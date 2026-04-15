تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

صحة

"عادة صباحية بسيطة" قد تعزز المزاج وتمنح طاقة إيجابية طوال اليوم

Lebanon 24
15-04-2026 | 23:00
A-
A+
عادة صباحية بسيطة قد تعزز المزاج وتمنح طاقة إيجابية طوال اليوم
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-

يؤكد مختصون في الصحة أن الاستيقاظ المبكر والتعرض لأشعة الشمس في الساعات الأولى من النهار ينعكس إيجابًا على الحالة النفسية والجسدية، ويساهم في تنظيم الإيقاع اليومي للجسم ورفع مستويات الطاقة.

وبحسب خبراء نقلًا عن موقع "هيلث شوتس"، فإن الخروج إلى ضوء الشمس الصباحي يُعد عادة بسيطة لكنها فعّالة، إذ تساعد في تحسين المزاج وتعزيز التوازن العام للجسم، ما يمنح بداية يوم أكثر استقرارًا على المستويين الصحي والنفسي.

ضبط الساعة البيولوجية

يوضح جراح القلب والصدر جيريمي لندن أن التعرض لضوء الشمس منخفض الزاوية في الصباح يساعد بشكل أساسي على تنظيم دورة النوم والاستيقاظ، عبر إرسال إشارات للدماغ ببدء النشاط اليومي، الأمر الذي يساهم في ضبط الإيقاع الحيوي للجسم.

ويضيف أن هذا التعرض المبكر للضوء يساهم أيضًا في تنظيم إفراز هرمون الميلاتونين المسؤول عن النوم، ما يؤدي إلى نوم أفضل ليلًا واستيقاظ أكثر نشاطًا في الصباح.

تحسين المزاج والصحة النفسية

ويشير لندن إلى أن ضوء الشمس الصباحي يرتبط بتحسين الصحة النفسية وزيادة اليقظة، كما يدعم عملية الأيض عبر تنظيم هرمونات أساسية مثل السيروتونين والكورتيزول، وهو ما ينعكس على استقرار المزاج ومستويات الطاقة خلال اليوم.

ويؤكد أن الخروج في ساعات الصباح يُعد من أفضل العادات للصحة العقلية والتمثيل الغذائي والمزاج، لأنه يعزز السيروتونين، وينظم الكورتيزول، ويحافظ على طاقة متوازنة طوال اليوم.

ويرى مختصون أن قضاء وقت قصير في الهواء الطلق صباحًا يوفّر بداية أكثر هدوءًا لليوم، بعيدًا عن الضغوط المباشرة، ما يمنح فرصة للتأمل واستعادة التوازن النفسي قبل الانخراط في المهام اليومية.

ويختم لندن بالإشارة إلى أن اعتماد هذا الروتين، حتى لبضعة أيام أسبوعيًا، قد يُحدث فرقًا ملموسًا في نمط الحياة ويُحسّن جودة اليوم بشكل عام.

 
 
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24