صحة

ماذا يحصل إذا أكلت الوجبة نفسها كل يوم؟

Lebanon 24
20-04-2026 | 04:34
ماذا يحصل إذا أكلت الوجبة نفسها كل يوم؟
أفاد تقرير نشره موقع Health عن أن تناول الوجبة نفسها يومياً قد يساعد بعض الأشخاص على تنظيم عاداتهم الغذائية ودعم أهدافهم الصحية، لكنه قد يحمل في الوقت نفسه آثاراً سلبية إذا كانت هذه الوجبة محدودة من حيث التنوع والعناصر الغذائية.

وبحسب التقرير، فإن تكرار الوجبات قد يسهل الالتزام بالسعرات الحرارية والتحكم بالكميات والحد من القرارات العشوائية المتعلقة بالطعام، ما قد يدعم خسارة الوزن أو حتى زيادته عند اختيار أطعمة غنية بالبروتين والدهون الصحية. كما أن هذا النمط قد يخفف ما يعرف بـ"إرهاق القرار" لدى الأشخاص الذين يشعرون بالضغط من التفكير اليومي بما سيأكلونه.

لكن التقرير يحذر في المقابل من أن الاعتماد المستمر على الوجبة نفسها قد يؤدي إلى نقص في بعض الفيتامينات والمعادن إذا لم تكن متوازنة، إذ إن تنويع الطعام خلال الأسبوع يزيد فرص الحصول على مختلف المغذيات الدقيقة الضرورية للجسم. ويضرب مثالاً على ذلك بوجبة متكاملة تضم الخضار الورقية والسلمون أو الدجاج المشوي والكينوا والحمص وزيت الزيتون والمكسرات والخضار الملونة، معتبراً أنها أكثر ملاءمة للتكرار من وجبات محدودة القيمة الغذائية مثل المعكرونة بالزبدة أو الوجبات الخفيفة الجاهزة.

وأشار التقرير أيضاً إلى أن تكرار الطعام نفسه يومياً قد ينعكس على صحة الأمعاء، لأن الميكروبيوم المعوي يستفيد من التنوع في الأطعمة النباتية الغنية بالألياف والمركبات النباتية المضادة للأكسدة. كما أن تأثير الوجبة المتكررة على سكر الدم يتوقف على مكوناتها، إذ إن الوجبات المتوازنة التي تحتوي على البروتين والألياف والدهون الصحية قد تساعد على استقرار مستويات السكر، بينما قد تسبب الوجبات الغنية بالكربوهيدرات المكررة أو الفقيرة بالألياف ارتفاعات سريعة فيه.

ولفت التقرير إلى جانب آخر يتمثل في الملل، إذ قد يؤدي تكرار الطعام إلى تراجع الاستمتاع بالوجبات والطهو، ما قد يدفع بعض الأشخاص لاحقاً إلى فقدان الحافز للاستمرار في نمط غذائي صحي. كما أن تقليل التنوع يعني أيضاً خفض استهلاك المركبات النباتية الواقية مثل مضادات الأكسدة والفيتونيوترينتس الموجودة في الفواكه والخضار والحبوب بألوانها المختلفة، وهي عناصر ترتبط بفوائد صحية متعددة.

وختم التقرير بالتشديد على أن تكرار الوجبات يمكن أن يكون خياراً عملياً وآمناً إذا جرى بشكل مدروس، عبر ضمان توازن الطبق وإدخال تعديلات بسيطة عليه من وقت إلى آخر، مثل تبديل أنواع الخضار أو الحبوب أو المكسرات أو التوابل، مع مراقبة تأثير ذلك على الطاقة والهضم والشعور بالشبع.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
ماذا لا يتناول الطياران نفس الوجبة على متن الطائرة؟
lebanon 24
Lebanon24
20/04/2026 15:15:19 Lebanon 24 Lebanon 24
ترامب: القائد الجديد لن يدوم طويلا إذا لم يحصل الإيرانيون على موافقتي أولا
lebanon 24
Lebanon24
20/04/2026 15:15:19 Lebanon 24 Lebanon 24
الجميّل: كل عملية مساندة جديدة تزيد من الاحتلال وما يحصل جريمة بحق الشعب اللبناني لصالح إيران
lebanon 24
Lebanon24
20/04/2026 15:15:19 Lebanon 24 Lebanon 24
ضاهر: ما يحصل تجاوز كل الخطوط الحمراء
lebanon 24
Lebanon24
20/04/2026 15:15:19 Lebanon 24 Lebanon 24

السلمون

المعادن

الزيتون

التزام

روبيو

الفقي

فيتو

الحص

تابع
أيضاً في صحة Lebanon 24
Lebanon24
07:24 | 2026-04-20
Lebanon24
04:28 | 2026-04-20
Lebanon24
01:39 | 2026-04-20
Lebanon24
01:25 | 2026-04-20
Lebanon24
23:00 | 2026-04-19
Lebanon24
15:25 | 2026-04-19
