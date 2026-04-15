Advertisement
صحة
أطعمة تساعد على تبييض الأسنان طبيعيًا.. ما هي؟
Lebanon 24
15-04-2026
|
08:11
A-
A+
photos
0
A+
A-
كشفت أخصائية صحة أسنان عبر "تيك توك" عن أربعة أطعمة شائعة يُعتقد أنها تساعد في تبييض الأسنان بشكل طبيعي، إلى جانب دعم صحة الفم
بشكل عام
، مؤكدة أن هذه العادات الغذائية لا تُغني عن تنظيف الأسنان اليومي.
وبحسب صحيفة "ميرور"
البريطانية
، أوضحت الأخصائية، أن
التفاح والفراولة
والكرفس والجبن من أبرز الأطعمة التي قد تساهم في تحسين مظهر الأسنان وتقليل التصبغات السطحية، مشيرة إلى أن تأثيرها يرتبط بخصائصها الطبيعية وطريقة تناولها.
الجبن
وبحسب توصيات متداولة في مجال صحة الفم، فإن الجبن يُعد مصدرًا غنيًا بالكالسيوم، ما يساعد على تقوية الأسنان والعظام، كما قد يساهم في موازنة حموضة الفم وتقليل نمو البكتيريا الضارة، وهو ما ينعكس إيجابًا على صحة الأسنان على المدى
الطويل
.
سر في الأطعمة المقرمشة
كما أشارت إلى أن الأطعمة المقرمشة مثل التفاح والكرفس والجزر تحفّز إفراز اللعاب داخل الفم، ما يساعد بدوره في تنظيف بقايا الطعام وتقليل تراكم البقع، إضافة إلى دعم الحماية الطبيعية للأسنان من التسوس.
الأناناس
وفي السياق نفسه، يُنسب لبعض أنواع الفاكهة مثل الأناناس دور محتمل في تقليل التصبغات، بفضل احتوائه على إنزيمات طبيعية قد تساعد في تنظيف سطح الأسنان وتخفيف التهابات اللثة، وفقًا لما أشارت إليه بعض الدراسات في مجال
طب الأسنان
.
ورغم هذه الفوائد المحتملة، يؤكد خبراء صحة الفم أن هذه الأطعمة لا تُعد بديلًا عن العناية الأساسية بالأسنان، والتي تشمل تنظيفها بالفرشاة والخيط مرتين يوميًا، إلى جانب تقليل استهلاك المشروبات التي تسبب التصبغ مثل القهوة والشاي.
كما ينصح المختصون بضرورة استشارة طبيب الأسنان قبل الاعتماد على أي تغييرات غذائية بهدف تحسين صحة الفم أو تبييض الأسنان، لضمان نتائج آمنة وفعالة. (إرم نيوز)
Advertisement
التفاح والفراولة
طب الأسنان
البريطانية
البريطاني
بشكل عام
الطويل
الأنا
ساسي
تابع
Advertisement
