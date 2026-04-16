صحة

هذه الأطعمة تعزز الذاكرة والتركيز!

16-04-2026 | 23:00
هذه الأطعمة تعزز الذاكرة والتركيز!
هذه الأطعمة تعزز الذاكرة والتركيز! photos 0
لا يقتصر الإفطار على كونه وجبة صباحية عادية، بل يلعب دورًا أساسيًا في دعم وظائف الدماغ وتحسين التركيز والذاكرة، خاصة بعد ساعات الصيام أثناء النوم، حيث يعتمد الجسم على هذه الوجبة لتحديد مستوى النشاط الذهني خلال اليوم.

ويؤكد خبراء تغذية أن اختيار مكونات الإفطار بعناية يمكن أن ينعكس بشكل مباشر على الأداء العقلي، وفق ما أورده موقع “هيلث”، الذي أشار إلى مجموعة من الأطعمة المرتبطة بتحسين القدرات الذهنية.

وأظهرت دراسة حديثة أن تناول الجوز ضمن وجبة الإفطار يعزز سرعة الاستجابة والأداء المعرفي لدى الشباب، فيما يُعد التوت الأزرق من أبرز الأطعمة الداعمة للذاكرة، إذ أظهرت أبحاث متعددة تحسنًا في التذكر لدى مختلف الفئات العمرية بعد تناوله.

كما يُسهم البيض، بفضل احتوائه على مادة الكولين، في دعم عمليات التعلم والذاكرة، إلى جانب دوره في تعزيز صحة الدماغ بشكل عام، بينما يساعد الفطر على تقليل الإرهاق الذهني وتحسين المزاج لساعات بعد تناوله.

وفي السياق ذاته، يُعد الأفوكادو خيارًا غذائيًا مهمًا لاحتوائه على دهون صحية ومركبات تدعم تدفق الدم إلى الدماغ، ما يساعد على الحفاظ على طاقة مستقرة وتحسين الأداء الذهني.

ويخلص الخبراء إلى أن دمج هذه الأطعمة في وجبة الإفطار قد يكون خطوة فعالة لتعزيز التركيز والذاكرة، وتحسين جودة الأداء الذهني على مدار اليوم.

