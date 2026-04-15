تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

صحة

أطعمة تساعد على تبييض الأسنان طبيعيًا.. ما هي؟

Lebanon 24
15-04-2026 | 08:11
A-
A+
أطعمة تساعد على تبييض الأسنان طبيعيًا.. ما هي؟
أطعمة تساعد على تبييض الأسنان طبيعيًا.. ما هي؟ photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
كشفت أخصائية صحة أسنان عبر "تيك توك" عن أربعة أطعمة شائعة يُعتقد أنها تساعد في تبييض الأسنان بشكل طبيعي، إلى جانب دعم صحة الفم بشكل عام، مؤكدة أن هذه العادات الغذائية لا تُغني عن تنظيف الأسنان اليومي.

وبحسب صحيفة "ميرور" البريطانية، أوضحت الأخصائية، أن التفاح والفراولة والكرفس والجبن من أبرز الأطعمة التي قد تساهم في تحسين مظهر الأسنان وتقليل التصبغات السطحية، مشيرة إلى أن تأثيرها يرتبط بخصائصها الطبيعية وطريقة تناولها.
 
الجبن

وبحسب توصيات متداولة في مجال صحة الفم، فإن الجبن يُعد مصدرًا غنيًا بالكالسيوم، ما يساعد على تقوية الأسنان والعظام، كما قد يساهم في موازنة حموضة الفم وتقليل نمو البكتيريا الضارة، وهو ما ينعكس إيجابًا على صحة الأسنان على المدى الطويل.

سر في الأطعمة المقرمشة

كما أشارت إلى أن الأطعمة المقرمشة مثل التفاح والكرفس والجزر تحفّز إفراز اللعاب داخل الفم، ما يساعد بدوره في تنظيف بقايا الطعام وتقليل تراكم البقع، إضافة إلى دعم الحماية الطبيعية للأسنان من التسوس.

الأناناس

وفي السياق نفسه، يُنسب لبعض أنواع الفاكهة مثل الأناناس دور محتمل في تقليل التصبغات، بفضل احتوائه على إنزيمات طبيعية قد تساعد في تنظيف سطح الأسنان وتخفيف التهابات اللثة، وفقًا لما أشارت إليه بعض الدراسات في مجال طب الأسنان.
 
ورغم هذه الفوائد المحتملة، يؤكد خبراء صحة الفم أن هذه الأطعمة لا تُعد بديلًا عن العناية الأساسية بالأسنان، والتي تشمل تنظيفها بالفرشاة والخيط مرتين يوميًا، إلى جانب تقليل استهلاك المشروبات التي تسبب التصبغ مثل القهوة والشاي.

كما ينصح المختصون بضرورة استشارة طبيب الأسنان قبل الاعتماد على أي تغييرات غذائية بهدف تحسين صحة الفم أو تبييض الأسنان، لضمان نتائج آمنة وفعالة. (إرم نيوز)
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
Lebanon24
09:43 | 2026-04-15
Lebanon24
04:00 | 2026-04-15
Lebanon24
02:11 | 2026-04-15
Lebanon24
01:04 | 2026-04-15
Lebanon24
23:00 | 2026-04-14
Lebanon24
14:29 | 2026-04-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24