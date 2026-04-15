"عادة صباحية بسيطة" قد تعزز المزاج وتمنح طاقة إيجابية طوال اليوم

يؤكد مختصون في الصحة أن الاستيقاظ المبكر والتعرض لأشعة الشمس في الساعات الأولى من النهار ينعكس إيجابًا على الحالة النفسية والجسدية، ويساهم في تنظيم اليومي للجسم ورفع مستويات الطاقة.

وبحسب خبراء نقلًا عن موقع "هيلث شوتس"، فإن الخروج إلى ضوء الشمس الصباحي يُعد عادة بسيطة لكنها فعّالة، إذ تساعد في تحسين المزاج وتعزيز التوازن العام للجسم، ما يمنح بداية يوم أكثر استقرارًا على المستويين الصحي والنفسي.

ضبط الساعة البيولوجية

يوضح جراح القلب والصدر أن التعرض لضوء الشمس منخفض الزاوية في الصباح يساعد بشكل أساسي على تنظيم دورة النوم والاستيقاظ، عبر إرسال إشارات للدماغ ببدء النشاط اليومي، الأمر الذي يساهم في ضبط الإيقاع الحيوي للجسم.

ويضيف أن هذا التعرض المبكر للضوء يساهم أيضًا في تنظيم إفراز هرمون الميلاتونين المسؤول عن النوم، ما يؤدي إلى نوم أفضل ليلًا واستيقاظ أكثر نشاطًا في الصباح.

تحسين المزاج والصحة النفسية

ويشير لندن إلى أن ضوء الشمس الصباحي يرتبط بتحسين الصحة النفسية وزيادة اليقظة، كما يدعم عملية الأيض عبر تنظيم هرمونات أساسية مثل السيروتونين والكورتيزول، وهو ما ينعكس على استقرار المزاج ومستويات الطاقة خلال اليوم.

ويؤكد أن الخروج في ساعات الصباح يُعد من أفضل العادات للصحة العقلية والتمثيل الغذائي والمزاج، لأنه يعزز السيروتونين، وينظم الكورتيزول، ويحافظ على طاقة متوازنة طوال اليوم.

ويرى مختصون أن قضاء وقت قصير صباحًا يوفّر بداية أكثر هدوءًا لليوم، بعيدًا عن الضغوط المباشرة، ما يمنح فرصة للتأمل واستعادة التوازن النفسي قبل الانخراط في المهام اليومية.

ويختم لندن بالإشارة إلى أن اعتماد هذا الروتين، حتى لبضعة أيام أسبوعيًا، قد يُحدث فرقًا ملموسًا في نمط الحياة ويُحسّن جودة اليوم .