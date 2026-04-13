|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
صحة

وداعاً للبقع الداكنة.. 5 مكونات من مطبخكم ستعيد لبشرتكم نضارتها

Lebanon 24
13-04-2026 | 16:00
وداعاً للبقع الداكنة.. 5 مكونات من مطبخكم ستعيد لبشرتكم نضارتها
وداعاً للبقع الداكنة.. 5 مكونات من مطبخكم ستعيد لبشرتكم نضارتها photos 0
تتوفر مجموعة من العلاجات الطبيعية التي تساهم في تقليل البقع الداكنة وتفتيح البشرة تدريجيًا، حيث تبرز خمسة خيارات طبيعية فعالة في هذا المجال.

يأتي عصير الليمون في مقدمة هذه العلاجات بفضل احتوائه على فيتامين "سي" الذي يعمل كمبيض طبيعي للبشرة، يليه الصبار (الألوفيرا) الذي يحتوي على مادة الألوين التي تساعد في تقليل التصبغات. كما يُعد خل التفاح خياراً مفيداً لاحتوائه على حمض الأسيتيك الذي قد يساهم في تفتيح البقع، بالإضافة إلى الكركم الذي يتميز بخصائص مضادة للالتهابات تساعد في توحيد لون الجلد، وأخيراً اللبن (الزبادي) الذي يحتوي على حمض اللاكتيك الذي يعمل كمقشر طبيعي لطيف.

وتبرز أهمية الاستمرارية في استخدام هذه المكونات للحصول على نتائج ملموسة، مع ضرورة اختبار الحساسية قبل الاستخدام وتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس دون حماية لضمان فاعلية هذه العلاجات الطبيعية.
