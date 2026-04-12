صحة

أطعمة طبيعية تتفوق على البروتين في دعم العضلات.. اليكم ابرزها

12-04-2026 | 23:00
أطعمة طبيعية تتفوق على البروتين في دعم العضلات.. اليكم ابرزها
يلجأ كثيرون إلى مخفوقات البروتين لتعزيز الكتلة العضلية، لكن أطعمة طبيعية متعددة قد توفر كميات مماثلة أو أعلى من البروتين، مع فوائد غذائية إضافية.

وفي هذا السياق، يشير تقرير في موقع Verywell Health إلى أن مخفوق البروتين يحتوي عادة على 20 إلى 30 غراماً من البروتين، وهي كمية يمكن الحصول عليها بسهولة من أطعمة يومية.

وتوضح البيانات أن صدر الدجاج يأتي في مقدمة هذه الخيارات، إذ يوفر نحو 31 غرامًا من البروتين لكل 100 غرام، يليه التونة بـ28 غرامًا، واللحم البقري الخالي من الدهون بـ26 غراما.
كما يقدم الديك الرومي نسبًا مماثلة، ما يجعل اللحوم الخالية من الدهون مصدرًا أساسيًا لدعم بناء العضلات والحفاظ عليها.

خيارات نباتية
وتشير المعطيات إلى أن البدائل النباتية، مثل “السيتان” و"التمبيه"، توفر نحو 20 إلى 25 غرامًا من البروتين، ما يجعلها خيارًا مناسبًا للنباتيين.

كما يحتوي الزبادي اليوناني والجبن القريش على نحو 20 إلى 24 غرامًا من البروتين في الحصة، إضافة إلى فوائد تتعلق بصحة الجهاز الهضمي والعظام.
وتبرز أيضًا مصادر أخرى مثل العدس والحمص والفاصوليا، التي تقترب من محتوى البروتين في بعض المخفوقات، مع ميزة إضافية تتمثل في احتوائها على الألياف والعناصر الغذائية.

ويؤكد الخبراء أن الأطعمة الكاملة لا توفر البروتين فقط، بل تقدم مزيجًا من الفيتامينات والمعادن والدهون الصحية، وهو ما قد يجعلها خيارًا أكثر توازنًا من المكملات المصنعة.

ورغم ذلك، قد تظل مخفوقات البروتين خيارًا عمليًا في بعض الحالات، مثل بعد التمارين أو عند صعوبة الحصول على احتياجات البروتين من الغذاء فقط. وبشكل عام، يمكن تحقيق الاحتياجات اليومية من البروتين عبر نظام غذائي متنوع، دون الاعتماد الكامل على المكملات الجاهزة.
