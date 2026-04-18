تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
23
o
بيروت
22
o
طرابلس
24
o
صور
24
o
جبيل
21
o
صيدا
23
o
جونية
21
o
النبطية
19
o
زحلة
19
o
بعلبك
15
o
بشري
17
o
بيت الدين
15
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
صحة
علامات تكشف أن بشرتك تشيخ أسرع من عمرها.. تعرفوا عليها
Lebanon 24
18-04-2026
|
03:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
يشير مصطلح "الشيخوخة المبكرة" إلى ظهور علامات التقدم في السن على البشرة في وقت أبكر من المعدل الطبيعي.
وهي غالباً ما تكون نتيجة مزيج من الأسباب الداخلية مثل العوامل الوراثية والتغيرات الهرمونية، والخارجية كالتعرض المفرط لأشعة الشمس، التلوث، التدخين، وسوء التغذية.
- علامات دالة:
من أبرز العلامات التي تدل على الشيخوخة المبكرة للبشرة:
• الجفاف المستمر:
عندما تفقد البشرة قدرتها على الاحتفاظ بالرطوبة، تصبح جافة وخشنة بشكل ملحوظ. هذا الجفاف لا يكون عابراً، بل يستمر حتى مع استخدام المرطبات، ما يشير إلى تراجع في وظيفة الحاجز الجلدي.
• ظهور بقع داكنة:
تعتبر البقع الداكنة من أبرز علامات التقدم المبكر بالعمر. وهي تنتج غالباً عن التعرض لأشعة الشمس من دون حماية كافية، ما يؤدي إلى خلل في إنتاج الميلانين.
• فقدان الحيوية والنضارة:
تتميز البشرة الشابة بإشراقتها الطبيعية. أما عند ظهور علامات الشيخوخة المبكرة، فتبدو البشرة باهتة ومتعبة، وكأنها تفتقد إلى الحيوية.
• الخطوط الدقيقة والتجاعيد:
قد تبدأ خطوط التعبير بالظهور بشكل خفيف في سن مبكرة، لكنها تصبح أكثر وضوحاً عندما تتسارع عملية الشيخوخة. وغالباً ما تظهر حول العينين والفم أولاً.
• ترقق الجلد:
مع التقدم في العمر، يفقد الجلد سماكته تدريجياً. لكن عندما يحدث ذلك مبكراً، يصبح الجلد أكثر حساسية وعرضة للتلف، كما تظهر الأوعية الدموية بشكل أوضح.
- علاجات مفيدة:
لا يمكن عكس مظاهر الشيخوخة المبكرة بشكل كامل، ولكن هناك خطوات فعالة يمكن أن تحسن من مظهر البشرة وتبطئ من تفاقم المشكلة.
• الترطيب العميق:
عبر استخدام كريمات تحتوي على مكونات مثل حمض الهيالورونيك للمساعدة في استعادة الرطوبة.
• مضادات الأكسدة:
عبر استخدام مصل الفيتامين C الذي يحارب الجذور الحرة ويحسن من إشراقة البشرة.
• الريتينول:
يعتبر من أكثر المكونات فعالية في تقليل التجاعيد وتحفيز إنتاج الكولاجين. تجدونه في أمصال وكريمات الليل.
• التقشير المنتظم:
يساعد على إزالة الخلايا الميتة وتحفيز آلية تجديد البشرة.
• العلاجات التجميلية:
مثل الليزر والتقنيات الحديثة التي تحفز إنتاج الكولاجين.
Advertisement
Advertisement
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24