تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
الفلفل الأحمر يتصدر… لكن سرّ المناعة ليس لونًا واحدًا!

Lebanon 24
19-04-2026 | 23:00
A-
A+

الفلفل الأحمر يتصدر… لكن سرّ المناعة ليس لونًا واحدًا!
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
مع تعدد ألوان الفلفل الحلو، يتساءل كثيرون عن الخيار الأفضل لتعزيز المناعة. وبحسب تقرير في موقع Verywell Health، فإن الفلفل الأحمر يتفوق من حيث القيمة الغذائية لكنه ليس الخيار الوحيد المفيد.

وتشير المعطيات إلى أن الفلفل الأحمر هو الأكثر نضجًا، ما يجعله غنيًا بمزيج متكامل من مضادات الأكسدة والكاروتينات، وهي مركبات تساعد في حماية الخلايا وتقليل الالتهاب. كما يحتوي على مستويات مرتفعة من فيتامين C، الذي يلعب دورًا أساسيًا في دعم وظائف الجهاز المناعي.

ويعود هذا التفوق إلى عملية النضج، حيث يتحول الفلفل من الأخضر إلى الأصفر ثم الأحمر، مع تغير تركيبته الغذائية وزيادة تركيز المركبات المفيدة.

ولا يعني ذلك أن الأنواع الأخرى أقل أهمية، إذ يوفر الفلفل الأصفر والبرتقالي كميات جيدة من مضادات الأكسدة، وقد يحتوي أحيانًا على مستويات مرتفعة من فيتامين C في بعض الحالات.

أما الفلفل الأخضر، الذي يتم حصاده قبل اكتمال النضج، فيحتوي على مركبات مختلفة مثل اللوتين والزياكسانثين، وهي عناصر تدعم المناعة وتعمل كمضادات أكسدة، لكنها أقل تركيزًا مقارنة بالأحمر.

وتشير البيانات إلى أن الفلفل يمنح أكبر فائدة عند تناوله نيئًا أو مطهوًا بشكل خفيف، إذ إن الطهي لفترات طويلة قد يقلل من بعض العناصر الحساسة للحرارة، مثل فيتامين C. كما أن التنوع في الألوان يضمن الحصول على طيف أوسع من المركبات النباتية المفيدة، بدل الاعتماد على نوع واحد فقط.

ويوضح الخبراء أن دعم المناعة لا يرتبط بطعام واحد، بل بنمط غذائي متكامل يعتمد على الاستهلاك المنتظم لمصادر غنية بمضادات الأكسدة.

وفي المحصلة، قد يكون الفلفل الأحمر الخيار الأكثر تركيزًا بالعناصر الداعمة للمناعة، لكن الجمع بين الألوان المختلفة يظل الاستراتيجية الأفضل لتحقيق فائدة غذائية متوازنة.
الكار

الحص

تيجي

اكسا

ساسي

روتي

باتي

تركي

الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
Lebanon24
15:25 | 2026-04-19
Lebanon24
12:12 | 2026-04-19
Lebanon24
09:12 | 2026-04-19
Lebanon24
06:44 | 2026-04-19
Lebanon24
05:00 | 2026-04-19
Lebanon24
02:00 | 2026-04-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24