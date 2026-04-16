تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
صحة

فاكهة واحدة قد تعزز صحة القلب بوضوح.. ما هي؟

Lebanon 24
16-04-2026 | 01:56
A-
A+
فاكهة واحدة قد تعزز صحة القلب بوضوح.. ما هي؟
فاكهة واحدة قد تعزز صحة القلب بوضوح.. ما هي؟ photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
يلعب النظام الغذائي دورًا محوريًا في تقليل خطر أمراض القلب، وبين الخيارات المتاحة تبرز بعض الفواكه بخصائص غذائية تدعم هذا الهدف بشكل مباشر.

ويشير تقرير في موقع “Verywell Health” إلى أن الأفوكادو يُعد من أبرز الفواكه المرتبطة بتحسين صحة القلب، حيث أظهرت دراسات أن تناوله يرتبط بانخفاض خطر الإصابة بأمراض القلب التاجية.

وتوضح البيانات أن ثمرة أفوكادو واحدة تحتوي على نحو 13.5 غرام من الألياف، وهي كمية تفوق ما يوجد في بعض الحبوب الكاملة، ما يساعد على تعزيز الشعور بالشبع وتقليل الإفراط في تناول الطعام.
كما يحتوي الأفوكادو على دهون صحية أحادية ومتعددة غير مشبعة، تساهم في خفض الكوليسترول الضار ودهون الدم، مع دعم مستويات الكوليسترول الجيد، وهو ما ينعكس إيجابيًا على صحة الأوعية الدموية.

فوائد تتجاوز القلب
وتشير المعطيات إلى أن الأفوكادو غني أيضًا بمضادات الأكسدة مثل فيتاميني C وE، التي تساعد في تقليل الالتهاب والإجهاد التأكسدي، وهما عاملان مرتبطان بأمراض القلب.

كما يوفر الأفوكادو معادن مهمة مثل البوتاسيوم والمغنيسيوم، التي تلعب دورًا في تنظيم ضغط الدم ودعم وظائف العضلات، بما في ذلك عضلة القلب.
ورغم هذه الفوائد، فإن تأثير الأفوكادو يظل جزءًا من نمط غذائي متكامل، إذ إن تناوله وحده لا يكفي للوقاية من أمراض القلب دون مراعاة بقية العوامل مثل النشاط البدني وتقليل الدهون الضارة.

ومن المهم التمييز بين الارتباط والسببية، إذ إن ارتباط استهلاك الأفوكادو بانخفاض مخاطر القلب لا يعني أنه العامل الوحيد المسؤول، بل يعكس غالبًا نمط حياة صحيًا متكاملًا.

وفي النهاية، يمكن إدراج الأفوكادو ضمن نظام غذائي متوازن كخيار عملي لدعم صحة القلب، خاصة عند استبداله بالدهون غير الصحية.
مواضيع ذات صلة
8 فواكه تعزز صحة القلب والأمعاء وتدعم المناعة
lebanon 24
Lebanon24
16/04/2026 15:27:39 Lebanon 24 Lebanon 24
دراسة طبية: تناول الأناناس بانتظام يعزز الهضم ويدعم صحة القلب
lebanon 24
Lebanon24
16/04/2026 15:27:39 Lebanon 24 Lebanon 24
فاكهة استوائية تساعد على إبطاء ألزهايمر.. ما هي؟
lebanon 24
Lebanon24
16/04/2026 15:27:39 Lebanon 24 Lebanon 24
خطوات فعالة لخفض ضغط الدم وتحسين صحة القلب
lebanon 24
Lebanon24
16/04/2026 15:27:39 Lebanon 24 Lebanon 24

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
Lebanon24
08:23 | 2026-04-16
Lebanon24
03:00 | 2026-04-16
Lebanon24
23:00 | 2026-04-15
Lebanon24
15:51 | 2026-04-15
Lebanon24
12:56 | 2026-04-15
Lebanon24
09:43 | 2026-04-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24