتراوح أعمارهم بين 6 و8 سنوات، وقسم المشاركون إلى مجموعتين، عُولجت
المجموعة الأولى
بطلاء أسنان يحتوي على مستخلص الريحان (Ocimum basilicum)، بينما عُولجت المجموعة الأخرى بطلاء تقليدي يحتوي على الفلورايد، وكرّرت الإجراء عدة مرات على مدار أربعة أشهر، وبعدها أجرى الباحثون تقييما لأسنان المشاركين والعلامات الأولية للتسوس وعدد بكتيريا المكورات العقدية الطافرة (Streptococcus mutans) المسؤولة الأساسية عن تسوس الأسنان.
تبين أن كلا العلاجين قلل من نشاط التسوس، لكن الفلورايد أظهر تأثيرا أكثر وضوحا في ترميم
المينا
وتقليل الآفات، وفي المقابل، كان طلاء الريحان أكثر فعالية في كبح البكتيريا المسببة للتسوس، مما يدل على خصائصه القوية المضادة للبكتيريا.
ويشير الباحثون إلى أن الريحان يحتوي على مركبات الكالسيوم والفوسفور التي تعزز إعادة تمعدن المينا في الأسنان، إضافة إلى نشاطه الطبيعي المضاد للميكروبات، ولم تلاحظ أية آثار جانبية لاستخدامه مع الأطفال، ما قد يجعله بديلا آمنا لمعالجات مشكلات التسوس والوقاية منها. (روسيا اليوم)
Advertisement
Advertisement
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24