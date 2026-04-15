تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
هل من سبب جيني وراء فشل أدوية السمنة لدى البعض؟ العلماء يجيبون

Lebanon 24
15-04-2026 | 04:00
A-
A+
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
كشفت دراسة حديثة عن سبب غير متوقع لعدم استجابة بعض المرضى لأدوية شائعة لعلاج السكري والسمنة رغم فعاليتها الواسعة لدى الآخرين.

وفي هذا السياق، يشير تقرير نشره موقع "ScienceDaily" العلمي وصادر عن جامعة ستانفورد إلى أن نحو 10% من الأشخاص يحملون متغيرات جينية تؤدي إلى ما يُعرف بـ"مقاومة GLP-1"، وهي حالة تجعل الجسم أقل استجابة لهرمون أساسي ينظم السكر والشهية.

وتوضح البيانات أن هؤلاء الأفراد لديهم مستويات مرتفعة من هذا الهرمون بالفعل، لكن تأثيره البيولوجي يكون أضعف، ما يعني أن الأدوية التي تحاكيه، مثل "أوزمبيك" و"ويغوفي"، قد لا تحقق النتائج المتوقعة لديهم.
استجابة متفاوتة للعلاج
وتشير الدراسة إلى أن تحليل بيانات أكثر من 1100 مريض أظهر أن نسبة تحقيق أهداف ضبط السكر بعد 6 أشهر كانت نحو 25% لدى الأشخاص دون هذه الطفرات، مقابل 11.5% فقط لدى حاملي أحد المتغيرات الجينية.

كما أظهرت التجارب أن هذه المقاومة لا تؤثر على جميع أدوية السكري، بل تقتصر على تلك التي تعتمد على مسار GLP-1، ما يفسر سبب نجاح بدائل علاجية أخرى لدى نفس المرضى.
ويرتبط هذا الخلل بإنزيم يُعرف باسم PAM، يلعب دورًا في تنشيط الهرمونات داخل الجسم، حيث تؤثر بعض الطفرات فيه على كفاءة عمل الهرمون رغم ارتفاع مستوياته.

ورغم هذه النتائج، لا تزال الآلية الدقيقة وراء هذه المقاومة غير مفهومة بالكامل، كما أن تأثيرها على فقدان الوزن تحديدًا يحتاج إلى مزيد من الدراسة. كما أن وجود هذه المتغيرات يرتبط بضعف الاستجابة للعلاج، لكنه لا يحدد بشكل قاطع نتائج كل مريض، حيث تلعب عوامل أخرى دورًا مثل نمط الحياة والجرعات الدوائية.

وفي النهاية، تعزز هذه النتائج التوجه نحو “الطب الشخصي”، حيث يمكن استخدام التحليل الجيني لتحديد العلاج الأنسب لكل مريض، بدلًا من الاعتماد على نهج واحد للجميع.
جامعة ستانفورد

المقاومة

ستانفورد

علاجية

السكري

العلم

العلا

جامع

الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
Lebanon24
02:11 | 2026-04-15
Lebanon24
01:04 | 2026-04-15
Lebanon24
23:00 | 2026-04-14
Lebanon24
14:29 | 2026-04-14
Lebanon24
10:34 | 2026-04-14
Lebanon24
08:27 | 2026-04-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24