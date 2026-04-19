عادات يومية تبدو بسيطة لكنها قد تهدد الصحة على المدى الطويل… تجنّبها!

كشف خبراء في المجال الصحي أن هناك عادات يومية يظنها كثيرون عادية، لكنها على المدى قد تتحول إلى عامل سلبي يؤثر في الصحة وجودة الحياة، ويحدّ من فرصة التمتع بشيخوخة سليمة.

1. فخ المشاهدة الطويلة

يحذّر المختصون من الإفراط في متابعة المسلسلات لساعات متواصلة، إذ لا يقتصر تأثيرها على آلام الظهر فحسب، بل قد يزيد الشعور بالعزلة ويؤثر سلبًا على النوم. فالإضاءة الصادرة عن الشاشات تعيق إفراز هرمون "الميلاتونين" المسؤول عن تنظيم النوم.

وينصح الأطباء بالحصول على نحو 7 ساعات نوم يوميًا، مع إطفاء جميع الشاشات قبل النوم بساعة إلى ساعتين.

2. تجاهل الوجبات

يعتقد البعض أن تخطي الوجبات يساعد في خسارة الوزن، لكن الواقع قد يكون عكس ذلك. فهذه العادة قد تؤدي إلى انخفاض مستوى السكر في ، ما يسبب التعب والدوخة، كما يدفع الجسم لاستخدام العضلات كمصدر للطاقة بدلًا من الدهون، وهو ما قد يرهق وظائف الجسم.

لذلك يُنصح بالحفاظ على وجبات خفيفة وصحية خلال اليوم لضمان استقرار الطاقة.

3. الجلوس بطريقة خاطئة أثناء العمل

الجلوس لساعات طويلة مع انحناء الظهر أمام المكتب يسبب آلامًا مزمنة في الرقبة والظهر، وقد ينعكس لاحقًا على المفاصل والجهاز الهضمي نتيجة الضغط على منطقة البطن.

الوضعية الصحية تعتمد على إبقاء الظهر مستقيمًا ومسنودًا بالكامل، مع ثني المرفقين بزاوية قريبة من 90 درجة.

4. الإفراط في التفكير

لا يقتصر تأثير التفكير الزائد على التوتر والقلق، بل قد ينعكس على القدرات الذهنية أيضًا. فقد أشارت دراسات إلى وجود علاقة بين تكرار الأفكار السلبية وتراجع الذاكرة، إضافة إلى ارتباطها بارتفاع بعض المؤشرات المرتبطة بأمراض دماغية مثل ألزهايمر.

وينصح الخبراء بكسر هذا النمط عبر الانشغال بأنشطة مختلفة أو التحدث مع الآخرين لتخفيف الضغط الذهني.