ماذا يحدث لضغط الدم عند زيادة تناول الخضراوات الورقية؟

كشفت تقارير غذائية حديثة أن زيادة استهلاك الخضراوات الورقية قد تلعب دورًا مهمًا في دعم صحة القلب والمساعدة في خفض ضغط ، ضمن أنماط غذائية مثل نظام DASH المعروف بتأثيره الإيجابي على ضغط الدم.



وتشير المعلومات إلى أن الخضراوات الورقية، مثل السبانخ والكرنب والجرجير والبروكلي، تحتوي على مركبات طبيعية من النترات تتحول داخل الجسم إلى "أكسيد النيتريك"، وهو جزيء يساعد على توسيع الأوعية الدموية وتحسين تدفق الدم، ما قد يسهم في خفض ضغط الدم لدى بعض الأشخاص، رغم أن نتائج الدراسات العلمية لا تزال متفاوتة بين مؤيد ومعارض لهذا التأثير بشكل مباشر.



كما تُعد هذه الخضراوات مصدرًا مهمًا للبوتاسيوم، الذي يساعد على موازنة مستويات الصوديوم في الجسم، ويدعم ارتخاء الأوعية الدموية، وهو ما يرتبط بانخفاض ضغط الدم. كذلك تحتوي على المغنيسيوم، وهو معدن أساسي يسهم في تنظيم ضربات القلب وتحسين مرونة الأوعية الدموية.

إلى جانب ذلك، تلعب الألياف الغذائية الموجودة في الخضراوات الورقية دورًا غير مباشر في دعم صحة القلب، إذ تتحول في الأمعاء إلى مركبات تساعد على تقليل الالتهابات، وهو عامل يرتبط بانخفاض ضغط الدم. وتشير بعض الدراسات إلى أن زيادة تناول الألياف قد يسهم في خفض الضغط الانقباضي والانبساطي بشكل ملحوظ.



وبحسب مختصين، فإن إدخال كميات أكبر من الخضراوات الورقية إلى اليومي يُعد خيارًا صحيًا لمعظم الأشخاص، إذ إنها منخفضة السعرات وغنية بالعناصر الغذائية، ما يجعلها عنصرًا أساسيًا في الأنظمة الغذائية المتوازنة، مع ضرورة الانتباه للحالات الصحية الخاصة مثل استخدام مميعات الدم أو وجود حساسية غذائية. (إرم نيوز)