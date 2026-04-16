|
Advertisement
صحة
ماذا يحدث لضغط الدم عند زيادة تناول الخضراوات الورقية؟
Lebanon 24
16-04-2026
|
08:23
A-
A+
photos
0
A+
A-
كشفت تقارير غذائية حديثة أن زيادة استهلاك الخضراوات الورقية قد تلعب دورًا مهمًا في دعم صحة القلب والمساعدة في خفض ضغط
الدم
، ضمن أنماط غذائية مثل نظام DASH المعروف بتأثيره الإيجابي على ضغط الدم.
وتشير المعلومات إلى أن الخضراوات الورقية، مثل السبانخ والكرنب والجرجير والبروكلي، تحتوي على مركبات طبيعية من النترات تتحول داخل الجسم إلى "أكسيد النيتريك"، وهو جزيء يساعد على توسيع الأوعية الدموية وتحسين تدفق الدم، ما قد يسهم في خفض ضغط الدم لدى بعض الأشخاص، رغم أن نتائج الدراسات العلمية لا تزال متفاوتة بين مؤيد ومعارض لهذا التأثير بشكل مباشر.
كما تُعد هذه الخضراوات مصدرًا مهمًا للبوتاسيوم، الذي يساعد على موازنة مستويات الصوديوم في الجسم، ويدعم ارتخاء الأوعية الدموية، وهو ما يرتبط بانخفاض ضغط الدم. كذلك تحتوي على المغنيسيوم، وهو معدن أساسي يسهم في تنظيم ضربات القلب وتحسين مرونة الأوعية الدموية.
إلى جانب ذلك، تلعب الألياف الغذائية الموجودة في الخضراوات الورقية دورًا غير مباشر في دعم صحة القلب، إذ تتحول في الأمعاء إلى مركبات تساعد على تقليل الالتهابات، وهو عامل يرتبط بانخفاض ضغط الدم. وتشير بعض الدراسات إلى أن زيادة تناول الألياف قد يسهم في خفض الضغط الانقباضي والانبساطي بشكل ملحوظ.
وبحسب مختصين، فإن إدخال كميات أكبر من الخضراوات الورقية إلى
النظام الغذائي
اليومي يُعد خيارًا صحيًا لمعظم الأشخاص، إذ إنها منخفضة السعرات وغنية بالعناصر الغذائية، ما يجعلها عنصرًا أساسيًا في الأنظمة الغذائية المتوازنة، مع ضرورة الانتباه للحالات الصحية الخاصة مثل استخدام مميعات الدم أو وجود حساسية غذائية. (إرم نيوز)
Advertisement
مواضيع ذات صلة
ماذا يحدث لضغط دمك عند تناول الفطر بانتظام؟
Lebanon 24
ماذا يحدث لضغط دمك عند تناول الفطر بانتظام؟
18/04/2026 18:25:08
18/04/2026 18:25:08
Lebanon 24
Lebanon 24
ماذا يحدث لأمعائكم عند تناول الأطعمة الحارة بانتظام؟
Lebanon 24
ماذا يحدث لأمعائكم عند تناول الأطعمة الحارة بانتظام؟
18/04/2026 18:25:08
18/04/2026 18:25:08
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا ما يحدث لجسمك عند تناول التوت الأزرق يوميًا
Lebanon 24
هذا ما يحدث لجسمك عند تناول التوت الأزرق يوميًا
18/04/2026 18:25:08
18/04/2026 18:25:08
Lebanon 24
Lebanon 24
مفاجأة.. هذا ما يحدث لجسمك عند تناول ماء جوز الهند يوميًا!
Lebanon 24
مفاجأة.. هذا ما يحدث لجسمك عند تناول ماء جوز الهند يوميًا!
18/04/2026 18:25:08
18/04/2026 18:25:08
Lebanon 24
Lebanon 24
قد يعجبك أيضاً
من هانوي إلى العالم.. وصفة غريبة تشعل مواقع التواصل
Lebanon 24
من هانوي إلى العالم.. وصفة غريبة تشعل مواقع التواصل
10:19 | 2026-04-18
18/04/2026 10:19:13
Lebanon 24
Lebanon 24
مشروب يحسن المزاج في 10 دقائق.. ما هو؟
Lebanon 24
مشروب يحسن المزاج في 10 دقائق.. ما هو؟
08:40 | 2026-04-18
18/04/2026 08:40:23
Lebanon 24
Lebanon 24
المضادات الحيوية قد تزيد الالتهاب.. اليكم ما كشفته الدراسات
Lebanon 24
المضادات الحيوية قد تزيد الالتهاب.. اليكم ما كشفته الدراسات
05:00 | 2026-04-18
18/04/2026 05:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
علامات تكشف أن بشرتك تشيخ أسرع من عمرها.. تعرفوا عليها
Lebanon 24
علامات تكشف أن بشرتك تشيخ أسرع من عمرها.. تعرفوا عليها
03:00 | 2026-04-18
18/04/2026 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
كيف تتعامل مع الرغبة المفاجئة لتناول الطعام ليلا؟
Lebanon 24
كيف تتعامل مع الرغبة المفاجئة لتناول الطعام ليلا؟
03:00 | 2026-04-18
18/04/2026 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
أول تصريح لوفيق صفا بعد "الهدنة".. ماذا كشف اليوم؟
Lebanon 24
أول تصريح لوفيق صفا بعد "الهدنة".. ماذا كشف اليوم؟
12:46 | 2026-04-17
17/04/2026 12:46:42
Lebanon 24
Lebanon 24
عون يقترح انتخابات نيابية مبكرة لتغيير الحكومة؟
Lebanon 24
عون يقترح انتخابات نيابية مبكرة لتغيير الحكومة؟
22:36 | 2026-04-17
17/04/2026 10:36:35
Lebanon 24
Lebanon 24
كواليس "قرار هدنة لبنان".. تقرير إسرائيلي يكشفها
Lebanon 24
كواليس "قرار هدنة لبنان".. تقرير إسرائيلي يكشفها
14:32 | 2026-04-17
17/04/2026 02:32:22
Lebanon 24
Lebanon 24
ممثل لبنانيّ ينشر فيديو لمنزله المدمّر: أول صبحية بعد وقف إطلاق النار
Lebanon 24
ممثل لبنانيّ ينشر فيديو لمنزله المدمّر: أول صبحية بعد وقف إطلاق النار
05:50 | 2026-04-18
18/04/2026 05:50:47
Lebanon 24
Lebanon 24
"سلاح خطير" لدى "حزب الله".. صغيرٌ جداً ورخيص!
Lebanon 24
"سلاح خطير" لدى "حزب الله".. صغيرٌ جداً ورخيص!
16:31 | 2026-04-17
17/04/2026 04:31:33
Lebanon 24
Lebanon 24
أيضاً في صحة
10:19 | 2026-04-18
من هانوي إلى العالم.. وصفة غريبة تشعل مواقع التواصل
08:40 | 2026-04-18
مشروب يحسن المزاج في 10 دقائق.. ما هو؟
05:00 | 2026-04-18
المضادات الحيوية قد تزيد الالتهاب.. اليكم ما كشفته الدراسات
03:00 | 2026-04-18
علامات تكشف أن بشرتك تشيخ أسرع من عمرها.. تعرفوا عليها
03:00 | 2026-04-18
كيف تتعامل مع الرغبة المفاجئة لتناول الطعام ليلا؟
01:33 | 2026-04-18
كيف يحصل النباتيون على البروتين الكافي؟
فيديو
توقف قلبه لـ 8 دقائق قبل ان يتمكن الأطباء من إنعاشه.. تفاصيل دقيقة بشأن حالة هذا الفنان الشهير
Lebanon 24
توقف قلبه لـ 8 دقائق قبل ان يتمكن الأطباء من إنعاشه.. تفاصيل دقيقة بشأن حالة هذا الفنان الشهير
01:31 | 2026-04-18
18/04/2026 18:25:08
Lebanon 24
Lebanon 24
إنقاذ مثير.. وقع عن علو 50 قدما وهكذا نجا
Lebanon 24
إنقاذ مثير.. وقع عن علو 50 قدما وهكذا نجا
02:43 | 2026-04-10
18/04/2026 18:25:08
Lebanon 24
Lebanon 24
غارة إسرائيلية استهدفت الشيّاح
Lebanon 24
غارة إسرائيلية استهدفت الشيّاح
18:35 | 2026-04-08
18/04/2026 18:25:08
Lebanon 24
Lebanon 24
