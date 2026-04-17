هل يُخفض عصير الشمندر والرمان ضغط الدم؟

يلعب عصيرا الشمندر والرمان دورا محتملا في خفض ضغط ، بفضل احتوائهما على نسب مرتفعة من مضادات الأكسدة، لكن آلية التأثير وسرعته تختلف بينهما.ويتميّز عصير الشمندر بقدرته على خفض ضغط الدم بشكل سريع نسبيًا، لاحتوائه على النترات التي تتحول داخل الجسم إلى أكسيد النيتريك، ما يساعد على توسّع الأوعية الدموية وتحسين تدفق الدم.وتشير دراسات إلى أن هذا التأثير قد يظهر خلال نحو 30 دقيقة من تناوله، مع إمكانية تحقيق تحسّن إضافي عند الاستمرار عليه.كما يحتوي الشمندر على مركبات مثل "البيتالينات" والأحماض الفينولية، التي تسهم في تقليل الالتهابات وتحسين مرونة الأوعية، ما يدعم تأثيره التراكمي على المدى .في المقابل، يعمل عصير الرمان بطريقة أكثر تدريجية، إذ يعتمد على البوليفينولات، وهي مركبات مضادة للأكسدة تساعد على تقليل الإجهاد التأكسدي وحماية جدران الشرايين. كما تدعم هذه المركبات إنتاج أكسيد النيتريك بشكل غير مباشر، ما يسهم في خفض ضغط الدم مع الاستخدام المنتظم.وتُظهر مراجعات علمية أن تأثير العصيرين على ضغط الدم يظل محدودًا نسبيًا؛ إذ قد يُخفض الشمندر الضغط الانقباضي بنحو 10 ملم زئبق مؤقتًا، بينما يحقق الرمان انخفاضًا أقل لكنه أكثر استقرارًا مع الوقت.ورغم هذه الفوائد، يؤكد مختصون أن عصير الشمندر والرمان لا يُعدّان علاجًا بديلاً لارتفاع ضغط الدم، بل يمكن أن يكونا جزءًا من نمط حياة صحي يشمل التغذية المتوازنة والنشاط البدني.(إرم نيوز)