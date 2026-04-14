تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

صحة

دراسة جديدة قد تفسّر ارتفاع ضغط الدم

Lebanon 24
14-04-2026 | 00:49
A-
A+
دراسة جديدة قد تفسّر ارتفاع ضغط الدم
دراسة جديدة قد تفسّر ارتفاع ضغط الدم photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-

كشفت دراسة علمية حديثة عن دور محتمل لمنطقة محددة في الدماغ في التسبب ببعض حالات ارتفاع ضغط الدم، ما قد يفتح الباب أمام تطوير علاجات جديدة لهذه الحالة الشائعة.

وبحسب الدراسة التي أجراها باحثون من جامعة ساو باولو في البرازيل وجامعة أوكلاند في نيوزيلندا، فإن منطقة الدماغ الجانبية المجاورة للوجه (pFL) يمكن أن تُحدث تغيّرات بيولوجية تؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم.

وأوضح الباحثون أن هذه المنطقة ترتبط بالتحكم في التنفس، خاصة الزفير القوي أثناء ممارسة الرياضة أو السعال أو الضحك، مشيرين إلى أن تجارب أُجريت على الفئران أظهرت قدرتها أيضاً على التأثير في تضييق الأوعية الدموية.

وبيّنت النتائج أن هذا التداخل بين تنظيم التنفس وإشارات الأوعية الدموية قد يفسّر استمرار ارتفاع ضغط الدم لدى نسبة كبيرة من المرضى، رغم استخدام الأدوية الخافضة للضغط.

كما أظهرت الدراسة أن خلايا عصبية في منطقة (pFL) قد تربط بين تغيّرات إيقاع التنفس وزيادة نشاط الجهاز العصبي الودّي، وهو المسؤول عن تنظيم ضغط الدم، ما يتوافق مع أبحاث سابقة ربطت بين الدماغ وارتفاع ضغط الدم، وفق ما أورده موقع ScienceAlert.

وأشار الباحثون، في دراستهم المنشورة في مجلة أبحاث الدورة الدموية، إلى أن نحو 50% من حالات ارتفاع ضغط الدم قد يكون لها مكوّن عصبي، مؤكدين أن فهم هذه الآليات يمثل خطوة مهمة نحو تطوير استراتيجيات علاجية أكثر فاعلية.

وخلال التجارب، استخدم الفريق تقنيات الهندسة الوراثية لتنشيط أو تثبيط خلايا عصبية في منطقة (pFL)، ما أدى في بعض الحالات إلى ارتفاع ضغط الدم لدى الفئران، بعد تحفيز دوائر دماغية مرتبطة بالجهاز العصبي.

كما ساعدت النتائج في تفسير العلاقة بين ارتفاع ضغط الدم وحالات انقطاع النفس النومي، التي تتسم باضطرابات التنفس أثناء النوم.

ويُذكر أن ارتفاع ضغط الدم يُعد من أكثر الحالات الصحية انتشاراً عالمياً، ويرتبط بزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب والخرف، ما يعزز الحاجة إلى اكتشافات جديدة في هذا المجال

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24