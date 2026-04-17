فوائد الأفوكادو للجسم والبشرة

الأفوكادو من أكثر الفواكه فائدةً للصحة، ويُعرف بقيمته الغذائية العالية وطعمه المميز. يحتوي على الدهون الصحية، خصوصًا الأحماض الدهنية المفيدة للقلب، ما يجعله خيارًا مثاليًا ضمن نظام غذائي متوازن.



يتميز الأفوكادو بغناه بالفيتامينات مثل فيتامين E وC وB، إضافة إلى البوتاسيوم الذي يساعد في تنظيم ضغط . كما يساهم في تحسين صحة البشرة والشعر بفضل خصائصه المرطبة ومضادات الأكسدة التي يحتويها.



ويُستخدم الأفوكادو بطرق متعددة، سواء في السلطات أو العصائر أو حتى كبديل صحي للدهون في بعض الأطعمة. ورغم فوائده، يُنصح بتناوله باعتدال نظرًا لاحتوائه على سعرات حرارية مرتفعة نسبيًا.



، يُعد الأفوكادو خيارًا غذائيًا صحيًا يجمع بين الطعم اللذيذ والفوائد المتعددة للجسم.

