تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
25
o
بيروت
25
o
طرابلس
28
o
صور
27
o
جبيل
23
o
صيدا
24
o
جونية
25
o
النبطية
23
o
زحلة
22
o
بعلبك
14
o
بشري
22
o
بيت الدين
23
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
صحة
هل من سبب جيني وراء فشل أدوية السمنة لدى البعض؟ العلماء يجيبون
Lebanon 24
15-04-2026
|
04:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
كشفت دراسة حديثة عن سبب غير متوقع لعدم استجابة بعض المرضى لأدوية شائعة لعلاج
السكري
والسمنة رغم فعاليتها الواسعة لدى الآخرين.
وفي هذا السياق، يشير تقرير نشره موقع "ScienceDaily" العلمي وصادر عن
جامعة ستانفورد
إلى أن نحو 10% من الأشخاص يحملون متغيرات جينية تؤدي إلى ما يُعرف بـ"مقاومة GLP-1"، وهي حالة تجعل الجسم أقل استجابة لهرمون أساسي ينظم السكر والشهية.
وتوضح البيانات أن هؤلاء الأفراد لديهم مستويات مرتفعة من هذا الهرمون بالفعل، لكن تأثيره البيولوجي يكون أضعف، ما يعني أن الأدوية التي تحاكيه، مثل "أوزمبيك" و"ويغوفي"، قد لا تحقق النتائج المتوقعة لديهم.
استجابة متفاوتة للعلاج
وتشير الدراسة إلى أن تحليل بيانات أكثر من 1100 مريض أظهر أن نسبة تحقيق أهداف ضبط السكر بعد 6 أشهر كانت نحو 25% لدى الأشخاص دون هذه الطفرات، مقابل 11.5% فقط لدى حاملي أحد المتغيرات الجينية.
كما أظهرت التجارب أن هذه
المقاومة
لا تؤثر على جميع أدوية السكري، بل تقتصر على تلك التي تعتمد على مسار GLP-1، ما يفسر سبب نجاح بدائل
علاجية
أخرى لدى نفس المرضى.
ويرتبط هذا الخلل بإنزيم يُعرف باسم PAM، يلعب دورًا في تنشيط الهرمونات داخل الجسم، حيث تؤثر بعض الطفرات فيه على كفاءة عمل الهرمون رغم ارتفاع مستوياته.
ورغم هذه النتائج، لا تزال الآلية الدقيقة وراء هذه المقاومة غير مفهومة بالكامل، كما أن تأثيرها على فقدان الوزن تحديدًا يحتاج إلى مزيد من الدراسة. كما أن وجود هذه المتغيرات يرتبط بضعف الاستجابة للعلاج، لكنه لا يحدد بشكل قاطع نتائج كل مريض، حيث تلعب عوامل أخرى دورًا مثل نمط الحياة والجرعات الدوائية.
وفي النهاية، تعزز هذه النتائج التوجه نحو “الطب الشخصي”، حيث يمكن استخدام التحليل الجيني لتحديد العلاج الأنسب لكل مريض، بدلًا من الاعتماد على نهج واحد للجميع.
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24