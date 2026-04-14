22
o
بيروت
21
o
طرابلس
21
o
صور
20
o
جبيل
20
o
صيدا
23
o
جونية
22
o
النبطية
22
o
زحلة
20
o
بعلبك
15
o
بشري
19
o
بيت الدين
19
o
كفردبيان
صحة
شرب الماء قبل النوم.. فوائد محتملة ومخاطر يجب الانتباه لها
Lebanon 24
14-04-2026
|
02:23
A-
A+
photos
0
A+
A-
يثير شرب الماء قبل النوم جدلًا بين من يراه مفيدًا للصحة ومن يتجنبه خوفًا من اضطراب النوم، لكن الأدلة تشير إلى أن التوازن هو العامل الحاسم.
وفي هذا السياق، يشير تقرير في موقع Verywell Health إلى أن تناول كميات معتدلة من الماء قبل النوم قد يساعد في تحسين الترطيب وجودة النوم، خاصة لدى من لا يحصلون على كفايتهم خلال اليوم.
وتوضح البيانات أن الترطيب الجيد يدعم وظائف الجسم المختلفة، بما في ذلك تنظيم درجة الحرارة ودعم دورات النوم، كما قد يساهم في تقليل الصداع وتشنجات العضلات المرتبطة بالجفاف.
فوائد مرتبطة بالهضم والنوم
وتشير المعطيات إلى أن شرب الماء قبل النوم قد يساعد في تحسين عملية الهضم، حيث يعمل الجسم أثناء النوم على معالجة الطعام، كما قد يقلل الشعور بالجوع ليلًا ويمنع الإفراط في تناول الطعام.
كما يرتبط تناول مشروبات دافئة، مثل شاي الأعشاب، بحالة من الاسترخاء تساعد على النوم، خاصة عند استهلاكها بكميات معتدلة.
وتشير بعض الأبحاث إلى أن الترطيب الكافي قد يساهم أيضًا في تقليل أعراض القلق والاكتئاب بشكل غير مباشر، عبر تحسين جودة النوم.
متى يتحول إلى مشكلة؟
في المقابل، فإن شرب كميات كبيرة من الماء قبل النوم قد يؤدي إلى الاستيقاظ المتكرر ليلًا للتبول، وهي حالة شائعة قد تؤثر على استمرارية النوم وجودته.
وتزداد هذه المشكلة مع التقدم في العمر أو عند تناول الكافيين والكحول، كما قد ترتبط أحيانًا باضطرابات النوم نفسها.
كما قد يؤدي الإفراط في الشرب قبل النوم إلى تفاقم أعراض الارتجاع الحمضي لدى بعض الأشخاص، خاصة عند الاستلقاء مباشرة بعد الشرب.
وللحد من هذه الآثار، يُنصح بتقليل شرب السوائل قبل النوم بساعتين إلى أربع ساعات، والاكتفاء بكميات صغيرة، نحو 90 ملليلترًا، إذا لزم الأمر.
وفي المحصلة، يظل شرب الماء قبل النوم مفيدًا عند الاعتدال، بينما قد يتحول إلى عامل مزعج إذا أُسيء توقيته أو كميته.
