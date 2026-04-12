بديل طبيعي للفلورايد يحمي أسنانك من التسوس.. ما هو؟

أظهرت دراسة علمية أن مستخلص نبات يمكن أن يكون بديلا طبيعيا للفلورايد في الوقاية من تسوس الأسنان لدى الأطفال.

وشملت الدراسة 40 طفلا تتراوح أعمارهم بين 6 و8 سنوات، وقسم المشاركون إلى مجموعتين، عُولجت بطلاء أسنان يحتوي على مستخلص الريحان (Ocimum basilicum)، بينما عُولجت المجموعة الأخرى بطلاء تقليدي يحتوي على الفلورايد، وكرّرت الإجراء عدة مرات على مدار أربعة أشهر، وبعدها أجرى الباحثون تقييما لأسنان المشاركين والعلامات الأولية للتسوس وعدد بكتيريا المكورات العقدية الطافرة (Streptococcus mutans) المسؤولة الأساسية عن تسوس الأسنان.



تبين أن كلا العلاجين قلل من نشاط التسوس، لكن الفلورايد أظهر تأثيرا أكثر وضوحا في ترميم وتقليل الآفات، وفي المقابل، كان طلاء الريحان أكثر فعالية في كبح البكتيريا المسببة للتسوس، مما يدل على خصائصه القوية المضادة للبكتيريا.

ويشير الباحثون إلى أن الريحان يحتوي على مركبات الكالسيوم والفوسفور التي تعزز إعادة تمعدن المينا في الأسنان، إضافة إلى نشاطه الطبيعي المضاد للميكروبات، ولم تلاحظ أية آثار جانبية لاستخدامه مع الأطفال، ما قد يجعله بديلا آمنا لمعالجات مشكلات التسوس والوقاية منها. (روسيا اليوم)