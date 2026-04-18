صحة

من هانوي إلى العالم.. وصفة غريبة تشعل مواقع التواصل

Lebanon 24
18-04-2026 | 10:19
من هانوي إلى العالم.. وصفة غريبة تشعل مواقع التواصل
في أحدث صيحات الطعام التي اجتاحت منصات التواصل، تصدّر مشروب "قهوة البيض" الترند، مثيرًا موجة من الإعجاب والجدل في آنٍ معًا.

فبين من وصفه بأنه "أشهى فنجان قهوة على الإطلاق"، وآخرين اعتبروه تجربة غريبة وغير شهية، يبقى السؤال الأهم: هل هو آمن صحيًا؟
 
يعود أصل هذا المشروب الغريب إلى فيتنام، حيث يُعرف باسم "cà phê trứng"، أي "قهوة البيض". ويتم تحضيره عبر خفق صفار البيض مع السكر والحليب المكثف، ثم يُسكب الخليط الكريمي فوق قهوة فيتنامية قوية، ليمنحها قوامًا رغويًا أشبه بالمارشميلو أو الحلوى. 
 
ورغم أن الوصفة قديمة تعود إلى أربعينيات القرن الماضي، فإنها عادت بقوة إلى الواجهة بفضل مقاطع الفيديو على إنستغرام وتيك توك، حيث حصدت ملايين المشاهدات والتفاعلات.

لكن خلف هذا الطعم الغني تحذيرات صحية لا يمكن تجاهلها. فقد أوضحت الطبيبة سوجاثا ريدي أن استخدام صفار البيض النيئ في المشروب قد يعرّض المستهلكين لخطر الإصابة ببكتيريا السالمونيلا، خاصة أن البيض لا يُطهى بشكل كافٍ لقتل البكتيريا.

وتشمل أعراض الإصابة الإسهال والحمّى، وتقلصات المعدة، والغثيان والقيء.

وتزداد خطورة هذه العدوى لدى النساء الحوامل وكبار السن وأصحاب المناعة الضعيفة. 
 
من الناحية الغذائية لا يختلف البروتين في البيض النيئ عن المطبوخ، لكن المشكلة تكمن في أن تناوله نيئًا قد يعوق امتصاص بعض الفيتامينات المهمة مثل "البيوتين". كما أن الحليب المكثف المستخدم في الوصفة غني جدًا بالسعرات الحرارية، ما يجعل المشروب أقرب إلى "حلوى دسمة" منه إلى فنجان قهوة عادي.
 
إذا كنت من محبي التجربة وترغب في تذوق "قهوة البيض"، ينصح الخبراء بـ: استخدام بيض مبستر (Pasteurized) لتقليل خطر التلوث، مع الانتباه إلى تجنب الإفراط في تناوله بسبب السعرات العالية، والابتعاد عنه تمامًا في حال كنت ضمن الفئات الأكثر عرضة للمخاطر. (إرم نيوز) 
Advertisement
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
