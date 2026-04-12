تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
20
o
بيروت
18
o
طرابلس
17
o
صور
18
o
جبيل
17
o
صيدا
18
o
جونية
16
o
النبطية
12
o
زحلة
12
o
بعلبك
9
o
بشري
12
o
بيت الدين
10
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
صحة
أطعمة طبيعية تتفوق على البروتين في دعم العضلات.. اليكم ابرزها
Lebanon 24
12-04-2026
|
23:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
يلجأ كثيرون إلى مخفوقات البروتين لتعزيز الكتلة العضلية، لكن أطعمة طبيعية متعددة قد توفر كميات مماثلة أو أعلى من البروتين، مع فوائد غذائية إضافية.
وفي هذا السياق، يشير تقرير في موقع Verywell Health إلى أن مخفوق البروتين يحتوي عادة على 20 إلى 30 غراماً من البروتين، وهي كمية يمكن الحصول عليها بسهولة من أطعمة يومية.
وتوضح البيانات أن صدر الدجاج يأتي في مقدمة هذه الخيارات، إذ يوفر نحو 31 غرامًا من البروتين لكل 100 غرام، يليه التونة بـ28 غرامًا، واللحم البقري الخالي من الدهون بـ26 غراما.
كما يقدم الديك
الرومي
نسبًا مماثلة، ما يجعل اللحوم الخالية من الدهون مصدرًا أساسيًا لدعم بناء العضلات والحفاظ عليها.
خيارات نباتية
وتشير المعطيات إلى أن البدائل النباتية، مثل “السيتان” و"التمبيه"، توفر نحو 20 إلى 25 غرامًا من البروتين، ما يجعلها خيارًا مناسبًا للنباتيين.
كما يحتوي الزبادي اليوناني والجبن القريش على نحو 20 إلى 24 غرامًا من البروتين في الحصة، إضافة إلى فوائد تتعلق بصحة الجهاز الهضمي والعظام.
وتبرز أيضًا مصادر أخرى مثل العدس والحمص والفاصوليا، التي تقترب من محتوى البروتين في بعض المخفوقات، مع ميزة إضافية تتمثل في احتوائها على الألياف والعناصر الغذائية.
ويؤكد الخبراء أن
الأطعمة الكاملة
لا توفر البروتين فقط، بل تقدم مزيجًا من الفيتامينات والمعادن والدهون الصحية، وهو ما قد يجعلها خيارًا أكثر توازنًا من المكملات المصنعة.
ورغم ذلك، قد تظل مخفوقات البروتين خيارًا عمليًا في بعض الحالات، مثل بعد التمارين أو عند صعوبة الحصول على احتياجات البروتين من الغذاء فقط. وبشكل عام، يمكن تحقيق الاحتياجات اليومية من البروتين عبر نظام غذائي متنوع، دون الاعتماد الكامل على المكملات الجاهزة.
مواضيع ذات صلة
طرق سهلة لزيادة البروتين في طبق الأرز.. اليكم ابرزها
Lebanon 24
طرق سهلة لزيادة البروتين في طبق الأرز.. اليكم ابرزها
13/04/2026 10:45:40
13/04/2026 10:45:40
Lebanon 24
Lebanon 24
أطعمة طبيعية تعزز جهاز المناعة وتحمي من الأمراض
Lebanon 24
أطعمة طبيعية تعزز جهاز المناعة وتحمي من الأمراض
13/04/2026 10:45:40
13/04/2026 10:45:40
Lebanon 24
Lebanon 24
أطعمة غنية بالدهون الصحية.. تعرفوا على ابرزها
Lebanon 24
أطعمة غنية بالدهون الصحية.. تعرفوا على ابرزها
13/04/2026 10:45:40
13/04/2026 10:45:40
Lebanon 24
Lebanon 24
أبرز صيحات المكياج لهذا العام: طبيعية وإشراق صحي
Lebanon 24
أبرز صيحات المكياج لهذا العام: طبيعية وإشراق صحي
13/04/2026 10:45:40
13/04/2026 10:45:40
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
كيف يؤثر الإفراط في الحلويات على القلق؟
Lebanon 24
كيف يؤثر الإفراط في الحلويات على القلق؟
03:27 | 2026-04-13
13/04/2026 03:27:00
Lebanon 24
Lebanon 24
نتائج دراسة جديدة تكشف.. هل يقلّل التفاؤل من تدهور الدماغ؟
Lebanon 24
نتائج دراسة جديدة تكشف.. هل يقلّل التفاؤل من تدهور الدماغ؟
01:23 | 2026-04-13
13/04/2026 01:23:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ليست فقط الشمس… 5 مشروبات تدعم فيتامين د بقوة!
Lebanon 24
ليست فقط الشمس… 5 مشروبات تدعم فيتامين د بقوة!
23:33 | 2026-04-12
12/04/2026 11:33:35
Lebanon 24
Lebanon 24
مشروبات ساخنة ترطب الجسم مثل الماء تمامًا.. تعرفوا على ابرزها
Lebanon 24
مشروبات ساخنة ترطب الجسم مثل الماء تمامًا.. تعرفوا على ابرزها
16:00 | 2026-04-12
12/04/2026 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
دون تدخل معقد.. تقنية جديدة لفحص شرايين القلب
Lebanon 24
دون تدخل معقد.. تقنية جديدة لفحص شرايين القلب
12:10 | 2026-04-12
12/04/2026 12:10:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الأكثر قراءة
نُقِلَت إلى المستشفى... وفاة "أيقونة الغناء" بعد تدهور وضعها الصحيّ
Lebanon 24
نُقِلَت إلى المستشفى... وفاة "أيقونة الغناء" بعد تدهور وضعها الصحيّ
09:39 | 2026-04-12
12/04/2026 09:39:00
Lebanon 24
Lebanon 24
غبار أبيض سيُغطي لبنان... إليكم ما كشفه الأب خنيصر عن الطقس
Lebanon 24
غبار أبيض سيُغطي لبنان... إليكم ما كشفه الأب خنيصر عن الطقس
07:38 | 2026-04-12
12/04/2026 07:38:29
Lebanon 24
Lebanon 24
تقديرات إسرائيليّة عن جبهة لبنان: هذا ما سيحدث خلال 48 ساعة
Lebanon 24
تقديرات إسرائيليّة عن جبهة لبنان: هذا ما سيحدث خلال 48 ساعة
05:57 | 2026-04-12
12/04/2026 05:57:20
Lebanon 24
Lebanon 24
بالصور... الموت يُؤلم فنانة لبنانيّة: "انكسر ظهرنا وأنا دمرت"
Lebanon 24
بالصور... الموت يُؤلم فنانة لبنانيّة: "انكسر ظهرنا وأنا دمرت"
06:35 | 2026-04-12
12/04/2026 06:35:35
Lebanon 24
Lebanon 24
تقرير إسرائيليّ لافت عن نبيه برّي... ما الذي قِيلَ عنه؟
Lebanon 24
تقرير إسرائيليّ لافت عن نبيه برّي... ما الذي قِيلَ عنه؟
09:26 | 2026-04-12
12/04/2026 09:26:02
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في صحة
03:27 | 2026-04-13
كيف يؤثر الإفراط في الحلويات على القلق؟
01:23 | 2026-04-13
نتائج دراسة جديدة تكشف.. هل يقلّل التفاؤل من تدهور الدماغ؟
23:33 | 2026-04-12
ليست فقط الشمس… 5 مشروبات تدعم فيتامين د بقوة!
16:00 | 2026-04-12
مشروبات ساخنة ترطب الجسم مثل الماء تمامًا.. تعرفوا على ابرزها
12:10 | 2026-04-12
دون تدخل معقد.. تقنية جديدة لفحص شرايين القلب
10:48 | 2026-04-12
بديل طبيعي للفلورايد يحمي أسنانك من التسوس.. ما هو؟
فيديو
إنقاذ مثير.. وقع عن علو 50 قدما وهكذا نجا
Lebanon 24
إنقاذ مثير.. وقع عن علو 50 قدما وهكذا نجا
02:43 | 2026-04-10
13/04/2026 10:45:40
Lebanon 24
Lebanon 24
غارة إسرائيلية استهدفت الشيّاح
Lebanon 24
غارة إسرائيلية استهدفت الشيّاح
18:35 | 2026-04-08
13/04/2026 10:45:40
Lebanon 24
Lebanon 24
ترفض أن تكون زوجة ثانية.. فنانة شهيرة تكشف سبب تأخرها في الزواج (فيديو)
Lebanon 24
ترفض أن تكون زوجة ثانية.. فنانة شهيرة تكشف سبب تأخرها في الزواج (فيديو)
04:56 | 2026-04-08
13/04/2026 10:45:40
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24