تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

صحة

كيف يؤثر الإفراط في الحلويات على القلق؟

Lebanon 24
13-04-2026 | 03:27
A-
A+
كيف يؤثر الإفراط في الحلويات على القلق؟
كيف يؤثر الإفراط في الحلويات على القلق؟ photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-

تشير الدكتورة أولغا كوشناريفا إلى أن تناول الحلويات لا يُعد سببًا مباشرًا للاكتئاب، لكنه قد يساهم في زيادة الشعور بالقلق عبر تأثيرات فسيولوجية وسلوكية.

وتقول: "توثق الدراسات وجود صلة بين الإفراط في استهلاك السكر والقلق أو الاكتئاب، ولكنها صلة غير مباشرة. فنمط الحياة ومستوى التوتر والصعوبات النفسية الموجودة مسبقا غالبا ما تكون وراء ذلك".

توضح أن الكربوهيدرات السريعة تؤدي إلى تقلبات حادة في مستوى سكر الدم، حيث يعقب ارتفاع الطاقة لفترة قصيرة انخفاض مفاجئ يرافقه تعب وتهيج أو حتى لامبالاة. ومع تكرار هذه التقلبات بشكل مستمر، تتراجع القدرة على تحمل التوتر ويضعف التركيز.


وتشير إلى أن الإقبال الشديد على الحلويات يرتبط غالبًا بمحاولة مواجهة الضغط النفسي، إذ يعمل السكر على تحفيز إفراز الدوبامين، ما يمنح شعورًا مؤقتًا بالراحة. لكن هذا السلوك قد يتحول مع الوقت إلى نمط متكرر تُستخدم فيه الحلويات كوسيلة لتنظيم المشاعر.


وتلفت إلى أهمية التمييز بين العادات الغذائية الطبيعية وتناول الطعام بدافع عاطفي، فالأولى تتعلق بسلوك الأكل اليومي، بينما الثانية ترتبط بمحاولة التكيف مع المشاعر السلبية عبر الطعام.


كما تؤكد أن الانخفاض السريع في سكر الدم قد يزيد من القلق ويؤدي إلى أعراض جسدية مثل الضعف والتهيج، والتي قد يفسرها الشخص نفسيًا على أنها توتر أو ضيق.


وتختم بالإشارة إلى أن هذه الحالة لا تنفصل عن عوامل أخرى، إذ يلعب النظام الغذائي وجودة النوم ومستوى التوتر والصحة العامة دورًا أساسيًا، وغالبًا ما تتحسن الرغبة الشديدة في تناول الحلويات عند استقرار هذه العوامل دون الحاجة إلى قيود صارمة. (روسيا اليوم) 
Advertisement
مواضيع ذات صلة
نصائح لتجنب الإفراط في تناول حلويات عيد الفطر
lebanon 24
Lebanon24
13/04/2026 14:23:57 Lebanon 24 Lebanon 24
بين الإفراط والحرمان.. كيف نصل إلى علاقة متوازنة مع الطعام؟
lebanon 24
Lebanon24
13/04/2026 14:23:57 Lebanon 24 Lebanon 24
الإفراط في السكر.. طريقك نحو أمراض مزمنة
lebanon 24
Lebanon24
13/04/2026 14:23:57 Lebanon 24 Lebanon 24
كيف يؤثر زيت الزيتون على الدماغ؟
lebanon 24
Lebanon24
13/04/2026 14:23:57 Lebanon 24 Lebanon 24

النظام الغذائي

روسيا اليوم

التركي

روسيا

اريفا

الترك

أولغا

حسن ا

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
Lebanon24
01:23 | 2026-04-13
Lebanon24
23:33 | 2026-04-12
Lebanon24
23:00 | 2026-04-12
Lebanon24
16:00 | 2026-04-12
Lebanon24
12:10 | 2026-04-12
Lebanon24
10:48 | 2026-04-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24