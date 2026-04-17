الملفوف ودوره في تعزيز المناعة

الملفوف من الخضروات الورقية الغنية بالفوائد الصحية، ويُعد عنصرًا مهمًا في العديد من الأنظمة الغذائية حول العالم. يتميز بانخفاض سعراته الحرارية واحتوائه على نسبة عالية من الألياف، ما يجعله مناسبًا لمن يسعون إلى إنقاص الوزن أو الحفاظ على صحة الجهاز الهضمي.يحتوي الملفوف على فيتامينات مهمة مثل فيتامين C وK، إضافة إلى مضادات الأكسدة التي تساعد في تعزيز مناعة الجسم وحمايته من الأمراض. كما يُساهم في تقليل الالتهابات ودعم صحة القلب بفضل مركباته النباتية المفيدة.ويمكن تناول الملفوف بطرق متعددة، سواء نيئًا في السلطات أو مطبوخًا في الأطباق المختلفة، كما يدخل في تحضير المخللات. ورغم فوائده الكبيرة، يُفضل تناوله بشكل معتدل لتجنب بعض الانتفاخات لدى بعض الأشخاص.في النهاية، يُعتبر الملفوف خيارًا غذائيًا صحيًا يجمع بين الفائدة والقيمة الغذائية العالية، ويستحق أن يكون جزءًا من اليومي.