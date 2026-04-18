تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

صحة

علامات تكشف أن بشرتك تشيخ أسرع من عمرها.. تعرفوا عليها

Lebanon 24
18-04-2026 | 03:00
A-
A+
علامات تكشف أن بشرتك تشيخ أسرع من عمرها.. تعرفوا عليها
علامات تكشف أن بشرتك تشيخ أسرع من عمرها.. تعرفوا عليها photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
يشير مصطلح "الشيخوخة المبكرة" إلى ظهور علامات التقدم في السن على البشرة في وقت أبكر من المعدل الطبيعي.

وهي غالباً ما تكون نتيجة مزيج من الأسباب الداخلية مثل العوامل الوراثية والتغيرات الهرمونية، والخارجية كالتعرض المفرط لأشعة الشمس، التلوث، التدخين، وسوء التغذية.
- علامات دالة:
من أبرز العلامات التي تدل على الشيخوخة المبكرة للبشرة:

• الجفاف المستمر:

عندما تفقد البشرة قدرتها على الاحتفاظ بالرطوبة، تصبح جافة وخشنة بشكل ملحوظ. هذا الجفاف لا يكون عابراً، بل يستمر حتى مع استخدام المرطبات، ما يشير إلى تراجع في وظيفة الحاجز الجلدي.

• ظهور بقع داكنة:

تعتبر البقع الداكنة من أبرز علامات التقدم المبكر بالعمر. وهي تنتج غالباً عن التعرض لأشعة الشمس من دون حماية كافية، ما يؤدي إلى خلل في إنتاج الميلانين.

• فقدان الحيوية والنضارة:

تتميز البشرة الشابة بإشراقتها الطبيعية. أما عند ظهور علامات الشيخوخة المبكرة، فتبدو البشرة باهتة ومتعبة، وكأنها تفتقد إلى الحيوية.

• الخطوط الدقيقة والتجاعيد:

قد تبدأ خطوط التعبير بالظهور بشكل خفيف في سن مبكرة، لكنها تصبح أكثر وضوحاً عندما تتسارع عملية الشيخوخة. وغالباً ما تظهر حول العينين والفم أولاً.

• ترقق الجلد:

مع التقدم في العمر، يفقد الجلد سماكته تدريجياً. لكن عندما يحدث ذلك مبكراً، يصبح الجلد أكثر حساسية وعرضة للتلف، كما تظهر الأوعية الدموية بشكل أوضح.
- علاجات مفيدة:
لا يمكن عكس مظاهر الشيخوخة المبكرة بشكل كامل، ولكن هناك خطوات فعالة يمكن أن تحسن من مظهر البشرة وتبطئ من تفاقم المشكلة.

• الترطيب العميق:

عبر استخدام كريمات تحتوي على مكونات مثل حمض الهيالورونيك للمساعدة في استعادة الرطوبة.

• مضادات الأكسدة:

عبر استخدام مصل الفيتامين C الذي يحارب الجذور الحرة ويحسن من إشراقة البشرة.

• الريتينول:

يعتبر من أكثر المكونات فعالية في تقليل التجاعيد وتحفيز إنتاج الكولاجين. تجدونه في أمصال وكريمات الليل.

• التقشير المنتظم:

يساعد على إزالة الخلايا الميتة وتحفيز آلية تجديد البشرة.

• العلاجات التجميلية:

مثل الليزر والتقنيات الحديثة التي تحفز إنتاج الكولاجين.
Advertisement
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24