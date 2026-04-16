تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
28
o
بيروت
26
o
طرابلس
29
o
صور
28
o
جبيل
24
o
صيدا
26
o
جونية
27
o
النبطية
24
o
زحلة
22
o
بعلبك
18
o
بشري
25
o
بيت الدين
25
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
صحة
فاكهة واحدة قد تعزز صحة القلب بوضوح.. ما هي؟
Lebanon 24
16-04-2026
|
01:56
A-
A+
photos
0
A+
A-
يلعب
النظام الغذائي
دورًا محوريًا في تقليل خطر أمراض القلب، وبين الخيارات المتاحة تبرز بعض الفواكه بخصائص غذائية تدعم هذا الهدف بشكل مباشر.
ويشير تقرير في موقع “Verywell Health” إلى أن الأفوكادو يُعد من أبرز الفواكه المرتبطة بتحسين صحة القلب، حيث أظهرت دراسات أن تناوله يرتبط بانخفاض خطر الإصابة بأمراض القلب التاجية.
وتوضح البيانات أن ثمرة أفوكادو واحدة تحتوي على نحو 13.5 غرام من الألياف، وهي كمية تفوق ما يوجد في بعض الحبوب الكاملة، ما يساعد على تعزيز الشعور بالشبع وتقليل الإفراط في تناول الطعام.
كما يحتوي الأفوكادو على دهون صحية أحادية ومتعددة غير مشبعة، تساهم في خفض
الكوليسترول
الضار ودهون
الدم
، مع دعم مستويات الكوليسترول الجيد، وهو ما ينعكس إيجابيًا على صحة الأوعية الدموية.
فوائد تتجاوز القلب
وتشير المعطيات إلى أن الأفوكادو غني أيضًا بمضادات الأكسدة مثل فيتاميني C وE، التي تساعد في تقليل الالتهاب والإجهاد التأكسدي، وهما عاملان مرتبطان بأمراض القلب.
كما يوفر الأفوكادو معادن مهمة مثل البوتاسيوم والمغنيسيوم، التي تلعب دورًا في تنظيم ضغط الدم ودعم وظائف العضلات، بما في ذلك عضلة القلب.
ورغم هذه الفوائد، فإن تأثير الأفوكادو يظل جزءًا من نمط غذائي متكامل، إذ إن تناوله وحده لا يكفي للوقاية من أمراض القلب دون مراعاة بقية العوامل مثل النشاط البدني وتقليل الدهون الضارة.
ومن المهم التمييز بين الارتباط والسببية، إذ إن ارتباط استهلاك الأفوكادو بانخفاض مخاطر القلب لا يعني أنه العامل الوحيد المسؤول، بل يعكس غالبًا نمط حياة صحيًا متكاملًا.
وفي النهاية، يمكن إدراج الأفوكادو ضمن نظام غذائي متوازن كخيار عملي لدعم صحة القلب، خاصة عند استبداله بالدهون غير الصحية.
8 فواكه تعزز صحة القلب والأمعاء وتدعم المناعة
دراسة طبية: تناول الأناناس بانتظام يعزز الهضم ويدعم صحة القلب
فاكهة استوائية تساعد على إبطاء ألزهايمر.. ما هي؟
خطوات فعالة لخفض ضغط الدم وتحسين صحة القلب
تابع
ماذا يحدث لضغط الدم عند زيادة تناول الخضراوات الورقية؟
ماذا يحدث لضغط الدم عند زيادة تناول الخضراوات الورقية؟
بدائل للبوتوكس تقضي على خطوط العبوس.. تعرفوا على ابرزها
بدائل للبوتوكس تقضي على خطوط العبوس.. تعرفوا على ابرزها
"عادة صباحية بسيطة" قد تعزز المزاج وتمنح طاقة إيجابية طوال اليوم
"عادة صباحية بسيطة" قد تعزز المزاج وتمنح طاقة إيجابية طوال اليوم
رغم ارتفاع سعراتها الحرارية.. لماذا لا تؤدي المكسرات إلى زيادة الوزن؟
رغم ارتفاع سعراتها الحرارية.. لماذا لا تؤدي المكسرات إلى زيادة الوزن؟
اكتشاف دائرة عصبية في الدماغ قد يغيّر فهم وعلاج الألم المزمن!
اكتشاف دائرة عصبية في الدماغ قد يغيّر فهم وعلاج الألم المزمن!
الأكثر قراءة
إخلاء فندق في جل الديب لهذا السبب
إخلاء فندق في جل الديب لهذا السبب
هذه قصة "وقف حرب لبنان".. تفاصيل التسوية المُرتقبة
هذه قصة "وقف حرب لبنان".. تفاصيل التسوية المُرتقبة
سيرين عبد النور في المستشفى وتخضغ لعملية دقيقة
سيرين عبد النور في المستشفى وتخضغ لعملية دقيقة
آخر تصريح لنتنياهو عن لبنان.. ماذا أعلن هذا المساء؟
آخر تصريح لنتنياهو عن لبنان.. ماذا أعلن هذا المساء؟
تفاصيل جديدة عن "ضربة بيروت".. حديث إسرائيليّ عن "غرف عمليات"!
تفاصيل جديدة عن "ضربة بيروت".. حديث إسرائيليّ عن "غرف عمليات"!
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
فيديو
إنقاذ مثير.. وقع عن علو 50 قدما وهكذا نجا
إنقاذ مثير.. وقع عن علو 50 قدما وهكذا نجا
غارة إسرائيلية استهدفت الشيّاح
غارة إسرائيلية استهدفت الشيّاح
ترفض أن تكون زوجة ثانية.. فنانة شهيرة تكشف سبب تأخرها في الزواج (فيديو)
ترفض أن تكون زوجة ثانية.. فنانة شهيرة تكشف سبب تأخرها في الزواج (فيديو)
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24