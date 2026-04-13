صحة
وداعاً للبقع الداكنة.. 5 مكونات من مطبخكم ستعيد لبشرتكم نضارتها
13-04-2026
تتوفر مجموعة من العلاجات الطبيعية التي تساهم في تقليل البقع الداكنة وتفتيح البشرة تدريجيًا، حيث تبرز خمسة خيارات طبيعية فعالة في هذا المجال.
يأتي عصير الليمون في مقدمة هذه العلاجات بفضل احتوائه على فيتامين "سي" الذي يعمل كمبيض طبيعي للبشرة، يليه الصبار (الألوفيرا) الذي يحتوي على مادة الألوين التي تساعد في تقليل التصبغات. كما يُعد خل التفاح خياراً مفيداً لاحتوائه على حمض الأسيتيك الذي قد يساهم في تفتيح البقع، بالإضافة إلى الكركم الذي يتميز بخصائص مضادة للالتهابات تساعد في توحيد لون الجلد، وأخيراً اللبن (الزبادي) الذي يحتوي على حمض اللاكتيك الذي يعمل كمقشر طبيعي لطيف.
وتبرز أهمية الاستمرارية في استخدام هذه المكونات للحصول على نتائج ملموسة، مع ضرورة اختبار الحساسية قبل الاستخدام وتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس دون حماية لضمان فاعلية هذه العلاجات الطبيعية.
مواضيع ذات صلة
وداعاً للترهلات والتجاعيد.. "الترددات الراديوية" هي السر الجديد لنضارة البشرة
Lebanon 24
وداعاً للترهلات والتجاعيد.. "الترددات الراديوية" هي السر الجديد لنضارة البشرة
14/04/2026 02:50:21
14/04/2026 02:50:21
Lebanon 24
Lebanon 24
طرق منزلية لترطيب البشرة والحفاظ على نضارتها
Lebanon 24
طرق منزلية لترطيب البشرة والحفاظ على نضارتها
14/04/2026 02:50:21
14/04/2026 02:50:21
Lebanon 24
Lebanon 24
جيل أم فوم؟ إليك الغسول الذي سيغير نضارة بشرتك للأبد!
Lebanon 24
جيل أم فوم؟ إليك الغسول الذي سيغير نضارة بشرتك للأبد!
14/04/2026 02:50:21
14/04/2026 02:50:21
Lebanon 24
Lebanon 24
"إكسير" النضارة الجديد.. هكذا يعيد السيليكون الشباب لبشرتك
Lebanon 24
"إكسير" النضارة الجديد.. هكذا يعيد السيليكون الشباب لبشرتك
14/04/2026 02:50:21
14/04/2026 02:50:21
Lebanon 24
Lebanon 24
صحة
متفرقات
الكرك
العلا
فيرا
ساسي
بادي
قد يعجبك أيضاً
لمحبي القهوة.. سر بسيط يحسّن مزاجكم ويطرد التوتر!
Lebanon 24
لمحبي القهوة.. سر بسيط يحسّن مزاجكم ويطرد التوتر!
14:00 | 2026-04-13
13/04/2026 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تحذير للرجال.. أطعمة شائعة الاستهلاك قد تضر بصحة البروستات
Lebanon 24
تحذير للرجال.. أطعمة شائعة الاستهلاك قد تضر بصحة البروستات
10:54 | 2026-04-13
13/04/2026 10:54:33
Lebanon 24
Lebanon 24
إليكم عواقب الإفراط في تناول مكملات فيتامين "د"
Lebanon 24
إليكم عواقب الإفراط في تناول مكملات فيتامين "د"
08:19 | 2026-04-13
13/04/2026 08:19:05
Lebanon 24
Lebanon 24
كيف يؤثر الإفراط في الحلويات على القلق؟
Lebanon 24
كيف يؤثر الإفراط في الحلويات على القلق؟
03:27 | 2026-04-13
13/04/2026 03:27:00
Lebanon 24
Lebanon 24
نتائج دراسة جديدة تكشف.. هل يقلّل التفاؤل من تدهور الدماغ؟
Lebanon 24
نتائج دراسة جديدة تكشف.. هل يقلّل التفاؤل من تدهور الدماغ؟
01:23 | 2026-04-13
13/04/2026 01:23:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الأكثر قراءة
من رقمٍ أجنبيّ... مواطنة تلقت إتّصالاً وهذا ما طُلِبَ منها القيام به
Lebanon 24
من رقمٍ أجنبيّ... مواطنة تلقت إتّصالاً وهذا ما طُلِبَ منها القيام به
05:57 | 2026-04-13
13/04/2026 05:57:17
Lebanon 24
Lebanon 24
مبنى يُشكّل خطراً في بيروت... القرار صدر بهدمه
Lebanon 24
مبنى يُشكّل خطراً في بيروت... القرار صدر بهدمه
08:34 | 2026-04-13
13/04/2026 08:34:40
Lebanon 24
Lebanon 24
فشل جولة إسلام آباد ومفاوضات مباشرة في واشنطن بشروط غير متكافئة
Lebanon 24
فشل جولة إسلام آباد ومفاوضات مباشرة في واشنطن بشروط غير متكافئة
10:01 | 2026-04-13
13/04/2026 10:01:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ما هو مصير مفاوضات لبنان مع إسرائيل؟ خبيرٌ أميركي يكشف
Lebanon 24
ما هو مصير مفاوضات لبنان مع إسرائيل؟ خبيرٌ أميركي يكشف
12:00 | 2026-04-13
13/04/2026 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تفاصيل هجوم "الدقيقة" على لبنان.. صحيفة إسرائيلية تنشر
Lebanon 24
تفاصيل هجوم "الدقيقة" على لبنان.. صحيفة إسرائيلية تنشر
11:12 | 2026-04-13
13/04/2026 11:12:52
Lebanon 24
Lebanon 24
أيضاً في صحة
14:00 | 2026-04-13
لمحبي القهوة.. سر بسيط يحسّن مزاجكم ويطرد التوتر!
10:54 | 2026-04-13
تحذير للرجال.. أطعمة شائعة الاستهلاك قد تضر بصحة البروستات
08:19 | 2026-04-13
إليكم عواقب الإفراط في تناول مكملات فيتامين "د"
03:27 | 2026-04-13
كيف يؤثر الإفراط في الحلويات على القلق؟
01:23 | 2026-04-13
نتائج دراسة جديدة تكشف.. هل يقلّل التفاؤل من تدهور الدماغ؟
23:33 | 2026-04-12
ليست فقط الشمس… 5 مشروبات تدعم فيتامين د بقوة!
فيديو
إنقاذ مثير.. وقع عن علو 50 قدما وهكذا نجا
Lebanon 24
إنقاذ مثير.. وقع عن علو 50 قدما وهكذا نجا
02:43 | 2026-04-10
14/04/2026 02:50:21
Lebanon 24
Lebanon 24
غارة إسرائيلية استهدفت الشيّاح
Lebanon 24
غارة إسرائيلية استهدفت الشيّاح
18:35 | 2026-04-08
14/04/2026 02:50:21
Lebanon 24
Lebanon 24
ترفض أن تكون زوجة ثانية.. فنانة شهيرة تكشف سبب تأخرها في الزواج (فيديو)
Lebanon 24
ترفض أن تكون زوجة ثانية.. فنانة شهيرة تكشف سبب تأخرها في الزواج (فيديو)
04:56 | 2026-04-08
14/04/2026 02:50:21
Lebanon 24
Lebanon 24
