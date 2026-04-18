تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
18
o
بيروت
19
o
طرابلس
18
o
صور
17
o
جبيل
17
o
صيدا
17
o
جونية
16
o
النبطية
12
o
زحلة
11
o
بعلبك
16
o
بشري
12
o
بيت الدين
10
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
صحة
مشروب يحسن المزاج في 10 دقائق.. ما هو؟
Lebanon 24
18-04-2026
|
08:40
A-
A+
photos
0
A+
A-
يشير الخبراء إلى أن الاستماع إلى موسيقى حماسية أو ممارسة الرياضة أو الاستحمام بمياه متناوبة له مفعول سريع 5-10 دقائق. ولكن ما العمل إذا لم تكن هناك القوة الكافية للقيام بذلك.
ويحدد الدكتور
رومان
بريستانسكي خبير التغذية، الأطعمة التي تعتبر بمثابة "حبوب السعادة" الطارئة، ولماذا لا تعتبر جميع الدهون مفيدة للمزاج.
ويقول: "أي نوع من الحلويات أو الكربوهيدرات يمنحنا طاقة سريعة. ببساطة، تستجيب آلياتنا التطورية للطاقة السريعة، مثل الثمار أو الشوكولاتة".
ووفقا له، هناك أطعمة توفر دفعة فورية من الطاقة، وتطيل وتعزز حالة السعادة. وقد تبين أن الشاي الأخضر هو الأفضل بينها.
ويقول: "يحسن الشاي الأخضر المخمر جيدا المزاج لاحتوائه على نسبة عالية من الثيانين، وهو حمض أميني يرتبط بامتصاص السيروتونين وإعادة امتصاصه، وهو الهرمون المسؤول عن المزاج الإيجابي والنظرة المتفائلة للحياة. يكفي كوب أو كوبان منه، محضر بالطريقة الصحيحة- بماء درجة حرارته 85- 90 درجة مئوية، وليس مغليا".
ويشير الخبير، إلى أنه إذا كانت قطعة الشوكولاتة ضمن السعرات الحرارية المتناولة، فيمكن تناولها لتحسين المزاج.
ويقول: "لكن الشخص لن يشعر بالسعادة مع الدهون. لأنها مصدر طاقة كبير ضروري لإنتاج هرموني الإستروجين والتستوستيرون. أما الكربوهيدرات فتلعب دورا رئيسيا في عملية الشعور بالسعادة، والدهون مادة مصاحبة". (روسيا اليوم)
Advertisement
تابع
Advertisement
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24