تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

صحة

بدائل للبوتوكس تقضي على خطوط العبوس.. تعرفوا على ابرزها

Lebanon 24
16-04-2026 | 03:00
A-
A+
بدائل للبوتوكس تقضي على خطوط العبوس.. تعرفوا على ابرزها
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
لا يمكن اعتبار خطوط العبوس مجرد علامة على التقدم في العمر، بل هي انعكاس يومي لتعبير متكرر، توتر مزمن، أو حتى عادات بسيطة مثل العبوس دون وعي.

هذه الخطوط التي تظهر بين الحاجبين قد تمنح الوجه مظهراً متجهماً حتى في لحظات الهدوء، ما يدفع الكثيرين للبحث عن حلول سريعة مثل البوتوكس، لكن ماذا لو كان بالإمكان التخفيف من حدتها بطرق طبيعية وتقنيات بسيطة دون اللجوء إلى الحقن؟

في السنوات الأخيرة، أظهرت دراسات حديثة أن العناية المنتظمة بالبشرة، إلى جانب بعض العادات اليومية المدروسة، يمكن أن تحدث فرقاً ملحوظاً في مظهر خطوط العبوس. فهذه الخطوط تنتج أساساً عن تقلص العضلات المتكرر، وفقدان الكولاجين، وجفاف البشرة، بالإضافة إلى عوامل مثل التعرض للشمس والإجهاد.

وإذا كانت حقن البوتوكس من أبرز العلاجات المساعدة على التخلص من هذه الخطوط، فهناك أيضاً بدائل فعالة لها تساعد في تحسين مرونة الجلد وتخفيف مظهر هذه الخطوط بشكل تدريجي.
بدائل للبوتوكس تستحق التجربة
تعرفوا فيما يلي على مجموعة من الأساليب التي يمكن اعتمادها كبديل للبوتوكس في مجال تمليس خطوط العبوس:

1- تدليك الوجه

يساعد تدليك الوجه على تنشيط الدورة الدموية وإرخاء العضلات المشدودة، خاصةً في منطقة الجبهة وبين الحاجبين. بضع دقائق يومياً كفيلة بتحسين مرونة الجلد وتقليل عمق هذه الخطوط مع الوقت.

2- التقشير الكيميائي

يعمل التقشير الكيميائي على إزالة الخلايا الميتة وتحفيز تجدد البشرة، ما يساهم في تحسين ملمس الجلد وتخفيف مظهر الخطوط الدقيقة. يفضل اللجوء إلى مختص لتحديد نوع التقشير المناسب للبشرة.

3- تمارين الوجه

قد تبدو هذه التمارين بسيطة، ولكنها فعالة. تستهدف تمارين الوجه العضلات المسؤولة عن تعابير الوجه، ما يساعد على شدها وتقليل التقلصات المسببة للخطوط. هذه التمارين متوفرة بكثافة على الانترنت، ويكفي المواظبة على تطبيقها للحصول على نتائج جيدة في هذا المجال.

4- قناع بياض البيض

يعرف بياض البيض بقدرته على شد البشرة، أما تطبيقه كقناع طبيعي على الجبين وبين الحاجبين لحوالي عشر دقائق مرتين أسبوعياً، فيساعد على شد البشرة وتقليل ظهور التجاعيد. وهذا ما يمنح الوجه مظهراً أكثر نعومة.

5- زيت بذور الكتان

يتميز هذا الزيت بغناه بالأحماض الدهنية ومضادات الأكسدة، ما يجعله خياراً مثالياً لترطيب البشرة وتعزيز مرونتها. يمكن المواظبة على استخدامه موضعياً أو إضافته للنظام الغذائي لدعم صحة الجلد من الداخل.
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24