تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

صحة

هل يُخفض عصير الشمندر والرمان ضغط الدم؟

Lebanon 24
17-04-2026 | 04:00
A-
A+
هل يُخفض عصير الشمندر والرمان ضغط الدم؟
هل يُخفض عصير الشمندر والرمان ضغط الدم؟ photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
يلعب عصيرا الشمندر والرمان دورا محتملا في خفض ضغط الدم، بفضل احتوائهما على نسب مرتفعة من مضادات الأكسدة، لكن آلية التأثير وسرعته تختلف بينهما.

ويتميّز عصير الشمندر بقدرته على خفض ضغط الدم بشكل سريع نسبيًا، لاحتوائه على النترات التي تتحول داخل الجسم إلى أكسيد النيتريك، ما يساعد على توسّع الأوعية الدموية وتحسين تدفق الدم.

وتشير دراسات إلى أن هذا التأثير قد يظهر خلال نحو 30 دقيقة من تناوله، مع إمكانية تحقيق تحسّن إضافي عند الاستمرار عليه. 

كما يحتوي الشمندر على مركبات مثل "البيتالينات" والأحماض الفينولية، التي تسهم في تقليل الالتهابات وتحسين مرونة الأوعية، ما يدعم تأثيره التراكمي على المدى الطويل.

في المقابل، يعمل عصير الرمان بطريقة أكثر تدريجية، إذ يعتمد على البوليفينولات، وهي مركبات مضادة للأكسدة تساعد على تقليل الإجهاد التأكسدي وحماية جدران الشرايين. كما تدعم هذه المركبات إنتاج أكسيد النيتريك بشكل غير مباشر، ما يسهم في خفض ضغط الدم مع الاستخدام المنتظم.

وتُظهر مراجعات علمية أن تأثير العصيرين على ضغط الدم يظل محدودًا نسبيًا؛ إذ قد يُخفض الشمندر الضغط الانقباضي بنحو 10 ملم زئبق مؤقتًا، بينما يحقق الرمان انخفاضًا أقل لكنه أكثر استقرارًا مع الوقت.

ورغم هذه الفوائد، يؤكد مختصون أن عصير الشمندر والرمان لا يُعدّان علاجًا بديلاً لارتفاع ضغط الدم، بل يمكن أن يكونا جزءًا من نمط حياة صحي يشمل التغذية المتوازنة والنشاط البدني.(إرم نيوز)
 
Advertisement
مواضيع ذات صلة
خطوات فعالة لخفض ضغط الدم وتحسين صحة القلب
lebanon 24
Lebanon24
17/04/2026 13:38:15 Lebanon 24 Lebanon 24
نصائح أساسية لخفض ضغط الدم
lebanon 24
Lebanon24
17/04/2026 13:38:15 Lebanon 24 Lebanon 24
هل من رابط بين فيتامين C وانخفاض ضغط الدم؟
lebanon 24
Lebanon24
17/04/2026 13:38:15 Lebanon 24 Lebanon 24
دراسة جديدة قد تفسّر ارتفاع ضغط الدم
lebanon 24
Lebanon24
17/04/2026 13:38:15 Lebanon 24 Lebanon 24

الطويل

الترا

تالين

كاني

بولي

الدم

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
Lebanon24
01:19 | 2026-04-17
Lebanon24
23:00 | 2026-04-16
Lebanon24
15:13 | 2026-04-16
Lebanon24
11:00 | 2026-04-16
Lebanon24
08:23 | 2026-04-16
Lebanon24
03:00 | 2026-04-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24