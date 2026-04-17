صحة

القلق في الأزمات.. عبء إضافي على صحة الحامل

كشفت دراسة نفسية حديثة أجراها باحثون من جامعات دولية، بينها جامعة واسيدا في اليابان، وجامعة كولومبيا في الولايات المتحدة، وجامعة سيول الوطنية في كوريا، أن الضغوط النفسية الناتجة عن الكوارث العامة، مثل الحروب والزلازل، قد تؤدي إلى مشكلات صحية عضوية لدى الأمهات، تنعكس بدورها على صحة الأجنة.

وأوضحت الدراسة، التي نُشرت إلكترونيًا في مارس ومن المقرر صدورها في مايو ضمن مجلة «Journal of Health Economics»، أن التوتر خلال الحمل يرفع خطر الإصابة بأمراض مثل السكري وارتفاع ضغط الدم وتسمم الحمل، كما تنتقل هرمونات التوتر عبر المشيمة إلى الجنين، ما يزيد احتمالات الولادة المبكرة وانخفاض وزن المواليد واضطرابات النمو العصبي.

واعتمد الباحثون في دراستهم على تحليل بيانات أكثر من مليون حالة ولادة، مستندين إلى تداعيات كارثة فوكوشيما النووية في اليابان عام 2011، لرصد تأثير القلق الجماعي على النساء الحوامل، حتى في المناطق البعيدة عن الخطر المباشر.

وأظهرت النتائج ارتفاع معدلات الولادة المبكرة بنسبة تصل إلى 18%، وانخفاض متوسط وزن المواليد، إضافة إلى زيادة ملحوظة في حالات نقص الوزن الحاد، حيث تبيّن أن القلق المرتبط بالإشعاع يفسر نحو 80% من هذه الزيادة.

كما أشارت الدراسة إلى أن التأثيرات السلبية كانت أقل لدى الأمهات ذوات التعليم المرتفع أو الدخل الجيد، نتيجة توفر معلومات دقيقة ورعاية صحية أفضل.

وأكد الباحثون أهمية إدراج الدعم النفسي ضمن رعاية الحوامل خلال الأزمات، خاصة في المراحل المتقدمة من الحمل، للحد من التأثيرات طويلة الأمد على صحة الأم والجنين.

