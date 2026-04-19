تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

صحة

عادات يومية تبدو بسيطة لكنها قد تهدد الصحة على المدى الطويل… تجنّبها!

Lebanon 24
19-04-2026 | 09:12
A-
A+

عادات يومية تبدو بسيطة لكنها قد تهدد الصحة على المدى الطويل… تجنّبها!
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-

كشف خبراء في المجال الصحي أن هناك عادات يومية يظنها كثيرون عادية، لكنها على المدى الطويل قد تتحول إلى عامل سلبي يؤثر في الصحة وجودة الحياة، ويحدّ من فرصة التمتع بشيخوخة سليمة.

1. فخ المشاهدة الطويلة

يحذّر المختصون من الإفراط في متابعة المسلسلات لساعات متواصلة، إذ لا يقتصر تأثيرها على آلام الظهر فحسب، بل قد يزيد الشعور بالعزلة ويؤثر سلبًا على النوم. فالإضاءة الصادرة عن الشاشات تعيق إفراز هرمون "الميلاتونين" المسؤول عن تنظيم النوم.

وينصح الأطباء بالحصول على نحو 7 ساعات نوم يوميًا، مع إطفاء جميع الشاشات قبل النوم بساعة إلى ساعتين.

2. تجاهل الوجبات

يعتقد البعض أن تخطي الوجبات يساعد في خسارة الوزن، لكن الواقع قد يكون عكس ذلك. فهذه العادة قد تؤدي إلى انخفاض مستوى السكر في الدم، ما يسبب التعب والدوخة، كما يدفع الجسم لاستخدام العضلات كمصدر للطاقة بدلًا من الدهون، وهو ما قد يرهق وظائف الجسم.

لذلك يُنصح بالحفاظ على وجبات خفيفة وصحية خلال اليوم لضمان استقرار الطاقة.

3. الجلوس بطريقة خاطئة أثناء العمل

الجلوس لساعات طويلة مع انحناء الظهر أمام المكتب يسبب آلامًا مزمنة في الرقبة والظهر، وقد ينعكس لاحقًا على المفاصل والجهاز الهضمي نتيجة الضغط على منطقة البطن.

الوضعية الصحية تعتمد على إبقاء الظهر مستقيمًا ومسنودًا بالكامل، مع ثني المرفقين بزاوية قريبة من 90 درجة.

4. الإفراط في التفكير

لا يقتصر تأثير التفكير الزائد على التوتر والقلق، بل قد ينعكس على القدرات الذهنية أيضًا. فقد أشارت دراسات إلى وجود علاقة بين تكرار الأفكار السلبية وتراجع الذاكرة، إضافة إلى ارتباطها بارتفاع بعض المؤشرات المرتبطة بأمراض دماغية مثل ألزهايمر.

وينصح الخبراء بكسر هذا النمط عبر الانشغال بأنشطة مختلفة أو التحدث مع الآخرين لتخفيف الضغط الذهني.

مواضيع ذات صلة
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24